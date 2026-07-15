前潤泰總裁尹衍樑的10堂課：那一碗刻骨銘心的蔬菜麵

零售市場的億萬富翁

十幾年前，一批批二十出頭的年輕人懷著忐忑不安的心情，前往中國投入大潤發的工作團隊，他們從基礎員工做起，在賣場內從事打掃、採購、搬貨、上架、收銀、服務客人等諸多底層工作，也許他們心裡羨慕在臺灣投入電子業的友人或同學，渴望與友人或同學一樣從事讓人欽羨的工作，但既來之則安之，他們認分用心投入賣場工作。

隨著時間過去，中國大潤發一間間拓展分店，這批年輕人在賣場也歷經多種不同的職務磨練，一步步站上臺籍幹部的位子，並且開始有所收成；隨著企業營收穩定成長，成為中國量販業者的龍頭老大之後，他們的薪水收入也跟著水漲船高，甚至超過當年他們羨慕的科技新貴。

二○一一年七月，中國大潤發順利在香港掛牌上市，有多達上百位臺籍幹部身價暴漲，一夕之間成為億萬富翁，原來尹衍樑 向來樂於與夥伴同仁分享企業營收利潤，在中國大潤發的股權結構裡，有百分之十六的比例是分配給同仁享有，因此當大潤發上市後所擁有的三千億市值來計算，至少約五百億是分配給上百位幹部與同仁。

書名：《尹教授的10堂課【暢銷紀念版】：興學興人的神隱總裁》 作者：尹衍樑／口述、張殿文／著、郭議鴻／整理 出版社：今周刊 電子書出版時間：2026年6月30日

不僅如此，尹衍樑表示，身價超過十億元的至少有十多位，而身為帶頭領軍的董事長黃明端更是擁有百億身價，這是一九九七年大潤發剛踏進中國市場時，沒人能預料到的傲人成績，而更讓人意外的是，電子業經過二十年的潮起潮落後，早已成為當經濟不景氣時，率先實施無薪假與裁員政策的產業。

尹衍樑強調，這百來位億萬富翁，便是打破「賣身迷思」的最佳例子，他們當初不因身在看似低門檻、低收入的量販業，就自我矮化、不思前進，反倒努力創造自己被公司利用的價值，努力思考如何幫助公司成長、擴展企業未來成就、為顧客提供最好的服務。「這就是win-win，公司和個人得到雙贏的良性循環。」尹衍樑指出，只要個人和企業有「善性循環」的成長動能，任何人都有機會為自己打造出百億身價。

（本文出自第1堂課 態度就是命運）

一碗麵的神奇力量

一碗普通不過的蔬菜麵，在最需要的時候吃到，滋味勝過什錦麵。一位好老師的出現，在最關鍵的時候遇到，產生的力量，將會是一生的改變。

一碗麵的力量，就撞擊在尹衍樑身上，也讓他在所有企業家中，有一個最特殊的風格，那就是「好為人師」。

不良的少年終於進感化院

尹衍樑為什麼喜歡做「老師」？除了「感恩」之外，更重要的是，他知道老師對社會的重要性，更不用說對孩子一生方向的啟發，因為他少年時如果沒有遇到好老師的啟發，沒有那一碗麵的溫暖，就不會有現在的尹衍樑。

「我自己是老師救回來的，今天我有能力，也要盡可能幫助別人！」對於尹衍樑來說，這無關乎錢，而是將心比心的感念，是知道在生命的路上，一份無私的付出，有可能就像一根冬夜的火柴，救了一個迷途在黑暗中的人。

「民國五十三年十月十四日，我被送到進德中學去，這個日子我永遠忘不了！」尹衍樑緩緩地說。

不過是上中學，到底這所中學有什麼特別呢？

學校外圍高牆繞圍著鐵絲網，如果不仔細看還以為它是某個戒護森嚴的管訓所。憶起國三那年，尹衍樑被父親送進彰化進德中學，這個掛名為省立中學的學校，是一所二十四小時住宿管教的學校，實質就像是個軍隊或感化院的地方，是民國五十二年就任省政府主席的黃杰將軍所創立。

這所中學是專門為了一般初、高中無法管束，卻又沒有到犯罪入監程度的少年學生所設立，對外看起來是一般的升學體制，內部管理則是：五點半起床整理內務，不能任意走出校門，不上課就是出操、體能訓練，與一般學校的教學內容大相逕庭。說穿了，跟軍隊一樣，踢正步、操槍、下田耕作，用「軍事化方式」管理的學校。其實就像是感化院，專門接收令人頭疼的「歹囝仔」！

血氣方剛又愛打架鬧事的尹衍樑，父親對這個唯一的男孩子期望很深，用的方式是不善言辭的棒棍教育，無奈越打這么兒越叛逆，於是忍痛將他送進軍事化管理的學校，希望能及早拉回到正途。

那一碗刻骨銘心的蔬菜麵

當時尹衍樑念的班級是二十多人一班，卻有三位老師二十四小時輪班，說明學校對這些問題學生採取嚴加看管的方式。一個班級由三個老師輪值，只要遇到老師請假、出差，勢必就得找人代班，而大部分的重擔就落在甫新婚的于敦德肩上，因為他們夫妻的宿舍就在學校旁邊，有地利之便，所以都會請于敦德代班。

于敦德一天陪學生十六小時是家常便飯，不但要解答學生問題，還需要常常排解糾紛，那時的學生個性很強，血氣方剛，高年級學生一言不合也敢對老師動手。現年已八十二歲，七十歲生日時還爬上玉山頂峰的于敦德說，還好，他那時年輕力壯，壓得住學生。

兩人後來情感比較密切，並不是于敦德擔任尹衍樑班導的時候，而是在他負責教授工藝設計課和工廠實習的期間。有一次，他上課看到尹衍樑臉色很難看，而且瘦了一大圈，他擔心地詢問尹衍樑的身體狀況，原來是尹衍樑拉了好幾天肚子，腸胃虛弱，但是對學校的大鍋飯又難以下嚥，營養失調的身體幾乎快撐不下去了。

尹衍樑回憶當時，他形容自己「身體都餓到透明了」，於是于敦德趕快回家請太太煮一碗菠菜麵，加了一顆雞蛋，拿來給他進補。

讓人愛你從改變自己做起

于敦德除了傳授技巧，也開始灌輸他「要讓別人愛你，不是怕你」的觀念，要從改變自己做起，而不是要改變別人，要別人敬畏。

在學習木工的過程中，于敦德發現尹衍樑極有天分，不但製圖的空間和線條拿捏得很好，而且還會找出最有效率的工法和製程，一直到現在，于敦德還保有一張尹衍樑當年親手製作的小茶几，設計得比外面賣的還精緻，除了做工平整之外，兩面是用樂器豎琴般的弧型撐住桌面，相當有設計感。

于敦德曾問他這一張茶几是怎麼做出來的，尹衍樑說：「我當時是把兩塊板子對齊，做一次切割，這樣既省時又漂亮。」在中學時期，他就展現出對建築設計的天分與省時省力的方法，奠定他日後成為研發工藝設計，申請專利最多的臺灣企業的總裁。

由此可見，只要給孩子們關心和多一點尊重，他們就會做得更好。

于敦德還記得當時省政府主席黃杰視察學校時，特別和他們這些教實務的老師說：「孩子們真的不壞，只是這個時期愛玩、愛鬧事，要拜託你們這些老師幫他們度過這一關了！」黃杰還說，他自己在上海的時候，也是別人眼中的問題少年，愛打架、愛到處玩，誰會想到他後來做了將軍，還做了主席？

但也因為進德中學的經驗，讓尹衍樑更明白教育的重要性，一個好老師可以改變學生的一生，這一碗麵的恩情、老師把自己看得比他自己的孩子重要，這種關懷和看重，讓所謂的「問題學生」也能感受到自己人格的珍貴。這股暖流流經心底，足以成為樹苗成長的泉源。

因此尹衍樑感念這份在進德中學兩年半所有老師的恩情和教誨，改變了他後來的路。

（本文出自第10堂課 翻轉人生 的一碗麵）

●本文摘選自今周刊 出版之《尹教授的10堂課【暢銷紀念版】：興學興人的神隱總裁》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！