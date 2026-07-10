遺產均分才公平？專家揭密：特留分如何變成懲罰孝順的制度

特留分是促進和諧？還是製造傷害？

特留分在二十世紀是「社會安全網」，在二十一世紀愈來愈像「家庭 衝突放大器」。

在它直接廢掉以前，現在的粗糙版本，能不能因應時代需要，把重點重新修正，放在更務實的事務上，諸如加緊防備：保護失智長輩不要遭騙更改遺囑 ；不允非善意子女控制父母、排擠其他人；再婚後的財產流向新家庭，疏於照顧前任婚生子女；情緒勒索逼父母立不公平遺囑。這些狀況在現代社會不但真實存在，而且為數不少。

特留分這個「煞車系統」的設計，其實不是為了制訂公平，是為了防止極端的不公平；可惜它造成的倫理副作用，大到得不償失。

書名：《請允許我們身後財產自主：當親情不再可靠，如何把財富留給真正值得的人》 作者：高愛倫 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年07月02日

常見副作用1：懲罰「有責任感的人」

現在家庭常見模式是：一個人扛照顧責任，其他人偶爾探望父母，或者徹底失聯。

父母想多留些財產給照顧者，是基於現代價值觀的責任對價，但特留分會把這個「責任差異」抹平。

久了，會讓「親生的孩子們」，領悟到很糟糕的訊息：反正不管照不照顧，所有遺產 到最後還是要照人頭平均分配，何必擠在旁邊給自己找麻煩；多做多錯，多錯多嫌，朋友圈照顧父母愈專心的，挨得罵愈多。

當照顧者沒有得到公平的評價與對待、當「甘願做歡喜受」不再是一種榮譽、當照顧者的善意被結論「活該」，家庭內部的責任倫理就真的不再值錢了。

常見副作用2：否定「關係是會變質的」事實

法律 有個非常癡情的原始設定：血緣是永遠不變的關係，所以具備絕對的基本權利。

但在這個已近一個世紀的家族觀念下，有些血親關係的存在，事實上簡直如同亡靈入侵，像是：長年家暴的父親霸氣掌權；失聯後折返回家啃老的子女；敗光家產又反覆傷害家人的配偶。

電視劇裡咆哮：「我跟你斷絕父子關係、我跟你脫離兄妹關係」通通都只是戲劇對白而已，法律否定脫離血親關係這個台詞的實際作用，當真實人生遇到遺產結算時，特留分對惡劣份子一樣網開一面，不管家族成員何其惡劣，他在法律面前，依然擁有被保障的權利，這對受害方無疑是強烈的情感否定。

好人該有好報，惡人該有惡報，這雖然不是遺產繼承 上的依據，但是特留分過度的一視同仁，就是讓善惡之間不分賞罰，在欠缺制約規則輔佐的跑道上，人性是容易出軌的。

常見副作用3：把「最後的愛」變成「最後的審判」

遺囑的存在應該是一種情感表達：我想感謝誰、我想補償誰、我最信任誰。但特留分會把這些情感降級成：可被挑戰、可被計算、可被強制打折。

當特留分在對抗遺囑過程裡得到勝利時，等於告訴所有人：「被繼承者的情感歸屬與遺產自主，並不具備完整效力」，這對貢獻心力的特定家人、親力親為的照顧者，形同沒有還手餘地的重拳。

特留分，到底是加倍幸福還是加重傷害？

從累積的社會現象評論，特留分絕少展現和諧促進器的功能，倒像是為了防止有人完全被踢出局，於是逼著有相同權利的人全都綁在一起算舊帳。

很明確地說，特留分不會主動製造幸福家庭，但是在已經失衡的家庭裡，它絕對可以讓傷口更深、更久。

所以二十一世紀比較合理的繼承方向是什麼？

特留分的廢除不該是情緒上的一時奮起，它必須快速進化，在超高齡社會重擬更符合時代倫理的設計，例如：

一、遭遇不扶養 、長期失聯情況，允許父母有權利剝奪這類子女的繼承權。

二、允許受照顧者（不管是父母或手足）自我認定照顧者的貢獻差異，予以實物補償，並獲法律承認與支持。

三、兄弟姊妹特留分比例只留象徵意義，而不是繼續採取「分食蛋糕，表象公平」，杜絕「不管勞逸，人人有獎」的惡質化公平。

四、引進家庭照顧補償機制，避免讓家庭份子，把繼承所得視作養老的財源，疏散貪念。

血緣的絕對保障，必須轉向，繼承者光有血緣不夠，還要盡到責任，在關係品質的綜合考量下，一顆有良心的責任行為，在財產承接的地位上，遠比血緣關係更值得報償。

特留分本質是在回答一個殘酷問題：「當親情失敗時，法律要站在誰那邊？」目前的特留分似乎站在「被排除的人」那邊，這也一再重創了「曾經付出最多的人」。

以下是一個身心俱疲、不願再戰的故事。

姐姐水一方在醫院病逝之前備好遺囑，明文寫下「所有現金由唯一照顧我的妹妹水中蓮單獨繼承」，也附囑「絕對不得分給其他兄弟姊妹甲乙丙三人」。

因為遺囑中列出指定金額捐給醫院和榮民之家，所以被繼承人請醫院的法制室主管與護理長擔任遺囑執行人；除了遺囑親簽，水一方還依要式標準，在有佐證年月日時空背景下，拍攝逐字讀唸遺囑內容的錄影帶、影音光碟片……，盡可能準備萬全的有效遺囑。

彌留前數日，水一方握著水中蓮的手，哭說：「謝謝妳的姊妹恩情，我希望把每一分錢都留給妳。」又握著護理長的手說：「請幫我保護我妹妹，不要讓其他人爭奪特留分。」

這一分遺囑，在順利執行醫院和榮民之家的遺贈後，按理，水中蓮可以同時繼承財產，但是為絕後患，律師和遺囑執行人建議她還是取得另外三個兄妹書面簽署的拋棄繼承文件為佳。

水中蓮在獨立照顧姊姊的過程中早與其他手足反目，幾經思考，她說：「想到他們對姊姊的薄情寡義，我乏了倦了累了厭了，再也不要看到他們的臉，也不要聽到他們的聲音，我沒有辦法出面和他們進行協商協議，特留分就直接分給他們吧！」

醫院護理站護士們暗示，如果有特留分訴訟，他們願意為水中蓮作證她是唯一照顧者，但是，算了吧！水中蓮說：「姊姊懂我對她的愛就夠了。我承受不起的只是姊姊在病程中的傷心，那些好意思拿她錢財的就讓他們拿吧。」

特留分已經不是單純的正義工具，它是一個在不正義關係間做取捨的制度。

沒有特留分，有的人會像失去已列好中獎編號的彩券，就算沒有成本，他也覺得是個人重大損失，絕不輕易配合讓渡。

如果特留分繼續存在，有的人就要對不存善意的人開倉賑災，把自己一點一滴的血汗耕耘分出半畝持分，哭喊無聲。

情義之傷，金錢之爭，一般人比較怕哪一種悲劇？哪一種悲劇更容易帶來心碎？

●本文摘選自天下雜誌 出版之《請允許我們身後財產自主：當親情不再可靠，如何把財富留給真正值得的人》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！