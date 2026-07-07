矢板明夫談中國與台灣，為什麼台灣藝人難以拒絕政治表態？

文／八旗文化

說說中國 與台灣 ──真的很難擺脫那個簡體字國家的糾纏

有些人是不得不當統戰樣板

北京冬奧將在今天（二〇二二年二月四日）開幕，台灣有四名選手參賽，開幕前發生競速滑冰選手黃郁婷在IG上傳身穿中國隊服的照片，引發熱議。有一些人要求對黃選手進行相應的處罰，也有一些人說要冷靜看待這件事情，不要太玻璃心。

作為一個長期關注台灣問題的外國媒體人，我認為，這件事是大是大非的問題，應該重視。

首先試想，如果有一個台灣的選手在訓練時，穿的是朋友送給她的日本 的隊服或美國的隊服，或許沒有什麼人注目，說不定還會被媒體寫成一段佳話。這是因為日本和美國和台灣關係良好，對台灣領土和主權都沒有野心，也沒有像中國一樣想方設法在國際上打壓、矮化台灣。

今天的中國和台灣是對立關係，中共的飛機天天繞台，甚至可以說是一種準戰爭狀態。而中國最想做的事情，就是推翻台灣現在的民主政體，把中國的五旗紅星插在台灣的領土上。

這個時候，代表台灣的運動員穿上配有中國國旗的運動服，非常不合時宜，容易引發引狼入室的遐想。

第二，中國和台灣雙方的關係並不對等。因為台灣選手穿有五星紅旗的服裝，或許會引起一些網路上的批評，但基本不會受到法律的制裁。反觀，如果有一個中國選手，穿著一件綉著中華民國國旗的服裝，不但他的選手生命將會結束，甚至有可能引來牢獄之災。

對於這種不公平的雙邊關係，台灣方面應該積極喝停，這不是自由的問題，而是尊嚴的問題。

第三，今天的台灣的外交環境非常艱難。很多民主國家頂著中國的巨大壓力在積極支持台灣。這個時候，代表台灣參加國際賽事的選手一舉手一投足，都倍受國際社會矚目。

如果身穿中國隊的隊服，可能向全世界發出「台灣也希望統一」的錯誤信息，容易被中國政治利用。當然，黃選手還很年輕，可能並沒有想到這後面複雜的背景。不知者不怪。

我認為，台灣政府需要做的事情並不是處罰黃選手個人。台灣社會不應該把她當作統戰樣板加以聲討，而是出台有關規定，防止類似的事件再次發生。

黃郁婷根本不夠樣板，只是她正好趕上北京冬奧會這個舞臺，她人就在那裡，應該是被當作樣板而她沒辦法抗拒。所以我覺得批評這樣的樣板沒有意義，該批評的是那些自己主動蹭上去當樣板的台灣人。

書名：《矢板明夫在台灣「說三道四」》 作者：八旗文化編輯 出版社：八旗文化 出版時間：2022年5月5日

中國幕後有很多不為人知的操作，我們要明白實際上的情況非常複雜。比如說，有四個台灣人在中國，其中一個人很不幸被當成樣板，而另外一個人不想當統戰樣版，看情況不妙連夜跑回；然而另外兩個人沒跑，原因也許就是因為他們笨，不懂得中國的操作，沒反應過來，因此下一個樣板也許就是他們其中一人了。

很多歌手都屬於這種情況。比如用閩南語唱〈我們同唱一首歌〉的那位，因為內容被指有統戰意義。雖然中國國台辦稱讚這是「台灣同胞堂堂正正表達認祖歸宗的思念」，但我的看法是，並不是這位歌手不愛台灣，而是中國此時需要統戰樣板，剛好輪到他了。而他如果要賺中國的錢，就無法拒絕。像這樣的人，因為他們涉入中國的圈子已經太深，如果要跳出來的話也需要一些時間。

我聽說有些還沒來得及跑回台灣的藝人，國台辦找他們談話，說他們要在中國發展，就必須遵守三條原則。第一條是放棄外國國籍（如果有的話）；第二條是減少收入，比如變成現在的三分之一；第三條是逢年過節要出來表態，說自己支持一個中國、是龍的傳人之類的話。

不論你是藝人還是工程師，我想提醒台灣人的是，要明白中國的政治和它的統戰術。放棄國籍好像不是問題，之後還可再申請。收入減少似乎也不是問題，也是比在台灣賺得多。但是再過幾年，你不具備統戰價值後，你就可能和中國人一樣領固定薪水。這種事情一定會慢慢發生。那些覺得在台灣賺的只是小錢，所以就接受統戰的台灣人，基本幾年之內就被掏空了。

●本文摘選自八旗文化出版之《矢板明夫 在台灣「說三道四」》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！