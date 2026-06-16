在鯨魚呼吸裡，聽見生命最深的寧靜：麻醉科醫師的尋鯨遊記

淚光閃閃

在花蓮的夜晚，月光常常被季風與雲雨遮掩，唯有在偶然的時刻，銀色的光芒才會鋪展在海面上，閃爍如夢。那一刻，海洋不只是海洋，而是心靈的鏡子；船不只是船，而是承載著人與人之間的情感與支持。當音樂響起、浪聲拍打、月光在波濤間跳動，每個人都在這片寧靜裡找到自己的位置。

花蓮的四月，東北季風的餘勁還在，梅雨季節即將到來，天氣變化莫測，有時冷有時暖，往往白天的上午還是大太陽，到了下午，海上飄來的風撞上了中央山脈，升起變成籠罩在山頭的雲氣，漸漸地累積到了海上，所以在這個春夏交替之際，很少可以看見明亮的月光。

來花蓮定居快二十年，我最喜歡夏日的「月光海」。還記得第一次看到月光海，其實並不是在海邊，當時在楓林步道上，原本只是想去抓甲蟲，夜觀山林的生態，沒想到恰逢滿月從東海岸升起，映照著海面銀光閃閃，那種黑暗中所透露出來的波光粼粼，透露出一種靜謐幽玄的感覺。

那一天晚餐過後，姐夫突然間在群組裡大喊：「今天有月光海！」他就住在離花蓮港不遠的大樓，從陽台上就可以遠眺整個花蓮港跟太平洋，他從陽台照了一張月光海的照片，浪平而起月光閃閃，根本是夏天，那景色美到讓人想罵髒話，我馬上說：「港口集合！我們解纜出發，航向月光的海洋！要來的人港口集合。」

書名：《尋鯨人的夢境：麻醉科醫師「永遠天晴」的奇幻漂流。在鯨魚的呼吸裡，聽見生命最深的寧靜》 作者：主動脈 出版社：晨星出版 出版時間：2026年06月01日

我總開玩笑跟朋友說：「我有船！花蓮港本來就應該有船！這只是一種生活的態度！想要出海的時候就可以出海！」雖然講的時候很驕傲，但他們都知道我們的帆船公司在花蓮地震後，由於觀光業大受影響，基本上都在倒閉的邊緣掙扎，姐夫每次都會說：「在你倒閉之前，我每坐一次船就賺一次，你倒閉了！我就沒有船可以玩了！絕對不能讓你倒！」他真的很支持我們。

有船是一件很寂寞的事！船是一種消耗品，每年保養所費不貲，這筆錢拿去買股票或投資房地產，可能會賺錢，但這筆錢拿來買船絕對會賠錢，而且，沒有人會懂你在做什麼，所以我每次出海，在船上都會放一首音樂「TOP GUN ANTHEM」，短短五個音節，不斷地重複，越來越高亢，就好像獨行俠一樣，我行我素。

航海是為了完成自己的人生！尤其是當航向月光海時，你更容易面對自己。

姐夫問我：「音樂呢？船上的音樂不是你在負責的？」

但是像今天這樣一個溫柔有著月光的晚上，似乎不適合放「Top Gun Anthem」，我覺得我們必須帶著溫柔航向這良夜，還有閃閃的月光，所以我放了蔡琴的「在銀色的沙灘上」、張雨生的「帶我到月球」、「綠島小夜曲」、「fly me to the moon」、「sailing」，還有夏川里美的「淚光閃閃」。

大家都沉浸在這個月色、夜色、樂音裡，有時候沉默、有時候會有窸窸窣窣的笑語聲。這時候或許有一道浪打來，有船划過波浪的聲音，有風吹在臉上，打在帆上的聲音，我覺得或許月光在海上跳動，彼此碰撞都會傳出聲音，我們要帶著溫柔航向月夜的海。

花蓮天文協會理事長冠榮說他不能來，但是他可以在北濱公園幫我們的船拍照，記錄下我們航向月光的照片，為了留下好的照片，我們甚至還通了電話，告訴我們在哪裡左轉，在哪裡右轉，船身再往北一點，我們在大海裡追逐著月光。

我另外一位朋友說，他很慶幸這個時候剛好在花蓮，可以搭著帆船，親眼目睹這良夜，他覺得他的眼眶濕濕的，這景色真的是讓人「淚光閃閃」。

我覺得我真的是一位稱職的帆船DJ，在適當的場合總是可以播放出適當的歌曲，我也很懂我的朋友在說什麼，天地遼闊、月光閃閃、靜謐、幽玄，每個人都可以在船上找到自己的位置，在寧靜的旅程裡，好好地面對自己。

身與心都被大海及月光療癒了，假如不是隔天要上班，我覺得船上的每個人都不會想要返航，只想讓月光帶走。我有時候會覺得，千年前，當蘇東坡下黃州，在月夜搭著小船，夜航赤壁，寫下了千年來膾炙人口的〈赤壁賦〉時的心情，應該也是像我這時的心情一樣—「淚光閃閃」吧！

島

在南太平洋的盡頭，島嶼並不只是陸地的延伸。它們是海洋的呼吸，是祖靈的記憶，也是人類想像與自然真實交織的所在。東加王國的島礁，有的潔白如詩，有的嶙峋如雕刻；在傳說裡，它們由天神的魚鉤勾起，在小說裡，它們是鯨魚的背脊。而在親眼所見的瞬間，島嶼甚至像是一個活著的生物，隨浪潮吐納，與大海同在。

東加王國是由一連串的珊瑚島礁所構成的群島國家，有些島有白色綿密的貝殼沙灘，加上清澈湛藍的海水，看起來就如馬爾地夫一樣，但是有些島礁沒有沙灘，大概就是原本在海底的大塊珊瑚礁，經過地殼變動，直接從海底隆起變成一座突起的島嶼，這些隆起的島礁，長年經過海水及雨水的侵蝕，在石頭的表面上常留下一道道細細長長的凹陷，看起來就像被利器雕刻過一樣。

根據東加王國古老的傳說，這些島的由來，是天上的天神用魚鉤將海底的珊瑚礁釣起來所形成的，這些島礁上細長的凹痕，就是當初開天闢地時被魚鉤勾起來的痕跡。

因為自己賴以為生的土地是用魚鉤勾起來的，加上島人討海的生活，也不能完全脫離魚鉤，魚鉤在這裡是所有生活的象徵，所以東加島人的圖騰也常用魚鉤來表示，不管是大型木雕或是鯨骨項鍊，常常都可以看到魚鉤造型的樣式。

吳明益在《複眼人》這本小說裡曾經形容末世的時候，因為溫室效應導致海平面上升，全世界的陸地幾乎都淹沒在海底下，只剩下少許的島礁，而這些南太平洋的島礁，其實都不是真的島礁，這些看起來像島的島礁，其實是鯨魚的拱背，鯨魚浮在水面上換氣的時間太久了，久到後來背上都長出樹來，遠遠看過去就像是一個真的島嶼⋯⋯我原本以為這只是吳明益小說裡的魔幻場景，直到有一天我拜訪了東加本島的吹蝕洞（blow hole），才知道吳明益小說裡的場景是真的存在這世界上的。

Blow hole 是個看起來有點像梯田一樣，由一層一層的珊瑚礁所構成的海岸，底層因為海水沖刷的關係，變成某些地方夾雜著些許縫隙的空心孔洞，當一道道海浪沖上岸來又慢慢退去之時，來不及退去的海水，又受到下一道湧浪的擠壓，過大的壓力無處宣洩，就從那些細小的孔洞中噴發出來，看起來就像是一道道間歇性的噴泉，隨著湧浪不斷地噴出水氣來。

我第一次看到那個場景時，以為這個島其實是一種活著的生物，那此起彼落的噴氣，就是島的呼吸，就像鯨魚浮上水面換氣時噴出水花，或者是說這個島其實不是真的島，底下是由無數隻的鯨魚所共同乘載背負著的一個島嶼，一直漂浮在南太平洋的水面，孕育著東加王國的子民，所以這些子民的祖先，都是從鯨魚變來的，死後靈魂也會變回鯨魚，追隨祖靈而去，我以為吳明益先生一定來過這個島嶼，不然他筆下寫出來的奇幻世界怎麼跟東加王國這麼類似。

於是我每天出海找鯨魚，途中總是數著一一經過的島礁，依照每個島礁的形狀，我為他們起了不同的名字—外型像抹香鯨的就叫作「阿抹島」；像一條躺著的哈巴狗的，就叫「哈巴島」，有的又像是一條鱷魚，就叫「鱷魚島」；有的像偽虎鯨、有的像蚯蚓⋯⋯每一個島我都為他們取了美麗的名字，我以為這樣就可以記得回來時的路⋯⋯

我也相信，在這麼多的島嶼裡一定有一座不為人知的島嶼叫作「鯨島」，那個島嶼像百慕達三角洲一樣神祕，平常沒有出現在航海圖上，所以沒有人知道鯨島正確位置在哪裡。

遠古時代從祖靈口中傳下來的傳說，鯨島是由死去的鯨魚骨堆砌而成。鯨魚有靈，當他們在海中生活了七、八十年，明白自己即將死去時，祖靈就會出現，用歌聲引領這些鯨魚洄游到鯨島，那裡就是鯨魚最後的家鄉，將死的鯨魚在那裡靜靜地等待生命最後的到來，這樣死後就能重新回到祖靈的懷抱。

●本文摘選自晨星出版之《尋鯨人的夢境：麻醉科醫師「永遠天晴」的奇幻漂流。在鯨魚的呼吸裡，聽見生命最深的寧靜》。