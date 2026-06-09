身體長期疲倦、反覆發燒？認識血癌7大徵兆與三大類型症狀

文／侯信安等26位醫師

血癌的常見症狀

血癌早期多數沒有明確或特定的症狀，常見的症狀包括：

疲倦、身體虛弱

經常感染、反覆發燒

容易瘀傷或異常出血

骨頭或關節疼痛

不明原因體重減輕

頸部、腋窩或腹股溝淋巴結腫大

皮膚發癢

不過，這些症狀也可能由其他疾病引起，有上述症狀並不一定意味著罹患血癌。不同血癌類型的疾病症狀仍有差異，甚至同一個疾病，每個人表現出來的狀況也不同。如果有以上任一症狀，不用過度擔心，但也不要掉以輕心，請諮詢相關醫療團隊，以確保得到正確的診斷和治療。

以下針對三大類型的血癌疾病，簡述相關的症狀。

白血病起因於人體造血系統出現問題。當骨髓中癌細胞增加，正常的血液細胞無法製造，可能慢慢出現症狀或急性發生。因此多數白血病的症狀，多與正常造血功能受到抑制有關，常見的有：

不明原因發燒與反覆感染

當正常白血球數量減少，病菌就容易入侵身體，造成感染而發燒。如果反覆出現不明原因發燒，或感染一直沒有痊癒，就須多加留意、盡早檢查。

貧血

當紅血球數量減少、血紅素降低，人會容易感到疲倦、臉色蒼白，有時會頭暈、胸悶、呼吸喘。

容易瘀青或異常出血

血小板低下會影響凝血功能，常見症狀包括流鼻血、牙齦出血、皮下出血或皮膚出現瘀青，女性可能突然月經血流不止等。

另外，慢性骨髓性白血病、骨髓增生性腫瘤等，容易出現脾臟腫大的症狀，這時候就可能會感到腹部壓迫、不舒服，或是吃一點東西就有飽足感。

書名：《血癌全攻略：完全解析八大血液腫瘤、相關治療與照護》 作者：侯信安等26位醫師 出版社：天下生活 出版時間：2024年3月27日

二、淋巴癌

淋巴癌是發生在淋巴系統的癌症。淋巴結遍布全身，淋巴結腫大是淋巴癌最常見的症狀，不過淋巴結腫大有良性與惡性之分。如果發生局部病菌感染而發炎，發炎部位附近的淋巴結也會腫大。發炎引起的淋巴結腫大通常會伴隨紅、腫、熱、痛，摸起來偏軟、會滑動。有這種狀況，不必過度擔心。反之，當腫大的淋巴結摸起來不痛、硬硬的，且越來越大，超過二公分，就有可能是惡性淋巴結病變。此外，有些病人會出現夜間盜汗或皮膚搔癢等症狀（更多說明可參閱疾病篇的「淋巴癌」）。

三、多發性骨髓瘤

多發性骨髓瘤是因為漿細胞惡性增生，很容易侵犯附近的骨頭，產生骨頭痛、骨折等症狀。其他常見症狀還有貧血、高血鈣、腎衰竭、水腫、小便泡沫多且久久不散，當出現二種以上症狀，就需要多加留意。

●本文摘選自天下生活出版之《血癌全攻略：完全解析八大血液腫瘤、相關治療與照護》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！