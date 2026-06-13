象徵治癒與重生的蛇，如何纏繞在WHO世衛組織的Logo上？

文／內藤陽介

阿斯克勒庇厄斯之杖

阿斯克勒庇俄斯還活著的時候，會攜帶一支纏繞著一條蛇的手杖，用來傳送大地的治癒力量。關於這支權杖的由來，流傳著以下的故事。

阿斯克勒庇俄斯要為格勞科斯治療時，他一手拿著權杖，苦惱著如何治療。這時忽然有一條蛇朝著他的權杖爬過來，阿斯克勒庇俄斯大吃一驚，將那條蛇打死。當那條蛇完全不再動彈時，又出現了另一條蛇，牠在死掉的蛇身上放上一片草葉。下個瞬間，兩條蛇忽然一同消失無蹤，於是阿斯克勒庇俄斯用剩下的那片草葉，復活了格勞科斯。

自此之後，阿斯克勒庇俄斯開始攜帶一支纏繞著蛇的權杖。在他死後，景仰他的人們在各地建造神殿並祭祀，為尋求救治而前來朝聖的病人或身心障礙者也絡繹不絕。傳說朝聖者在神殿祈禱後，會在準備好的房間裡入睡。他們會夢見一名祭司帶著聖蛇（阿斯克勒庇俄斯的神聖僕從）一同出現，並在病人之間走來走去，告知他們治療疾病的方法，並由蛇為他們治療。

本來在古希臘，蛇象徵冥界；又因會重複蛻皮，被視為重生與再生的象徵。這幾點再加上阿斯克勒庇俄斯的故事，這支纏繞著蛇的權杖於是被冠上「阿斯克勒庇俄斯之杖」之名，成為醫療與醫術的象徵，在西歐社會根深柢固地流傳。

WHO 的標誌

第二次世界大戰後，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）於一九四八年成立，為聯合國的專門機構之一。該組織標誌是在聯合國旗幟的中央配置一支阿斯克勒庇俄斯之杖。自一九五〇年代以來，各國陸續發行WHO相關的郵票，而且其中多款皆採用阿斯克勒庇勒斯之杖（WHO標誌的一部分）圖案。

《世界衛生組織組織法》於一九四八年四月七日生效，自此，作為聯合國專門機構的世界衛生組織正式成立，設總部於日內瓦。同年六月二十四日，第一屆世界衛生大會在日內瓦舉行。大會決議以聯合國旗幟與阿斯克勒庇俄斯之杖組合而成的圖案作為該組織標誌。大會決議自一九五〇年起，將每年的四月七日，即WHO的創立紀念日定為「世界衛生日」。

翌年一九四九年的世界衛生大會在義大利威尼斯舉行，主辦國義大利為此發行紀念郵票。這套郵票的設計為地球背景加上阿斯克勒庇俄斯之杖，與WHO的標誌略有差異。

一九五〇年的世界衛生日，還沒有國家發行紀念郵票，不過隔年一九五一年的世界衛生日，以色列啟用了一款印有WHO會徽的紀念郵戳。這是最早有國家或地區的郵政機構，在正式郵票或郵戳上採用真正WHO會徽的例子。不過，雖然名義上是為「世界衛生日」而啟用，實際使用這款紀念戳的日期並非四月七日，而是隔天的四月八日。

書名：《【世界郵票中的生肖】蛇：再生、禁忌與智慧，為何蛇既是神，也是詛咒》 作者：內藤陽介 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2026年6月1日

第一次以阿戰爭的結束，是從一九四九年二月二十三日，以色列與埃及簽署停戰協定開始一直到七月，以色列先後與各阿拉伯國家締結停戰協定。此期間內，以色列於一九四九年五月十一日獲准加入聯合國。

以色列的建國法理依據為一九四七年的聯合國決議，因此可能是為了強調自己與聯合國的關係，所以配合世界保健日，使用了聯合國旗幟與阿斯克勒庇俄斯之杖結合的WHO會徽紀念章。

在通過巴勒斯坦分割決議的一九四七年聯合國大會上，阿根廷外交官曾提議，應參照第二次世界大戰前國際聯盟與常設國際法院（今國際法院）等先例，發行聯合國專用的郵票。於是給聯合國，並自一九五一年十月二十四日起，發行該郵局專用的「聯合國郵票」。

聯合國郵政管理局於一九五六年四月六日，發行以「世界衛生組織」為主題的郵票，郵票圖案為阿斯克勒庇俄斯之杖和地球，與圖21的義大利郵票十分相似，但也並非WHO會徽。

至於第一款採用真正WHO會徽的郵票，則是隔年的一九五七年九月十六日，供日內瓦世界衛生組織事務局使用所發行的郵票。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《【世界郵票中的生肖】蛇：再生、禁忌與智慧，為何蛇既是神，也是詛咒》。