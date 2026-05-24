國際布克獎《臺灣漫遊錄》之原型短篇：通往華麗浪漫的少女臺灣

文／楊双子

金木犀銀木犀（節錄）

二

說到「東京空襲」，現在的年輕人都以為是昭和二十年春天的事情。那是誤解。昭和二十年春天的無數次轟炸，確實是名副其實的「東京大空襲」，據說炮彈如雨傾盆而下，可是第一次東京空襲是昭和十七年，出於美利堅合眾國對帝國皇軍「真珠灣攻擊」的報復。帝都首次遭受空襲，實際損害並不嚴重，傷害慘重的或許是當年日之丸帝國的尊嚴。

那時我和靜枝都在東京生活。

昭和十三年臺中高等女學校卒業，四劍客唯有我和靜枝上京升學，我讀東京女子美術專門學校，靜枝是東京女子藥學專門學校。我們同樣應屆錄取，昭和十六年春天應屆卒業。專校卒業後，我到帝國美術學校旁聽課程，出門除卻上課，只有看戲，其餘都是在家埋首詩集、曲盤、法語和繪畫。一旦全神貫注在興趣裡面，就連吃飯睡覺都會忘記，所以儘管知道東京騷動，卻是隔了兩天以後才知道東京空襲這件事，我就是這樣活在自己世界裡頭的散漫之人。

比起空襲，靜枝結婚沒有通知我的這件事更讓我驚訝。

書名：《花開少女華麗島》 作者：楊双子 出版社：春山出版 出版時間：2026年03月17日

知道結婚消息，是靜枝那天深夜造訪我在杉並區的小屋。新婚半年的丈夫佐藤氏外遇，娘家遠在本島臺中州，靜枝無處可去，來敲我的屋門。即使如此，靜枝腰桿筆直，沒有流淚，宛如站立在臺中城柳町的我家門外，堅毅的表情還是「靜御前」。

叫醒女傭去餐館打酒，我把牛肉蔬菜豆腐全放進滾燙的鍋子煮成壽喜燒。熱氣蒸騰的鍋子那一邊，靜枝沒動幾次筷子，喝了許多酒，臉頰飛紅像要滴血。佐藤的外遇對象是佐藤診所的看護婦山田氏，佐藤家竟然無人為靜枝仗義執言。

「說到最後，山田小姐也是內地人啊。」靜枝細聲地說：「是嫁給內地人的我太愚蠢了。」我把肺裡的濁氣用力吐出來：「是佐藤家的錯，本島人不是次等人啊！」就是那個深夜，大醉的靜枝最終俯在我的腿上，掩著臉說：「請不要看我這醜陋的面目……」

隔天破曉的清晨時分，靜枝喚起我說要回去了。

我說住下來吧，靜枝搖頭。

「那麼，要回本島嗎？」

「不回去。」

「啊，好懷念本島！」

「說謊，明明是『法蘭西小姐』。」

「沒說謊，本島多溫暖啊，銀木犀開花的時候你還能游泳呢。」

靜枝從鼻子裡發出笑聲。

「弓子啊，一樣的花，本島是銀木犀，內地是金木犀。」

我沉默望向靜枝的美麗側臉，看見她低下頭微笑。

「人也是，本島是銀，而內地是金啊。」靜枝說。

我的胸口如遭針刺。

那時我心想，美利堅的炸彈啊，怎麼沒有丟到佐藤的頭上呢？

三

儘管說是南方的島嶼，最冷的季節也沒有辦法游泳。

那種時候靜枝繞著運動場長跑，短髮在風裡飛起。我描繪脖子的汗珠、緊繃的雙腿。四劍客因為同是家族的么女而投契，每天有說不完的話，可是雪子搭火車通勤、花蕊是室內活動主義者，放學後經常只有我跟靜枝在一起。靜枝練習結束，我差遣家裡的人力車夫買來點心，兩人躲在誰都看不見的地方吃熱熱的粉圓湯。路邊吃點心違反校規，最初我拉靜枝去吃，靜枝堅決不肯，只好退讓，在校園角落我把湯匙塞到靜枝嘴裡。

「就是拿弓子沒有辦法啊。」

靜枝明明氣得臉都紅了，還是對我溫柔說話。

我著迷地看著那紅紅的臉龐、亮亮的眼睛。

「那靜枝也可以教我數學嗎？家政也好難喔！」

「雪子的數學更好，家政應該找花蕊呀。」

「大家有自己的長處，可是最厲害的是靜枝。太奇怪了，為什麼每一科都可以讀得這麼好呢？」

靜枝安靜了一下，看著我。

「是呀，這是為什麼呢？」

「問我為什麼啊……這是挖苦我嗎？」

「不是挖苦，弓子對此是怎麼想的呢？」

我想了很久。

「本島人的遺傳基因是不是比較優秀？本島人個個都名列前茅。」

我這麼一說，靜枝就又嘆氣說真拿弓子沒有辦法呀。

「好想要成為弓子。」靜枝說。

「我也想成為靜枝啊！」我說。

靜枝低下頭微笑。

晚霞泛著藍紫色的光彩，是堇色，杜若色，留紺色。夕照是洗朱與雀茶色，在靜枝身周鑲出一圈金邊。

靜枝是我看過最美麗的少女。

我說的，是心。那像是冰晶，像是玉石，不動聲色的美麗令我折倒。如果要給靜枝標誌一種顏色，只能是高雅尊貴的藤色。

靜枝奮戰不懈，不露鋒芒。比任何一位內地女人都更加匹配大和撫子之稱，也比任何一位內地男人更加匹配武士之名。

說到大和撫子，就是靜御前，說到武士就是源義經。

早前我和靜枝數度到臺中座看戲，我念念不忘義經與靜御前的故事。

平安朝源氏的義經自幼聰穎過人，盛年助兄長賴朝討伐敵手，戰功顯赫終至遭受兄長忌憚，到了賴朝捨棄兄弟之情、緝拿義經的地步。義經不得不逃亡吉野山，使令僕役分道護送有孕在身的戀人靜御前避難，未料從此竟是摯愛永別。在那之後，還有賴朝強迫靜御前表演歌舞刻意折辱、靜御前卻反過來歌詠義經以示對抗的勇敢之舉。

以這樣的歷史典故為題材，舊劇有不少知名劇目。歌舞伎也好，淨琉璃也好，戲院的本事單上出現「義經千本櫻」或「船弁慶」，我總是先問靜枝：「禮拜日下午我們去看戲吧？」靜枝有一次笑起來說：「弓子還真是喜歡義經呀。」我無話辯駁，儘管我喜歡靜御前勝過義經，在靜枝面前也只會傻笑。

靜枝比我熱中戲劇，不分新劇舊劇，對支那戲劇、本島戲劇和內地戲劇都有興趣。游泳大賽失利的二年級，靜枝中止看戲，生活只有讀書和鍛鍊。那個天氣已經轉涼的游泳池畔，靜枝說：「因為我想游得更快，要比任何人都快。」我說：「藝術的世界沒有位階高低之分，只有可以不可以觸動人心的美麗。運動和藝術有共通之處吧，我是這麼想的，如果是靜枝，不需要這麼賣力也沒有關係，因為靜枝已經是最好的了。」

靜枝安靜下來凝望我，久久才對我搖頭。

無論是義經，還是靜御前，明明都有更加聰明靈巧的生存之道，可是選擇了不愧自我的剛直道路，想必胸膛裡懷藏名為大志的寶物。義經是為眾人所知的悲劇英雄，集光芒於一身，靜御前在那光芒底下顯得黯淡，然而看似柔弱的外表之下，內心無比堅實，獨自在幽微之處閃耀光輝。

靜枝是靜御前，比源九郎義經，比武藏坊弁慶都要凜然美麗，那雙眼睛裡面有游泳池的波光，有晚霞的光采，好像胸懷裡收藏的寶物穿透縫隙，閃閃發亮。

在靜枝面前，成天掛念吃飯畫圖的我啊，只配當拉車的牛。

●本文摘選自春山出版之《花開少女華麗島》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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