當人走到希望的盡頭，還剩下什麼選擇？從《人鼠之間》體悟破碎的「美國夢」與無常

第一章

喬治一臉陰鬱地看著水面，眼眶被刺眼的陽光晒得通紅。他怒氣沖沖地說：「如果那該死的巴士司機知道自己在講什麼的話，我們根本可以繼續坐到牧場就好。什麼『只要沿著州際公路走一下就好』、『只要走一下』？天殺的，快四英里！就是這麼遠！他就是不想停牧場，就是這樣，連停一下都懶。說不定他整趟在索萊達根本就沒停過車，竟然把我們踢下車然後說『只要沿著路走一下就好』，我看根本就不只四英里，這什麼熱死人的鬼天氣！」

藍尼怯生生地看著他。「喬治？」

「幹嘛啦？」

「我們要去哪，喬治？」

小個子喬治猛地拉下帽簷，怒視著藍尼。「你早就忘光了，是不是？我又要再跟講你一次，是不是？我的天哪，你這個瘋瘋癲癲的混帳！」

「我忘記了，」藍尼小聲地說，「我很努力不要忘記了，發誓，真的，喬治。」

書名：《人鼠之間力》 作者：約翰．史坦貝克 出版社：逗點文創 出版時間：2025年08月15日

「好……好，我再跟你講一次，反正我沒其他正事要幹，反正我全部時間都花在跟你解釋東西，然後你又忘記，然後我又要重講一遍。」

「我試了，我試了，」藍尼說，「但試了沒用。我記得兔兔，喬治。」

「天殺的兔子，你就只記得兔子。好！你現在好好聽著，這次給我好好記著，才不會再惹麻煩。你記得我們坐在浩爾街（註3）的排水溝裡看到的那個黑板吧？」

藍尼瞬間綻放燦笑：「當然啊，喬治！我記得那個……可是……後來我們在幹嘛？我記得有一些女生來了，然後你講說……說……」

「該死的，什麼我講了什麼東西。你記不記得我們去莫瑞和瑞迪介紹所，然後他給我們工作證跟車票？」

「噢，對，喬治，我現在想起來了。」藍尼的雙手快速伸進外套口袋裡，接著輕輕地說，「喬治……我的沒有，我弄不見了。」藍尼看著地上，一臉失望。

「你當然沒有，混帳，你的在我這。你以為我會讓你保管你自己的工作證嗎？」

藍尼鬆了一口氣，露出微笑。「我……我還以為放在口袋裡。」他的手再度伸進外套口袋。

喬治突然凶狠地瞪著他。「你口袋裡裝什麼？」

「沒有啊，口袋沒有東西。」藍尼取巧地說。

「我知道口袋裡沒有東西，因為你拿在手上，你拿著什麼東西？你在藏什麼？」

「我沒有拿東西，喬治，真的。」

「來，給我。」

藍尼把握著的手轉向另外一邊，遠離喬治。「只是老鼠，喬治。」

「老鼠？活生生的老鼠？」

「沒偶，是死老鼠，喬治。我沒有殺牠，真的！我找到牠的時候，牠就死了。」

「拿來！」喬治說。

「吼唷，我想要留著嘛，喬治。」

「拿來！」

藍尼握著的手緩緩地聽從了喬治的命令。喬治接過老鼠，丟向河的另一頭，老鼠消失在灌木叢中。「你要死老鼠幹嘛？」

「走路的時候，我可以用大拇指摸摸。」藍尼說。

「跟我走路的時候，就沒有老鼠摸。你記得我們要去哪裡嗎？」

藍尼一臉驚恐，接著不好意思地把臉埋在膝蓋之間。「我又忘記了。」

「我的老天爺啊，」喬治很無奈，「聽著，我們要去一間牧場做工，那間牧場就跟前一間那個北邊的牧場一樣。」

「北邊？」

「在威德啊。」

「啊，對，我想起來了，威德。」

「我們現在要去的牧場就在附近了，再走四分之一英里就會到，我們要去見新的老闆。現在聽好：我會把工作證給他，你嘴巴乖乖閉好，站著就好，什麼話都不要講。如果他發現你有多瘋，我們就沒頭路了；但如果他先看到你工作的樣子再聽你講話就沒問題。懂嗎？」

「懂，喬治，我懂。」

「好，那等我們見到新老闆，你要做什麼？」

「我……我……」藍尼思考著，臉部肌肉緊繃。「我……嘴巴閉閉，站著就好。」

「好孩子，這就對了。你重複唸個兩、三遍，這樣才不會忘記。」

藍尼輕輕地唸著：「嘴巴閉閉……嘴巴閉閉……嘴巴閉閉。」

「好，」喬治說，「然後你也不能像在威德一樣幹那些壞事。」

藍尼一頭霧水。「像在威德一樣？」

「噢，這你也忘了，是吧？我不會再講一次，免得你又幹一次。」

藍尼臉上閃過一絲靈光。「他們把我們趕出威德！」藍尼得意喊著。

「把我們趕出去個屁，」喬治話語中充滿厭惡。「是我們逃走了。他們想抓我們，但抓不到。」

藍尼開心地咯咯笑。「這我可沒忘，跟你賭。」

喬治往後躺在沙岸上，雙手交叉枕在後腦勺。藍尼模仿喬治的動作，把頭抬起來，看自己有沒有做對。「天哪，你真的是個大麻煩，」喬治說，「如果沒有你扯我後腿，我生活會多輕鬆啊。逍遙自在，說不定還可以交個女朋友。」

藍尼安靜了一陣子，接著充滿期待地說：「我們要去牧場做工了，喬治。」

「沒錯，你說對了。但我們今天要睡在這裡，我有我的理由。」

時光飛逝，只剩加比蘭山頭閃爍太陽金光，山谷已埋沒在陰影之中。一條水蛇滑行水塘表面，昂起的頭就像一支小小的潛望鏡；蘆葦在水流中輕輕抽動。遠處州際公路那頭，有個男人在喊叫，另一個男人喊著回應。梧桐樹經微風吹拂發出窸窣聲響，又隨即回歸寧靜。

「喬治……我們幹嘛不去牧場吃晚餐？牧場有晚餐。」

喬治轉身面向藍尼。「沒有幹嘛，我喜歡這裡。明天我們就要開始工作，我剛才在路上看到打穀機，表示我們要扛一袋一袋重爆的穀物，所以今晚我要躺在這裡看天空，我喜歡這樣。」

藍尼跪坐起來，低頭看向喬治。「所以今天沒有晚餐？」

「當然有，你去撿些枯掉的柳樹枝，我包包裡有三罐豆子。待會你生火，我會給你火柴，你把樹枝集中在一起，我們就可以煮豆子吃。」

藍尼說：「我喜歡配番茄醬吃豆子。」

「我們沒有番茄醬。去撿樹枝，不要亂跑，待會就要天黑了。」

藍尼緩慢又笨拙地起身，消失在灌木叢中。喬治躺在原地，輕輕吹著口哨。藍尼消失的那頭傳來河水水花激起的聲響，喬治停下口哨聽。「可憐的混帳。」他輕輕地說，接著又開始吹口哨。

不一會兒，藍尼回來了，所經之處的灌木叢都被他踏爛。他手上拿著一支小小的柳樹枝，喬治坐起身。「夠了，」他粗魯地說，「把老鼠拿來！」

藍尼精心演出裝無辜的戲碼。「什麼老鼠啊，喬治？我沒有老鼠。」

喬治伸出手。「快點給我，不准藏東藏西。」

藍尼猶豫了。他退後幾步，猛然看向灌木叢，像是在思考是否該逃跑。喬治冷冷地說：「你要現在給我，還是要我打你？」

「給你什麼，喬治？」

「你知道要給我什麼，我要那隻老鼠。」

藍尼一臉不情願，將手伸進口袋，聲音有些顫抖。「為什麼我不可以有老鼠，又不是誰的老鼠，我沒有偷，老鼠躺在路邊，我發現的。」

喬治的手仍蠻橫地懸在空中。慢慢地，像隻不願意把球還給主人的梗犬一般，藍尼把手伸出、縮回，又伸出去。喬治突然彈了響指，聽到聲音的藍尼便將老鼠放進喬治手中。

「我沒有對老鼠做壞事，喬治，我只有摸摸。」

喬治站起來，用盡全力把老鼠丟往最遠的陰暗灌木叢中，接著到水塘邊洗手。「你這個傻子，你以為我沒看到你腳是溼的？你以為我不知道你踩進水裡去撿老鼠嗎？」他聽到藍尼開始抽泣，便轉過身。「怎麼哭得跟嬰兒一樣！天啊！那麼大隻的人！」藍尼哭到嘴唇顫抖，淚水在眼中滾動。「噢，藍尼！」喬治把手放在藍尼肩膀上。「我不是耍賤才把老鼠丟掉的，是牠已經爛掉了，藍尼，而且你也把牠摸壞了。下次你如果撿到一隻新的，你可以留久一點。」

藍尼坐到地上，垂頭喪氣地說：「我不知道哪裡還有別的老鼠。我記得有一個女士會給我老鼠……只要她有就都會給我，但她不在這裡。」

喬治嘲諷地說：「女士是吧？你連她是誰都不記得了，就是你的克蕾拉阿姨。而且她後來也不給你老鼠了，因為你一直把老鼠弄死。」

藍尼一臉悲傷，抬頭看著喬治。「老鼠好小隻，」藍尼帶著歉意說，「我想摸摸老鼠，沒一下老鼠就咬我手，我輕輕捏一下牠們的頭，牠們就死了……因為牠們好小隻。」

「我希望很快就有兔兔，喬治，兔兔沒那麼小隻。」

「去你的兔子，誰相信你可以照顧活老鼠。你克蕾拉阿姨給你一隻橡膠老鼠，結果你還不要。」

「那又不好摸。」藍尼說。

陽光從山頂消失，黃昏降臨山谷，柳樹和梧桐樹叢一片灰暗。一條大鯉魚從水塘中探出頭，張口吞食空氣，再神祕地沉進幽暗的水底，水面出現逐漸擴大的漣漪。頭上的枝葉又是一陣騷動，柳絮吹落水面。

●本文摘選自逗點文創出版之《人鼠之間》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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