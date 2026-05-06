努力講產品卻掉單？「三個 One」翻轉現況，打造超級業務力

客戶為什麼要買，是需求問題；

客戶為什麼要跟你買，是信任問題。

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說不出「為什麼選你」，就可能掉單

我第一次被迫正視WHY YOU這個問題，不是在簡報台，而是在季度檢討會議室裡。當年第二季我們有一個大案子，大家都很興奮，覺得進度看起來不錯，但一轉眼到了第三季，案子卻只前進半步。會議一開始，主管打開投影片，第一句不是問：「你們做了多少功能？」而是問：「案子現在卡在哪裡？」那位負責的業務說了一大串，客戶有興趣、IT認可、概念驗證（POC）也跑得出來，只差最後的內部程序。主管聽完沒有接話，反而問了第二句：「那你告訴我，他為什麼一定要選我們？」這句話像是一道驚雷劈下來。這種時候你會發現，所有「進度」都可以成立，但只要你說不出WHY YOU，客戶就可以用同樣的理由去拖、去比、去換。你以為你在推案子，其實你只是被允許待在候補席。

這就是銷售現場最常見的誤判：業務以為「把方案講清楚」就能推動決策。你講得很完整，投影片做得很精美，產品功能也真的不差，但會議一結束，客戶只丟下一句：「我再比較一下。」你心裡明白，他不是要比較功能，是要比較風險；不是要比較你講得好不好聽，是要比較「我選你，出事誰扛」。

書名：《頂尖銷售的底層思維：破框思考、擴圈成交的超級業務力》 作者：范永銀（范大／Nathan） 出版社：天下文化 出版時間：2026年04月30日

我最常看到業務把WHY YOU講成一段自我陶醉的故事：我們公司多大、技術多強、服務多好，講完客戶會點頭，但那個點頭不是認同，是禮貌。因為他心裡真正的問題只有四個：為什麼要買？為什麼要跟你買？為什麼要現在買？買了之後誰負責？如果你只強調「我很優秀」，這四題沒答，他就只能把案子丟回採購，用最低價解決不安。所以我一直說，你要翻盤，靠的不是話術，而是「先定規則」四個字，也就是一套頂尖銷售的「WHY YOU」打法：要先讓客戶信你，再讓客戶用你的標準比，接著在開戰前想清楚仗怎麼打，最後用證據把價值牢牢釘住。

STEP 1—看到（See It）——WHY YOU是一套可被驗證的信任與標準

要讓客戶認為「非你不可」，方法就藏在所謂的三個One「Number One、Fast One、Only One」當中。Number One是定位力，不是處處都做到最大，而是在某一條關鍵賽道最強；Fast One是回應力，你能更快理解問題、更快給出方案、更快交付與修正；Only One是護城力，只有你有，別人很難複製。頂尖業務要能說清楚三件事：你在哪裡排第一、你在哪些方面速度快、為什麼只有你能，當你講得清楚，你的位置就不再是被比較，而是被指定。

• Number One：全台灣有九成以上是中小企業，你的公司規模不一定最大，但一定能在某一條賽道做到最強。你要先問自己一句：我們在哪一個細分賽道是客戶心中的第一？很多人以為「第一」要靠規模，其實第一不在大小，而在專業，你不必全能，但要有一項是別人無法抄襲、複製的。我輔導過台中一位自動化企業老闆，公司員工不到百人，卻拿下全球唯一德國TÜV認證。他原本覺得：「我們太小，不好意思說第一。」但我告訴他：「你不小，你是專，專，就是強。」他聽進去了，在簡報首頁放上那句「全球唯一通過TÜV認證的安全感測技術」，之後客戶當場拍板：「那就照這規格採購，別的廠不用看了。」你看，這就是「賽道第一」的威力，第一不一定是市場規模，也可以是指標第一、品質第一、技術第一、口碑第一。在能源產業裡，隆基綠能（LONGi）在單晶矽市占第一、台達電（DELTA）在電力轉換模組市占第一，他們不一定是產業中規模最大的，但都在「專業賽道」上做到極致，就能在賽道裡當第一。這就是台灣企業的核心精神，也是隱形冠軍的底氣。

• Fast One：快，不是嘴巴說，而是要讓客戶看到成果、感受速度、相信節奏。AI時代的世界變化太快，客戶要的不是便宜，而是「馬上能用、早點回本」，所以我常提醒業務：別只說我們快，要說清楚快在哪裡。快通常會落在三個地方：上線快（價值實現時間短）、學得快（學習曲線低）、回本快（投報率高）。你講「快」，就要讓客戶腦中出現畫面：多久見效、多久交付、多久能跟老闆交代。我曾經陪一家新創公司去拜訪大型通訊客戶，對手是國際大廠，雙方功能幾乎一樣，結果新創拿下了訂單，原因只有一個——導入快三倍。我們兩週導入、一週上線，直接幫客戶算出：提前三週上線＝節省40萬元人力成本。那位主管講得很直白：「你們不是最便宜的，但能讓我最早看到成果。」這就是Fast One，它不只是速度，而是託付信任，你愈早交付，就愈早贏得信任。我在西門子時期也有類似經驗，有次在成都導入新系統，德國團隊用模組化流程，讓試產提前一個月完成。客戶主管後來對我說：「西門子的東西貴一點沒關係，因為你們快又穩。」同樣的邏輯放到任何產業都能成立。無論哪個行業，「快」就是力量，是交付的能力，更是信任的語言。

• Only One：第一會被追上，快會被模仿，但唯一很難取代。很多人以為Only One等於技術專利，其實不只，真正的Only One，是「別人沒有、只有你能」。它可能是獨家技術（某產業的黑科技）、可能是核心顧問（智力資本），也可能是模式創新（流程設計或服務體驗），你要的不是「我也很厲害」，而是「你找別人做不到」。我在西門子時有位德國顧問Martin，二十年建過二十座工廠，客戶一聽到他要參與專案，直接說：「趕快簽約吧，這項專案我就要他當顧問。」那已經不是買顧問，是買安心，這就是智力資本的價值，客戶不怕貴，只怕錯，他要的是「接得住風險的人」。後來我在顧問案也遇過類似情況，一家上市公司要求供應商列出顧問平均年資，我們顧問群平均十八年經驗，對手只有五年，報價還沒開，客戶就已經傾向我們，因為信任，比價格早一步成交。記住兩句話：產品是被比較的，人是被指定的。第一是市場地位，唯一是品牌靈魂，不是「我也有優勢」，而是「我無法被替代」。

當客戶在心裡對你說出三句話，你就贏了：他相信你做得到，因為你有實力（Number One）；他相信你交得出來，因為你有節奏（Fast One）；他相信你靠得住，因為你有信任（Only One）。這三句話連起來，就是你的信任三角，一旦成形，你就不再是被比較的那個，而是被指定的那個。所以WHY YOU的底氣很簡單：你不必最大，但要在某一條賽道最大；你不必最便宜，但要讓客戶最早看到成果；你不必全能，但要有一件事別人做不到。三個One不只是賣點，是讓客戶安心下決定的三種信任力，你能把這三件事講清楚，客戶就會知道這一單，該給你。

●本文摘選自天下文化出版之《頂尖銷售的底層思維：破框思考、擴圈成交的超級業務力》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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