老闆、同事已讀不回好焦慮？善用5個小巧思傳出秒回訊息

別讓同事的臉色，決定你今天的價值

即使你以關懷為出發點、用真誠的態度對待他人，也不代表所有人都能理解你的用心，有時對方甚至也可能會冷淡回應或忽視。在這時，難免會失落：「為什麼只有我這麼努力？」但要記得，就算對方的反應不如預期，也不代表你的行動是白費的。

而在LINE或Messenger這類即時通訊工具已十分普及的現在，人們更因此常會過度在意已讀狀態，或是對方的回覆速度。

我也曾在緊急需要同事協助時，發現對方雖然已讀卻遲遲沒有回音，情急之下又傳了一句：「你有看到嗎？」

當時的我只覺得心浮氣躁，心想：「為什麼不趕快回覆？」甚至在心裡責怪對方。

書名：《讓優秀的人主動靠近你：吸引貴人來幫你，財富和職位就會流向你。那些在關鍵時刻，總能吸引高品質人脈與機會的人，做人做事哪裡不同？》 作者：濱暢宏 出版社：大是文化 出版時間：2026年03月31日

但經過幾次類似經驗後，我終於意識到，每個人都有自己的狀況和步調，單方面希望對方回應，反而容易傷害彼此的信任。急著追問訊息，非但無法解決問題，只會讓關係更加緊繃。

就在這時，一位企業家的一句話，至今仍令我印象深刻：

「沒有人會在乎你，大家忙著處理自己的事情都來不及了。」

聽到這句話，我才恍然大悟。

我曾理所當然的認為，對方既然看到訊息，就應該立刻回覆；但實際上，每個人都有工作和生活的優先順序。回覆晚了，不代表對方不重視你，只是雙方的時機對不上而已。

我想，自己真正該思考的，是如何讓對方更容易回覆？怎麼表達，對方才能清楚理解我的意思？

於是，當對方回覆較慢時，我學會告訴自己：「他應該只是太忙了。」然後把注意力拉回工作。同時，盡可能在收到訊息後迅速回覆，也就是用自己希望被對待的方式，對待別人。

這樣問，對方秒回

我們或多或少都遇過，希望對方趕快回覆，卻遲遲沒有消息。這時，要優先思考的是：「我的訊息，對方容易回覆嗎？」

有時只要稍微花些心思，就能明顯提升回覆率。

❶把問題設計成是非題

★「你對這個案子有什麼想法？」（太抽象，對方需要時間思考。）

★「可以按照這個方向進行嗎？」（是或不是，簡短回答即可。）

❷提供具體選項

★「您什麼時候方便？」（對方需要花時間考慮。）

★「○日或○日，哪一天您比較方便？」（對方只需要做出選擇。）

❸附上一句貼心話，減輕對方的心理負擔

★「百忙之中打擾了，只要簡單回覆就可以，謝謝！」

★「不急，您有空時再回覆！」

只要多加這樣一句話，就能減少對方「必須立刻回覆」的心理壓力，並有效提升回覆率。

❹降低回覆門檻

「想確認一下○○，只要回我OK就行！」

只需要簡短回覆，對方就不會覺得麻煩。

❺內容要簡短明確

按照「結論→理由→補充」的順序來寫，讓對方一看就懂。

「關於○○事項，我打算按△△方向來進行，可以嗎？如果有任何問題請告訴我！」

當對方只需要回一句：「好的，沒問題！」就更容易加快回覆速度。

只要做出這些小巧思，對方的回覆率就會大幅提升。當你覺得對方很久都沒回訊息時，不妨換位思考，想想：怎樣做才能讓對方回覆。

當對方遲遲沒有回覆訊息時，會焦躁是人之常情。尤其當事情特別重要，或是你投注了大量心力，就會更迫切的想得到回應。但對方卻一直不處理，這些情況都難免讓人懷疑：對方是不是根本沒把自己放在眼裡？

然而，只有不被一時情緒左右的人，才能與他人建立長久的信任關係。

我也曾有過類似的經驗。當時，某位同事總是回覆很慢，但後來在一次大型專案中，他卻全力支持我。那時，我就心想：「幸好當初沒有對他擺臉色。」

不被情緒牽著走，也不急於催促對方，才能建立起職場上的互信關係。

能立刻收到回覆當然是最好，但每個人都有自己的事。別太期望對方立刻回應，自己能做的，就是持續建立長期的信任關係。

如果太在意對方的反應，反而會分散注意力、無法專心工作，導致表現不如預期。既然我們無法控制他人的反應，那就改變自己的行為。正因為如此，才更不應該被其他人左右，在任何情況下，都要持續做自己認為對的事。

切記，別太焦急。重點不是對方如何回應，而是相信背後的人際關係價值。只要持續在日常中累積行動，終究會形成最深厚的信任。

現在就試試

試著寫一則「讓對方更容易回覆」的訊息，並且發送出去。

●本文摘選自大是文化出版之《讓優秀的人主動靠近你：吸引貴人來幫你，財富和職位就會流向你。那些在關鍵時刻，總能吸引高品質人脈與機會的人，做人做事哪裡不同？》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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