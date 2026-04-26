北歐人如何運用5種時間？世界第一幸福國度教會我的事

相似又不同的北歐與日本人

讀到這裡，你或許會覺得，北歐的生活方式和我們在日本那種匆忙緊湊的日常完全是兩回事，甚至會想：「難道他們是跟我們完全不同世界的人，天天都過著超幸福、毫無煩惱的生活嗎？」

但其實，出乎意料的是，他們的性格與氣質，反而和日本人有許多相似之處。

若與其他歐美國家的人相比，更能感受到北歐人和日本人的個性其實滿像的。比如說：

書名：《北歐時間：世界第一幸福國度教會我的事》 作者：日暮Inko 出版社：讀書共和國／幸福文化 出版時間：2026年04月22日

害羞內向，不太表現情緒

喝酒後才變開朗

勤奮、認真、愛讀書

在家會脫鞋

遵守交通號誌

喜歡三溫暖與泡湯文化，能坦然與人裸裎相對

連對個人空間的拿捏，也讓我常常有種「是不是在跟日本人聊天？」的錯覺。

但在「怎麼活」這件事上，他們的思維卻截然不同。

日本社會很看重「世間」與「眼光」，而北歐社會的核心則是「個人」。

例如，在日本，考試地獄、無止盡的加班、一人獨撐家務與育兒，明明很辛苦，卻變成一種「理所當然」。

而我們也常常被困在「只有跟大家一樣做，才算是有努力」、「如果做不到，就代表我不夠努力」的思維裡。

大家都在忍耐，大家都在硬撐，變成一種集體焦慮。

但在北歐，你會發現：不需要勉強自己，也能活得很自在。

支撐這份從容的，是完善而周延的社會安全網、不以加班為榮的工作文化、可自由支配的充裕個人時間，以及不論身分高低都能直率、誠懇對話的社會氛圍。

當然，北歐各國並非一開始就長這個樣子。

之所以走到今天，是因為一個代代傳承的信念 ── 「每個人都應被尊重，並能以自己的方式自由生活」 ── 逐步落實為制度、習慣與日常實踐，才塑造出如今的社會樣貌。

無庸置疑，如今的北歐社會也不是毫無缺點、十全十美。

不過，正因日本人和他們在性情上有不少相通之處，能從這群「很會經營幸福」的北歐人身上學到的東西，並不會因此而打折扣。

這不是空泛的想像，而是我親身移居北歐、人生因此徹底翻轉後得到的肯定答案。

「觀察與探究事物的共通點與差異處，可以說是一切知識的基礎。」

── 諾貝爾（Alfred Nobel，瑞典化學家

北歐人， 才是真正的「時間活用大師」！

近年，從「CP值（費用效益）」又衍生出一個新說法 ── 「時間效益（Time Performance，簡稱TP值，日本人常縮寫成「タイパ」）」。大家愈來愈講求聰明有效地利用時間，於是試著把許多事情「同時進行」。

比方說，一邊開兩倍速追動畫，一邊滑社群，又一邊想著明天的工作安排，飯也就這麼邊吃邊解決。

我過去也為了提高「TP值」而焦躁不安；明明不擅長多工，卻硬要一次處理一堆事，結果常常搞得自己手忙腳亂。

最後導致專注力變得零碎而碎片化，每件事都做不好；時間一分一秒流逝，換來的卻只有空虛和焦躁。

事後回想，問題其實很簡單 ── 那就是「我不懂得怎麼分清楚優先順序」。

更精準地說，我不知道「什麼對我重要，什麼沒那麼重要」。也缺乏了「不做那些不重要的事」的勇氣。

很多時候我只是盲從：「大家都說這個要做啊！」於是待辦清單愈寫愈長，結果落得一發不可收拾的局面。

我真正意識到這件事，是在北歐生活之後。

在這裡，人們既是幸福感與生產力名列前茅的群體，卻與那個時時被時間追趕、拚命想提升「時間效益」的我，截然不同。

他們的步調比想像中更加悠緩，生活空間裡流動著輕鬆自在的氛圍。那一刻，我即使感到驚訝，同時也覺得理所當然。

我過去常耗費心力在許多「對自己其實無關緊要的事」上，而北歐人卻能清楚分辨何者真正重要，並在每一件事上專注投入 ── 不論是工作還是休閒。

正因如此，他們讓時間更為厚實，真正提升了「時間效益」的深度與價值。

這或許正是所謂「充實而富足的生活」最真切的模樣。

在本書中，我將介紹北歐人如何運用五種時間，實踐幸福又自在的生活方式：

1 維持身心平衡 ── 自我照顧的時間

2 釐清人生重心 ── 活出本心的時間

3 專注當下 ── 單一任務的時間

4 保持童心 ── 創造探索的時間

5 珍惜小確幸 ── 享受Hygge的時間

接下來，我將與你分享許多與這些觀念相關的故事與實例。

那麼，對你來說，什麼才是「真正重要的時光」呢？

是陪伴家人的片刻，還是投入推活（支持喜愛的人事物）的瞬間？

是品嚐美食的歡愉，還是一夜安穩的好眠？

或許，正是時候稍稍停下腳步，靜靜思索。

因為在北歐人的生活智慧裡，你一定能找到屬於自己的啟發與答案。

●本文摘選自讀書共和國／幸福文化出版之《北歐時間：世界第一幸福國度教會我的事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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