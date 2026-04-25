體重沒變肚子卻越來越大？揭開大網膜真相，阻斷癌細胞生長

體重沒什麼變，怎麼肚子卻越來越凸？

我們的肚子裡，有一大塊癌細胞最愛的「脂肪墊」：大網膜

看起來不胖，肚子卻凸出？或許就是大網膜的脂肪悄悄增生，形成「瘦胖子」體質──不只會引發慢性發炎，還可能成為癌細胞最愛躲藏與增生的溫床。

我常常被病人問到這樣的問題：「醫師，我的體重沒什麼變，怎麼肚子卻越來越凸？」

每當聽到這種問題，我都會提醒對方：這不單是脂肪的問題，更是身體給你的警訊。

很多人不知道，在我們的肚子裡──肌肉與腸子之間，有一塊被稱作大網膜（Greater omentum）的脂肪組織。它像是一條柔軟的毯子，靜靜地掛在腸子外圍。這塊組織乍看之下只是脂肪，其實它是腹腔內最活躍、最神祕，也最關鍵的一個「健康轉運站」。

書名：《精準防癌：不讓細胞作惡，精準預防癌變之路》 作者：張家銘 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年04月22日

從守門員變成癌細胞的引路人：大網膜的兩面性

大網膜原本是身體的守護者，幫助吸收發炎因子、修補受損組織、支援免疫反應。然而，當這塊脂肪逐漸變厚、變油、發炎，它就會「變節」，不再當守門員，成了帶著癌細胞鑽入空隙的引路人。

2025年發表於期刊Comprehensive Physiology的最新綜論解釋了大網膜的特性：大網膜一旦有脂肪堆積，發生慢性發炎、免疫功能下滑的情況，就會成為癌細胞最愛的「棲地」與轉移熱點──特別是卵巢癌、胃癌、胰臟癌與大腸癌，幾乎都會先擴散到這裡。

這是大網膜的「結構」和「功能」共同造成的結果。

當生活習慣失衡，大網膜就會變壞

大網膜的狀態變糟糕，往往與日常生活息息相關。高糖、高油、加工飲食、熬夜、久坐與壓力過大，許多人習以為常的這些生活方式，正是大網膜慢性發炎的催化劑。

大網膜中有一種名為乳斑（Milky spots）的免疫細胞聚落，原本能幫助清除細菌與癌變細胞。但是當我們變胖、內臟脂肪堆積，這些乳斑會減少、功能變差，癌細胞就有機會鑽進來，在體內落地生根。

更嚴重的是，大網膜發炎後會分泌出像血管內皮生長因子（VEGF）與轉化生長因子（TGF-β）這類促進血管新生與細胞增殖的分子。這些物質會讓腹腔環境變得更有利於癌細胞生長，就像替腫瘤鋪上紅地毯，打造一個專屬的VIP套房。

這點在卵巢癌患者身上尤其明顯。根據統計，高達80%的卵巢癌患者在確診時，大網膜已經出現轉移，甚至形成一種醫學上稱為「大網膜蛋糕」（Omental cake）的厚厚腫瘤結構，治療起來非常棘手。

你摸不到大網膜，但它的變化會「透露訊息」給你

雖然大網膜在體內，我們平常摸不到、看不到，但它的健康狀況會透過身體的各種徵兆表現出來。以下是幾個常見的警訊：

‧小腹變凸，腰圍變粗：體重不變，肚子卻明顯鼓起來，尤其是躺著也有凸肚。這通常不是皮下脂肪，而是大網膜脂肪變厚。

‧沒吃多少就脹氣，尤其是吃澱粉和油炸物：腸胃明顯變得更敏感，吃一點就覺得卡卡脹脹的，可能是發炎的大網膜在壓迫腸子，干擾消化功能。

‧感冒拖很久，身體容易疲憊：大網膜的免疫功能下降時，乳斑無法有效對抗病毒與細菌，導致恢復變慢、精神差。

‧下腹悶脹，翻身時會有拉扯感：也沒有明顯的疼痛，但會感覺到有種壓力或重量感。這往往是大網膜與腸道的牽動與壓迫感。

‧熬夜後、壓力大時，小腹更明顯凸出：很多人會發現在熬夜之後，肚子脹得特別快，這是大網膜在血流與發炎環境下的急性反應。

這些現象看似平凡，其實是身體在跟我們說：「我的大網膜出問題了。」

大網膜健康時，身體也會回饋好訊號

當我們調整生活方式，大網膜很快會做出正向反應：飯後不再容易脹，小腹變平、腰圍縮小，精神變好、體力變強，腸胃消化順暢，感冒的恢復速度變快。這些都是大網膜「瘦回來」、「消炎」、「免疫力回穩」後的表現。

大網膜的健康是可以被逆轉的，而改變就從這三件事開始：

1.每天有規律地動起來

大網膜的脂肪屬於「內臟脂肪」，最怕靜止，最喜歡活動。

建議你每天快走7000步，或是每週進行兩到三次輕負重訓練（像是深蹲、伏地挺身，或用彈力帶、啞鈴做簡單的肌力訓練），不只能幫助燃燒脂肪，還能降低發炎反應，活化乳斑的免疫狀態。

減少食用會促發發炎的食物，例如：加工肉品（香腸、培根）、反式脂肪（人造奶油、酥皮點心）、精緻糖（甜點、含糖飲料）。

改吃以下食物，對大網膜有幫助：

‧深綠色蔬菜（富含抗氧化物）。

‧橄欖油與堅果（抗發炎脂肪酸，如Omega-3脂肪酸）。

‧優質蛋白質（豆、魚、蛋、肉）。

這樣的飲食不只會讓大網膜變瘦，還能調節免疫與血糖代謝。

3.好好睡一覺，減少內臟壓力

皮質醇（Cortisol）這種壓力荷爾蒙，會讓脂肪更容易累積在大網膜。而熬夜、焦慮、缺乏放鬆，則會使得皮質醇長期升高。因此我建議：

‧每晚睡足7小時。

‧每天做5到10分鐘深呼吸。

‧飯後散步、寫感恩日記，以及培養興趣等。

這些方法都能幫助身體回到「抗發炎」狀態。

防癌關鍵點

大網膜是會聽話的，只要你願意改變，它就會回應。

我們每個人身上都有這塊神祕的大網膜，它從不說話、也不會抱怨，卻默默地誠實反映著我們的生活狀態。

但這是可以選擇的。而我們每一天的選擇，正在幫自己塑造一塊健康的大網膜，也是在打造一個癌細胞無法居住的體內世界。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《精準防癌：不讓細胞作惡，精準預防癌變之路》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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