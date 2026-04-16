愈吐苦水反而心情愈糟？心理學家提供三步驟，開啟有效的情緒對話

研究顯示，在心情低落的時刻，不同文化的人都會尋求他人的支持。有時跟別人聊聊的確會帶來幫助，我們許多人都體會過；但有時聊完後，我們依然感到被困住，甚至反而變得更加難受。換句話說，與他人對話會以兩種方式轉換我們：一種是獲得有用的洞見，另一種則是無益的共同反芻（co-rumination）。

當我們尋求情感支持時，他人主要有兩種關鍵方式可以幫助我們：一方面，滿足我們對同理與被肯定的核心需求；另一方面，協助我們轉換觀點。然而，我們通常在這個公式上失衡，在尋求他人幫助或提供協助時，未能在兩個關鍵元素中取得平衡。

大多數人與他人談論情緒時，往往只是在反覆重述感受。這點反映在許多人認為，所謂的獲得大力的支持，就是把心裡話一股腦傾訴給一個願意聽的人。然而，研究顯示事實並非如此。花太多時間重述感受稱為發洩或共同反芻，這反而會讓情況惡化。朋友出於好意，大聲附和你的觀點，你因此更深陷讓自己不開心的想法中。「他真是爛人。你該生氣的。如果我是你，我會開罵。」朋友還問你究竟是怎麼一回事，挖出每一個細節，導致你在過程中，重新經歷最初讓你激動的情緒。

書名：《強大自我的情緒管理：情緒不再難駕馭！運用六大工具轉換情緒，走出內耗與負面迴圈，找回人生主導權》 作者：伊森．克洛斯（Ethan Kross） 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年4月2日

有效的情緒對話

總而言之，人們太想要一吐為快，但僅僅表達是不夠的。如果對話只做到吐露心聲，有可能反而造成你談論的傷口進一步化膿，而不是痊癒。更好的策略是說出心聲，但接下來要運用其他人的新鮮觀點，以客觀的方式談論問題。如果你曾經困在情緒裡，你懂有可能很快便陷入「隧道視野」（tunnel vision），目光只能集中在問題或痛苦的源頭，其他什麼都看不到。出現隧道視野時，旁人有可能是協助我們拿掉眼罩的關鍵。我們在前面提過轉換觀點是槓桿，能改變心中已經存在的情緒。然而，在情緒激動的時刻還要轉換觀點實屬困難。如果我們信任的人能從旁輕輕推動那個槓桿，有助於讓我們調節情緒。

當然，傾聽者要有技巧才能幫上這個忙。做事要有順序。你得先讓人「吐完苦水」，才有辦法協助他們換個方式看問題。此外，情緒愈強烈，當事人就愈需要時間才能敞開心胸，容納更廣闊的觀點。人在沮喪時，會渴望被傾聽、被理解、被認可。這至關重要。然而，如果身為親友或同事的你只做到這點，那麼拼圖就少了很重要的一塊。健康的觀點轉換，唯有在加入「認知支持」（cognitive support）時才會發生。也就是說，你不光只是同情，還協助對方梳理情境。你提供或許可行的辦法，轉換對方的觀點，協助他們從不同的角度看問題。

關鍵是兩個都要。既要同理，也要協助對方從更寬廣的視角看問題。

如果扮演情緒顧問角色的是你，那就從傾聽、同理、認可與正常化（normalizing）開始。你可以試著說：「多說一點發生了什麼事。聽起來很不容易。你怎麼看那件事？我不訝異你有那樣的感受。」不過也要留意，是否有任何跡象顯示你們走向共同反芻，你吸收與放大了怒氣或難過等情緒，變得和對方一樣激動。

如果需要情緒支持的人是你，你必須知道誰才是合適的人選。如果真的需要幫忙，你需要找前述兩件事都能做到的人：先傾聽、了解與同理；再來是協助你改變觀點。不是每個人都做得到。我相信目前在你的人生裡，有許多很好的人，你深愛他們、重視他們，找他們滿足各種關係需求，但他們就是不適合擔任你的情緒顧問。

找出你的情緒顧問

拿出一張紙，畫好兩個欄位，分別寫上「個人」與「工作」。在兩欄中列出所有你能聊一聊的人。某些名字可能同時出現在兩個欄位，也或者你的人選沒有重複的。名單有可能很長，也可能很短，不管怎樣都沒關係，這裡只是要大致列出你的支持網絡，不論是只有兩個人或是有一大群人。

接下來，思考在發洩與拉開視角之間取得平衡。名單上的人，有些可能很適合純粹陪你發洩情緒。發洩情緒有助於強化關係與連結，只是不太能實際解決問題。在此同時，如果是容易劈頭就「給意見」的人，往往會讓人難以傾訴，不利於促進關係。

最後，瀏覽你的名單，圈出兩件事都能做到的人：既能聆聽，還能拓寬你的視野。符合這項條件的人就是你的情緒顧問。至於人際關係裡的其他人？不是每個人都是萬事通，沒關係的。你可以讓別人進入你的世界，但你需要轉換情緒時，不一定要向他們求助。

●本文摘選自天下雜誌出版之《強大自我的情緒管理：情緒不再難駕馭！運用六大工具轉換情緒，走出內耗與負面迴圈，找回人生主導權》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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