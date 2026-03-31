想陪孩子探索未來？大人最常「擊潰孩子行動力」的4 句話別踩雷！

文／劉軒

雛型實驗 跨出小小的第一步

在上一章，孩子已經想像了他們的「未來樣貌」。

而這一章，我們要帶孩子做比「想像」更重要的事：把夢想變成小小的、做得到的行動版本。這個過程叫做「雛型實驗」。

你可能會想：「為什麼不能直接叫他讀書、考好、上好學校？」「幹麼這麼麻煩？做什麼小小版本？」「孩子以後要做什麼，我一看就知道了吧？」

我完全理解。這個反應非常正常。

但現在世界的變化速度已經快到——沒有任何人能替孩子預測未來。

我們可以提供的是智慧，而不是方向；是支持，而不是設限。雛型實驗的精神，就是把「未來的模糊」變成「現在的可行動」。

雛型實驗是最重要的未來教育

自信從行動建立，而不是靠想像

心理學研究指出：自信＝行動的結果

孩子每做出一個小行動，大腦會記住：「我做得到！」這比任何鼓勵、任何說教都有用。

行動 ⭢ 產生證據 ⭢ 形成「自我效能感」

軒哥說：把「未來」從一座大山，變成一顆小石頭。孩子就會願意開始。

身分是做出來的，不是靠想像

現代發展心理學認為，孩子必須在真實世界中透過「試」來確認：我喜歡什麼？我適合什麼？我能貢獻什麼？

這叫做「工作身分」（Working Identity）。不是選志願，而是先從迷你版本開始，讓身分自己浮現。

孩子最缺的不是規劃，而是啟動

孩子卡住的原因，不是懶惰，而是：不知道第一步是什麼、感覺未來太大或太抽象、覺得自己不夠好（無力感）、害怕做了沒有結果。

雛型實驗的特點剛好就是這些困難的解方：小、便宜、簡單、不需要成績、不需要成功、失敗也不會傷害任何人。

大人的角色：從規劃者變成教練者

你不需要替孩子決定未來。你需要幫孩子「看見自己」。你可以把自己的角色想成孩子人生的燈塔。

他們飛得快或慢、往哪個方向，你都不需要用操縱機器。

你只要讓孩子知道：有一個聲音、一道光，是永遠支持他們的。

下面我將列出：4 種別問孩子的「壞問題」、8 種可以問的「好問題」，

希望各位牢記，達成最好的溝通。

軒哥說：像教練一樣，陪伴孩子做雛型實驗！

4 種壞問題，千萬不要問

記住，這些問題會直接擊潰孩子的啟動力，所以千萬不要問！

X「以後要做一輩子嗎？」孩子只是在做一個小實驗，不是簽終身契約。

X「這樣有前途嗎？」雛型實驗的目的是測試方向，不是決定職業。

X「你確定嗎？」孩子最不缺的就是「確定」，他們缺的是「試試看」。

X「這能賺錢嗎？」不要急著把「價值」換算成「收入」。真正的價值，是孩子做完後會說：「我覺得有意義。」

書名：《讓未來變清楚》 作者：劉軒 出版社：三采文化 出版時間：2026年3月27日

性格八角vs.雛型實驗，有關聯嗎？

你和孩子已經完成「性格八角」。

了解性格八角是要幫助你們理解：「原來我做事、感受、面對世界，有我自己的自然方式。」

但你也可能注意到一件事⸺在這一章，我到現在都沒有要你去看孩子的性格八角。這不是忘記，也不是推翻；而是一個刻意的設計選擇。

先別急著回頭看性格！

在「開始行動」這個階段，孩子最需要的不是「我是哪一型」，而是：「我能不能先試試看？」

如果太早把性格放到孩子眼前，很容易發生三件事：「我不是這一型，所以我不適合做這個。」「算了，這跟我的性格不合。」「我是不是選錯方向了？」

這些想法，會在孩子還沒真的開始前，就先把路關起來。

我們希望孩子先行動，再理解自己，而不是先理解自己，結果什麼都還沒做。

性格八角不是為了定義孩子，性格八角什麼時候有用？答案是：現在，對你有用。

本章，其實是在給你一個預告：把孩子的性格八角記在心裡，但暫時不要拿出來分析、指導、解釋或提醒。

你要做的，不是說：「你這樣做不符合你的性格。」「你不是這一型，這個不適合你。」

而是用它來幫助你： • 理解孩子為什麼某些版本比較容易卡住 • 知道孩子在哪些情境下比較容易累、抗拒或退縮 • 「微調」孩子提出的雛型版本，而不是否定它

把性格八角放心裡，但別說出口

大腦這樣想，當孩子跟你分享雛型計畫時，你可以在心裡默默想：

• 這個行動，對他來說是偏安靜還是偏刺激？

• 是一次性的，還是需要長期持續？

• 是獨立完成，還是高度互動？

• 是結構清楚，還是彈性比較大？

嘴巴要這樣說，你給出的不是性格分析，而是選項式的建議，

例如：

「如果覺得這樣有點累，要不要換一個版本試試？」

「你想要固定一個時間做，還是彈性變化？」

「要不要找個人一起，或是你想自己做看看？」

性格八角的正確用法

孩子前面提出的雛型是「做什麼」，接著你就要用性格八角幫忙「調整方式」。

它要幫助你思考：「這件事，用什麼方式做，孩子會比較走得下去？」

我們沒有直接說出：「因為你是某一型⋯⋯」，但你已經在照顧孩子的性格節奏。

雛型實驗的引導順序

性格八角不是用來知道「你是誰」，而是用來幫助你理解：孩子「怎樣走」，會走得比較久。

因為我的研究發現：孩子的雛型行為越符合他們的性格，結果就越容易成功、越不容易放棄。

請把性格八角放在心裡，等孩子真的遇到不舒服、卡住或想放棄的時候⸺我們會在下一章，再把它溫柔地拿出來。

●本文摘選自三采文化出版之《讓未來變清楚：劉軒獨創「性格八角」青春陪跑套書【青少年版vs.大人版】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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