敵不過螃蟹與美酒的誘惑，卻換來星座與血型說了算的相親

文／王琦玉

沒有科學根據的相親

「請問王桑是什麼星座？」雨結小姐一開口就先問了我的星座，還推了一下她那金絲框的眼鏡。

「欸……好像……應該是金牛座吧。不好意思，我對星座沒什麼研究。」我被突如其來的問題嚇了一跳，馬上又補了口酒。

「金牛座的男士，土象星座，成熟穩重，責任感強，敬業勤勞，一步一腳印，會替別人著想。」怎麼聽起來像是在背維基百科。

「呃……好像也沒那麼好吧。」有點開心又有點害羞的我小聲地回應。

「此外，固執、不懂變通，保守、容易患得患失，敏感、容易自我懷疑，心軟、過度為人著想，不懂自保、過於低調，容易吃虧，自卑，而且甘於平庸。」怎麼忽然聽起來有點像在罵人。

「呃，我也有盡量在改啦。」居然自己還承認了。

「我是處女座的，我們匹配指數是一百，理念相似，一見鍾情，既追求平實而穩定的生活，又喜歡一起去冒險，容易達到心靈上的滿足。細水長流是我們婚姻和生活的真實寫照，是一對情比金堅的組合。」完全沒有換氣七點八秒的一句到底。

納尼！我怎麼就這樣被匹配了？這是什麼對話？我無語地睜大眼，連口裡的酒都忘了吞。

我應該跟大部分的男性一樣，對星座一竅不通，更別說什麼生肖、紫微斗數還是塔羅牌，完全沒興趣。要不是朋友提醒，我都還不知道自己居然有斷掌。為了這個斷掌，我大概也聽過四十八種說法，重複性比較高的大概就是會打死人，但是我連拿來嚇狗都沒用，還真怕被狗咬成斷掌。

「同時，我們相差十三歲，也許在西洋人眼裡是不吉利的，可是我完全不認同，這完全沒有科學根據。男老女幼，男方會更照顧女方，而女方年輕，會給雙方的生活帶來更多活力，等到年老後，也更有體力照顧男方。這才是完美組合。」雨結小姐說完，自己也補了口酒，像是任務完成交代了。

等等！等等等！星座才是沒有科學依據好不好。我已經呼吸困難了。

「那王桑的血型是什麼？」我看再問下去，我的八字都要曝光了。

「B……B吧！」我有點抖。

雨結忽然沉默了二點八秒。

「……好吧！算你贏！」她有點不甘願，又不願把話說明白。

蛤？什麼叫算我贏？又不是要比捐血，哪裡還有分輸贏。也不把話講清楚，就好像一副把我的命運都看穿了，讓我忽然覺得自己像是可能有皇帝命。這是什麼三流道士的算命呀。

「雖然我是處女座A型，是可以多配合你，但這並不代表我就會處處包容你。我可是先把話說在前面。」她說完，又推了一下那時尚的眼鏡框。

配合？包容？納尼？我無語地轉身看向橋本先生，期待救援。

「氣氛不錯，氣氛不錯，來來，多喝點。」橋本先生試著緩和這有點尷尬的氛圍。

就為了這幾口酒跟螃蟹，也剛好是農曆年的連假，我就被橋本先生從台灣騙了過來，完全陷入他所安排的相親的圈套。

橋本先生服務的公司是我的客戶，兩年前退休後，就和夫人搬到冰見，離老家金澤不遠。可能是還習慣不了鄉下的退休生活，所以經常邀約我來作客。我推拖了三、四次後，實在敵不過螃蟹與美酒的誘惑，就在這螃蟹季節給騙了過來。

／

「冰見」是富山灣中的一個漁港，但可能是漁獲最豐富的漁港。

首先，「富山」這個縣在日本人印象中倒也不怎麼出名，年輕一代的搞不好連位置在哪都不知道。前幾年北陸新幹線開通後，富山縣的美景和美食才慢慢被大家知道。

面對日本海的富山縣有著一個大海灣，又叫做「富山灣」，一年到頭都有不同的漁獲：螢光魷魚、白蝦、黑喉、河豚、鰤魚……我想兩本書都寫不完。

但是如果說冰見只是富山灣的一個漁港，卻又有失公平。除了漁港外，冰見的地理位置也是能登半島的入口，所以除了海鮮，山產野菜也非常豐富，尤其是當地飼養的「冰見牛」近幾年來相當受到矚目。當然，能讓我義無反顧地不遠千里小跑步趕來的，還是那讓人光看就開始流鼻血的螃蟹。

／

「這個蟹可是在最肥的季節喲！多吃點！」橋本先生順手夾了支蟹鉗給雨結小姐。

「這殼……」雨結小姐露出求救的眼神。

「王桑是美食家，他會幫你！」橋本先生又出招了，還對我使了一個狡猾的眼神。

這也實在太老套了吧。我都自顧不暇了，哪還能照顧人？不能因為是處女座的，我們金牛就得剝蟹殼吧。這也太沒有科學根據了。

雨結小姐的父親是橋本先生的大學學長。她是典型正派好人家的小孩，父親是大學教授，母親也是老師，加上畢業於俗稱「女子東大」的御茶水女子大學，現在回來家鄉金澤教書，正派極致，這才是科學根據。

「那先吃蟹黃吧，不用剝殼了。」我也回敬個高招，接著趕緊再向蟹鉗進攻。

「別老吃蟹，酒要喝呀！王桑對酒也是專家喲，雨結醬可以多跟王桑請教。」橋本先生這助攻就偏弱了！

雖然忙著拆蟹，但是杯子也沒閒著。橋本先生知道我愛酒，今天安排了冰見當地的清酒「初嵐」純米吟釀生酒。我對清酒加螃蟹是完全沒有抵抗力的，加上一看酒標註明是「生酒」，腿都軟了。那種鮮上加鮮的口感，一口蟹、一口酒，直接上天堂。這夢幻組合就算是跟大長腿美少女相親，也無法把我從天堂喚回。

「其實……我不大喝酒的，還會過敏。」雨結把杯口移到鼻前晃了兩下後，又放回桌面。

納尼！不喝酒、又不會剝蟹殼，那是來幹麼的？賞花嗎？

我有點沉不住氣了，自己乾了一大口。

書名：《雪雨金澤：聽說愛情就像迴轉壽司》 作者：王琦玉 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年3月9日

雨結小姐雖然不會聊天，還帶點古板，不過趁著她抿杯時，我悄悄地仔細打量了一下：瓜子臉和纖細的身材，可能不太運動，膚色非常白皙；單眼皮藏在一副金絲框眼鏡後，齊眉的瀏海配上沒扣分的馬尾──綜合評估，只能說算是內涵多於外在的美女。

可是不會聊天，又不太喝酒，真不知道橋本先生是怎麼配對的。

橋本先生無語地啃著蟹腳，大概也沒招了。這時，橋本太太忽然從廚房喊了雨結兩聲，貌似要她進廚房幫忙整理。雨結還特別轉頭對我吐舌做個鬼臉，才起身進廚房。一臉茫然的我，真不知道這是哪個星球的溝通模式呀。我望了一眼忙著啃蟹腳的橋本先生，他也無助地回了我一眼。

直到整瓶酒都見底，雨結都沒再回到餐廳。

相親這件事，我也算是資深黨員了。雖然覺得有點丟臉，但比起時下的那些手機交友軟體，都用一些AI照片在騙姻緣的，相親還是可靠一點。況且只要你還是單身，在親友間，你就是領有被相親資格的人選。

隨著年紀增長，對於相親，我也不再抗拒，甚至覺得有樂趣。我很好奇為什麼介紹人會覺得這位女性適合我，或是我適合她。是用星座、八字還是塔羅牌？

雖然我對星座、塔羅牌還是其他任何算命都不太相信，不過她講的也沒錯，金牛座就是容易相信別人、心軟……所以才會被騙來相親。

