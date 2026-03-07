為什麼你總是很累？看不見的「隱性內耗」，正在消磨你的能量

文／蘇絢慧

任何時期的傷害，都不及童年❶傷害對人一生所造成的影響巨大。這些影響，包括生理方面的影響（例如身體疾病），心理方面的影響（各種情緒和認知相關的心理功能障礙），以及人際和社群關係的影響（與他人的相處及互動上的障礙及破壞）。

童年經歷過的創傷，無論何種形式，以及在哪一方面造成損害，皆會對後來成長的過程需要發展的功能，以及對需要建立的能力產生一定程度的危害，造成各種發展障礙。可能是身體發育方面的損害，也可能是心理發展上的損害。

年齡越小，傷害的影響性越深。

❶ 本書指向的「童年」為未成年零～十八歲年齡階段。

童年創傷，導致不健康的個體界限

皮亞．梅洛蒂（Pia Mellody）在其「發展創傷模式」中，探討了童年創傷如何影響個體的心理發展，特別是導致界限議題。

她認為，童年時期的創傷、忽視或不當的教養方式（例如不成熟的父母或大人帶來的不成熟行為）會影響個體建立健康的人際界限，進而影響成年後的親密關係、自尊與自我保護機制。這也將形成生命的內耗模式，讓我們時刻覺得生命不是在增進幸福與能力感，反而處於持續耗損及疲憊的狀態。

界限是一切的基礎，可以讓我們學會在身體上、性方面、智力和情感上保護自己免受他人傷害。有健康的界限維護，才能保護自己免受他人傷害，同時仍然與他人待在一起並調控自己，這樣才不會在關係中失衡，造成過度依賴他人，或是過度迷戀與關注自己。

如果沒有界限，就無法開始為適當且健康的人際關係建模。我們要做的第一件事就是學會在與他人相處時保護自己，並克制自己不去冒犯他人，這樣才不會讓其他人感到討厭和不適，同時自己和他人都能獲得存在的安全及安適感。

然而，因為個體界限的建立遭受童年創傷的破壞，因此無法順利建模，也就導致梅洛蒂所界定的五種議題發生：自尊、界限、現實、依賴和節制等問題。尤其是界限的問題，人需要設定健康的界限，並有意識地去執行，如此才能保護和約束情緒和身體的活動，促進更健康的人際關係，進而促進整體健康和幸福。

書名：《隱性內耗：看不見的傷，如何消磨你的能量？》 作者：蘇絢慧 出版社：三采文化 出版時間：2026年2月26日

童年創傷產生五種界限問題

然而，當界限議題發生困難及混亂，意指當個體的界限功能受到童年創傷影響時，可能發展出以下五種類型的界限問題：

問題1 缺乏界限

這類個體難以區分自己與他人的界限，容易受到他人的情緒、意見或行為影響，導致過度依賴或過度投入於他人關係。

◆ 童年經驗：可能成長於缺乏隱私、父母過度控制及時時監控、沒有個人空間，或主體及情感被忽視的社會環境。

◆ 成人時的表現：容易受他人操控，無法表達說「不」。容易被他人的情緒影響，產生共依存關係，在關係中過度付出，過度重視對方而忽視自己的存在。

問題2 僵化的界限

童年遭遇受傷與受挫的個體，為了保護自己，發展出過度僵硬的界限，導致無法與他人建立親密關係，或者無意識地在人際互動中保持極端的距離，以預防外界及他人的干涉及侵害。

◆ 童年經驗：可能來自於被虐待、情感創傷或曾遭受重大背叛，導致個體學會封閉自己，以避免再次受傷。

◆ 成年後的表現：抗拒親密關係，難以與他人分享內在感受，也會過度強調獨立，無法接受他人幫助和關懷。因為害怕被拒絕與否定而使自尊受傷，導致關係疏遠或過早切斷關係。

問題3 入侵性的界限

造成這類問題的個體會傾向於侵犯他人的界限，過度干涉或控制他人的行為與決定，缺乏對他人主體獨立性的尊重。

◆ 童年經驗：這可能來自童年經驗成長於界限不明的家庭，例如父母過度干涉、情感勒索、或是被迫過早承擔了成人責任、而必須管控弟妹或家人（親職化小孩）。

◆ 成人後的表現：喜好干涉他人的決定，強迫他人接受自己的意見，難以尊重他人的個人空間。也會在親密關係中出現控制行為，強求伴侶的回應與順從，忽視對方的界限及感受。

問題4 不穩定的界限

有這類問題的個體，界限設立忽強忽弱、忽遠忽近，在不同情境或關係中可能呈現出極端的開放或封閉，難以維持穩定的界限。

◆ 童年經驗：這與童年可能來自不穩定的家庭環境有關，例如父母忽冷忽熱，或父母的情緒與行為模式難以預測，充滿矛盾及前後不一致有關。

◆ 成人後的表現：有時對人敞開心扉，但又會突然疏遠對方。在不同關係中界限極端不一致，例如在職場上設立強硬界限，但在親密關係中卻過度依賴或過度討好。也可能在親密關係之中陷入不穩定的界限拉扯（時而過度依賴，時而過度獨立）。

問題5 不一致的界限

有這類人我關係界限問題的個體，內在需求與外在表現不一致，呈現極大的矛盾。可能表面上設立界限，內心卻無法真正堅持，或是明明內心不願意，卻難以拒絕他人，最後還是同意他人。

◆ 童年經驗：這可能來自童年時，處於害怕衝突或拒絕的成長環境，例如父母對孩子的需求反應矛盾，好像要給予卻又充滿埋怨及指責，使個體學會壓抑自己的真實感受來迎合他人。

◆ 成人後的表現：雖然表面上劃清界限，但實際上仍會讓他人侵犯自己的界限。容易因為害怕衝突而勉強答應請求，即使自己內心很不願意。這種難以清楚表達自己需求的情況下，導致內心時常壓抑與充滿焦慮的內耗情緒。

不健康的界限，讓人在關係中焦慮疲憊

這些不健康的界限問題會影響一個人的自尊、自我認同、情緒調節功能與人際關係及親密型態，並可能導致共依存關係的現象，因為缺乏界限或過度討好，使個體更容易過度投入於他人、依賴他人而忽視自身的存在及需求。

由於無法維持健康的界限，導致個體過度承擔他人的情緒壓力，或因無法拒絕他人的要求及期待而感到內在壓抑，所以內心會時常感到抑鬱而不知怎麼辦，在關係中經常感到焦慮、不安及疲憊。

創傷重演也是童年經歷發展性創傷常見的後遺症。童年的界限問題若未解決，成年後可能會不自覺地進入相同的關係模式，例如選擇控制性強的伴侶或持續允許他人侵犯自己的界限、利用及侵犯自己而不自覺。當然，也會無法確切地認知健康的界限如何建立，以致也會容易造成冒犯或控制他人的情況。

無論是繼續身處在受害者的位置，或是認同了迫害者的位置，都在與內在扭曲的認知觀點鬥爭，產生自我錯亂及衝突，無法有效地發展健康的人際關係，正向及健康地與人互動。

這些造成偏差或現實扭曲的認知觀點，通常源於童年經歷、創傷與不成熟（過於激烈）防禦機制，進而導致自己與他人的關係經常出現問題。

孩子時的我們，為了「活下去」啟動自我保護

由於童年時遭遇的創傷太劇烈也太可怕，於是孩童的我們必須自動性地發展看似可以活下去的方式，即使這樣的發展是基於扭曲的現實感、偏差的認知、反覆激發威脅感的情緒反應，以及立即性的行為反應。就生物性來說，這一切都是為了活下去所演變的保命機制，能在無意識中以最迅速的方式，啟動自我保護系統，以避免再經歷可能致命的傷害。

所以，即使不健康、混亂、扭曲，並造成各式各樣傷人傷己的行為，由於失去認知客觀現實的能力，以及時常被激化的情緒反應，那些行為若從一個生命要活下去的角度來看，仍可視為是為了讓自己活下去，而必須啟動的自我保護的方法，只是這樣的「自我保護」可能無法真正讓個體獲得成長、發展所需要的資源及維護。

