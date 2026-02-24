如何做到精準預測？《決勝21點》原型：戰勝風險的贏家思維

文／奈特．席佛

算牌很容易。

「我可以教會任何人算牌。」麻省理工學院黑傑克小組（MIT Blackjack Team）前成員馬愷文（Jeff Ma）說道，他是書籍《贏遍賭城》（Bringing Down the House）與電影《決勝21點》（21）的取材對象：「好比說，我可以在1小時內教你怎麼做。」確實如此，在我使用電腦模擬進行將近1小時的練習後——設定是每次發6張黑傑克的牌，以中速發牌——我大約能在95%的時間正確算牌。

書名：《風險玩家：《精準預測》作者集二十年研究，以「川流思維」戰勝風險的決策聖經》

作者：奈特．席佛

出版社：三采文化

出版日期：2026年2月6日

當然，在我公寓的舒適環境中算牌，比在煙霧瀰漫的賭場來得容易許多。而在現實世界中，舉例來說，你得注意發牌員出錯的可能性。馬愷文跟其他隊友會在教授回家之後，仍然長時間待在麻省理工學院的教室裡練習，並且故意犯錯——扮演發牌員的學生，可能會告訴扮演玩家的學生他輸掉一局，但其實是贏的。在賭場裡，你必須保持冷靜，避免露出馬腳。馬愷文告訴我：「你必須讓自己可以輕鬆做到這一切，而別人都不知道你在做什麼。」

不過與本書將要討論的，靠賭博賺錢的大多數方式相比，算牌落在哪種地位？這不難回答。原則上，算牌代表你可以去任何提供合適下注範圍的賭場玩黑傑克，進行正期望值的賭博——長期來看你會賺錢。由於稍後會解釋的明顯原因，我強烈建議你不要嘗試這麼做，但讓我解釋這個說法背後的邏輯。

首先，黑傑克的莊家優勢相對較低；事實上是極端地低，如果你找到正確的牌局。例如，截至2024年初，我在拉斯維加斯所知道最好的低賠率牌局，是在市中心的科特斯酒店（El Cortez）。這是一家自1941年開始營運的酒店，有戰爭留下的痕跡與「鼠黨」（Rat Pack）的照片做為證明1。他們的單副牌黑傑克牌局——在生意冷清的晚上，他們會讓你用區區15美元來玩牌——假設你完美執行基礎策略，莊家優勢只有0.18%2。換句話說，如果你下注100美元，你的預期回報是99.81美元。

大多數遊戲的狀況都沒那麼好，尤其是位在賭城大道的賭場，即使是收益較好的遊戲，莊家優勢大致是0.5%。如果你不夠小心，莊家優勢可能會高得多，或許是2%或2.5%。專家的建議是，尋找賠率3比2的黑傑克牌局（如果你下注50美元且湊出黑傑克，就能贏得75美元），避開賠率6比5的（你只能贏60美元）。長期來看，這會對你的期望值造成重大差異3。

所以，想成為贏錢的算牌專家，第一步是找到規則相對有利的牌戲。你要找的是莊家優勢在0.5以下的遊戲。算牌的第二步是……算牌。計算牌桌上發出的每張牌：你的牌、發牌員的牌、任何其他玩家的牌。如果你使用最基本、名叫「高低算牌法」（Hi-Lo Count）的制度，那麼你從0開始計數，每次出現10以上的牌（10、J、K、Q、A）就減1，出現6以下的牌（2、3、4、5、6）則加1。持續計算，直到牌庫重新洗牌，然後把計數歸零。

當牌庫裡剩下許多高牌時，對玩家是好事——你將會湊出更多黑傑克，也更有機會做出分牌與加倍下注這種有利可圖的操作，而莊家則會更常爆牌。如果計數夠高，代表你已經看到許多低牌，所以牌庫裡主要剩下高牌，這時候的下注有可能成為正期望值。

第三步是在這些有利情況發生時，下注大筆金錢。

在某些黑傑克牌桌上，公告的最高賭注有可能是最低賭注的300倍。例如，拉斯維加斯的威尼斯人酒店，有一張最低賭注50美元、最高賭注15,000美元的牌桌。

假設你來到威尼斯人酒店，緩緩走向牌桌，遞給發牌員500美元，她交還一些綠色25元籌碼與黑色100元籌碼給你。你下注50元，這是牌桌的最低賭注。這些下注輸多贏少，但只有虧一點錢。你點了一瓶米凱羅啤酒（Michelob Ultra）慢慢啜飲，因為你正試著專心算牌，同時還要讓自己看起來像個平凡人，在等待朋友過來時玩牌打發時間。

隨著牌庫裡發出許多低牌，不久之後，計數變得大致上保持正值。你的賭注成為正期望值，你準備好發動攻勢了。你在背包中翻找，拿出一捆百元美鈔磚（10萬元）。你告訴發牌員：「小姐，不好意思。哎呀，我覺得自己運勢正旺！我想再多買一點籌碼！」

不！不！不！不！不！不！不！

別這麼做。如果你以後還想在威尼斯人酒店玩黑傑克，就千萬別這麼做。

因為第四步是最困難的部分。第四步是要做完第一到三步卻沒被察覺，避免自己的行徑明顯至極——你要表現得像個平凡人（平凡人至少該點一杯雞尾酒，而不是米凱羅啤酒）。算牌不犯法，你也不會被金沙集團（Sands Corporation）——這是營運威尼斯人酒店的上市公司——的手下帶進密室並打斷手指。賭場賭博是地球上受到最嚴格監管的產業之一。不過，法律通常把賭博視為特權而非權利。在大多數的司法管轄區（包括內華達州），賭場可以拒絕讓你玩黑傑克，甚至向你發出禁止入侵通知，不准你進入他們的賭場。

換句話說，算牌並非馬愷文工作時碰到的難處，欺騙才是。你喜歡的話，也可以說是營造騙局，他得說服賭場他是輸家，儘管他其實是贏家——他贏得夠多了，他告訴我，他與麻省理工學院黑傑克小組在6年期間，賺進了四、五千萬美元。

這確實是大多數賭博類型的根本困境。你得說服某人——莊家或是其他玩家——採取你偏好的行動，做出讓他們輸錢的舉動。在賽事撲克中，這不難做到，但在幾乎所有其他類型的賭博中，就不是容易的事了。你需要懂一些實務，也需要一點狡詐。正如邁克．麥達莫（Mike McDermott）在《賭王之王》劇中的著名台詞，如果你上了牌桌，半小時之內沒發現誰是蠢蛋，那麼你就是那個蠢蛋。

