Z世代這樣看待工作！職場價值觀是否與自身一致、助於探索人生意義

文／林浩賢（Terence Lam）

許多主管朋友對Ｚ世代的工作態度感到困惑，常向我抱怨這年頭管理好難，因此Ｚ世代常說工作很無趣，動不動就想裸辭或安靜離職。怎樣管理Ｚ世代可不是這本書的主題 （哈哈，想看可能要等我下一本書），但從我跟不同Ｚ世代的朋友交流裡，我感受到他們跟其他世代之間的職場觀真的差異很大。

書名：《重新發明自己的工作：不心累、不瞎忙的無限職涯地圖》

作者：林浩賢

出版社：遠流出版

出版時間：2025年11月27日



很多Ｚ世代重視公司的價值觀是否與自身一致，期望工作不僅是賺錢，更需要有意義，以及有助於探索他們的人生。成長於網紅、斜槓和遠端工作的時代，他們認為人生應該有多元的工作和賺錢模式。即使進入職場，他們仍渴望自由的工作型態，如遠端或彈性工作，或兼顧斜槓人生，不想將所有精力只投入在一家公司而已。

Ｚ世代的優勢就是腦袋靈活、點子多，也比較敢嘗試，畢竟年輕嘛，試錯的成本比較低。但他們有時候也比較容易三心二意、不夠定性。有趣的是，這種「容易分心」的特色，在探索無限職涯的路上反而變成一種優勢。很多Ｚ世代就很愛採用上文說的第二種策略：下班後開啟斜槓副業，在本業之外發展新的身分，讓自己的職涯更豐盛、也更有趣。

對很多Ｚ世代而言，年輕就是本錢，跌倒幾次沒關係，工作最重要是有意義。

凱西的故事

凱西畢業後進入藥廠擔任祕書，但一年下來，她開始覺得日復一日的工作過於單調，無法滿足內心對創作的渴望。她對布作手藝特別有興趣，便利用下班時間報名課程、嘗試製作各種風格的小物。每次帶著自己的作品上班，總會引來同事的好奇與讚嘆。不久，她手上的布袋就成了公司內的小小熱賣品，第一批支持者就是那群願意掏錢支持她夢想的朋友們。

在朋友與同事的鼓勵下，凱西開始發展個人手作品牌，並透過社群媒體分享作品，慢慢累積一群喜愛她的粉絲。雖然收入不多，但自己的手作能創造價值，讓她感到非常滿足。幾年後新冠疫情爆發，世界各地許多人口罩短缺，各地朋友們紛紛找她訂製布口罩，她也幾乎不眠不休地加班趕製。數量雖然有限，卻溫暖了許多人的生活，也為當時的困境帶來一絲希望。對凱西來說，這段經驗讓她重新定義了自己的斜槓價值：從滿足個人創作的熱情，進一步延伸成用雙手為人們帶來便利與喜悅，她覺得特別有意思。

除了手作，凱西一直對日本文化懷有濃厚興趣，夢想有朝一日能到日本生活一年。為了提早適應當地職場文化，她利用假期到優衣庫門市打工，熟悉日本企業的節奏與標準。新冠疫情後，她終於如願以償，打工度假的申請順利通過，毅然辭去藥廠工作，踏上她夢想已久的旅程。在那一年裡，她一邊打工換宿，一邊持續發展自己的手作事業，不僅深度體驗了當地文化，也讓生活與熱愛更緊密結合，寫下人生中最自由、也最充實的一章。

劉姝麟的故事

劉姝麟畢業後加入外商公司擔任管理培訓生，開展她的行銷生涯，更在短短幾年內經手包括台灣、香港、日本、中國與美國等市場。這樣的「夢幻職涯」，卻讓她漸漸感到空虛與倦怠。她坦言，在大企業工作，好處是享有無盡的資源，很容易在短時間內將影響力最大化，但相應地，「當你在這個位置的時候，為了讓企業存活下去，你想的第一件事情一定是盈利跟成長。」

為了尋找人生的意義，她申請了半年留職停薪，飛往巴西加入一家社會創投機構，並修習聯合國和平大學的社會創新學程。這趟旅程帶來了兩個震撼教育。第一，她發現社會企業雖理念純粹，但受限於資源與速度，推動改變的難度遠比預期高。第二，她意識到自己雖然有行銷專業，卻尚未具備帶領團隊的能力，很多提案都缺乏落地的力量。

於是她決定回到企業端，致力成為一名優秀的行銷總監。透過這份工作培養自己的領導力，並嘗試利用企業資源促成有益社會的改變。除了本業，她也把「意義」融入工作，在公司內部創辦ＣＳＲ培力社團，把企業的行銷及營運技術與經驗，透過深度諮商等方式，傳遞給全台十餘家社會企業及ＮＧＯ。

幾年後，劉姝麟終於選擇離開外企，創辦自己的品牌影響力工作室，與ＮＧＯ及社會企業合作，並正式展開她憧憬已久的數位遊牧生活。她將企業行銷經驗與社會影響力結合，成為一位倡議者與創業者，實踐自己理想中的自由職涯。

這兩位Ｚ世代背景不同，選擇也不同，卻同時展現了屬於這個世代的勇氣──不再被「應該」綁住，而是選擇忠於內心，在限制中創造選擇。她們用行動證明，「無限職涯」不是口號，而是一種腳踏實地的實踐：當你願意為意義多踏出一步，世界也會慢慢為你開路。

給Ｚ世代的實踐小撇步 ●斜槓與裸辭，從來都不是你唯一的選項。雖然年輕是本錢，但頻繁離職仍可能帶來機會成本，特別是當你的工作環境與主管尚可時，何不善用現職的資源，幫自己累積實力？在原地扎根，也能為未來創造更多選擇，甚至有機會為自己與公司打造雙贏的局面。 ●在嘗試新的斜槓時，避免走馬看花，草草收場。嘗試持續投入於一項真正感興趣的事物上，有耐性地累積一定的經驗和成果，才去判斷它是不是你真正的熱愛。 ●當那個讓你怦然心動的機會出現時，那麼，趁著年輕、沒有太多包袱的時候，就放膽一試吧。為熱愛冒一次險，或許就是你職涯故事裡最精彩的轉折點。

●本文摘自遠流出版之《重新發明自己的工作：不心累、不瞎忙的無限職涯地圖》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡