「最強的只有教練團」被酸民看衰的中華隊，寫下無數球迷心中的棒球傳奇《冠軍之路》

文／曾文誠,陳祖安

●不被看好的開始，是成功的一半

一開始果然就充滿挑戰，籌備期只剩半年，選訓之路也極其艱困。曾豪駒設定了一份理想名單，但是過程中陸續有選手受傷退賽，必須再尋求第二或第三人選。到最後，理想名單已經翻新了一輪，直到發布正選名單前兩天，都還是有選手受傷。

「每一次聽到選手受傷，都會覺得是不是自己把不好的運氣帶給他們，進而影響到後面的球季。他們會不會是求好心切，更想表現才受傷。」曾總自責的想。

曾總也趕在小聯盟例行賽結束前，向母隊請假飛往美國十天，走了一趟被中華職棒大聯盟會長蔡其昌形容「很操」的行程，探詢旅美好手的近況及意願。辛苦奔波一圈，最後只得到林昱珉，以及意願強烈卻有傷在身的林家正，兩位有明確加入可能的球員。

職棒主力紛紛因傷辭退，旅外好手召募不順，所幸教練團部分，曾總得到莫大的助力。他決定找合作過的教練，主要是二○二三年經典賽成員，大家有革命情感，想法一致，在這個氛圍下，可以各自展現出好的一面。曾總最終交出的名單，也被酸民笑稱陣容最棒的就是教練團。網友建議的布局是：「臺灣之光」王建民先發，「護國神捕」高志綱蹲捕，彭政閔、高國輝和曾豪駒做打擊三本柱，加上國際賽會開外掛的「火哥」張建銘火力支援，並和「紅龜」陳江和形成銅牆鐵壁守備，最後由「大餅」林岳平登板關門。

曾豪駒經過四年總教練生涯的洗禮，早已習慣這些批評指教，但選人的時候，仍不免有一番掙扎。二○二三年經典賽總教練林岳平告訴他：「這一次的成績是你要扛，你只要去相信自己的直覺。」曾豪駒因此告訴自己，「相信自己所看到的，相信自己選的這些選手，可以為這次中華隊帶來好的成績。」比賽前，他也會對著鏡子告訴自己，「你就是中華隊總教練，你就是最好的。」

集訓第一天，曾總告訴選手們，「別人可以不看好你們，但是你們不能不看好自己。因為你們可以掌握自己，別人沒有辦法掌握你們。」他相信或許外界不看好，可是只要有向心力，這股力量是很大的。而且這些球員從小到大，接受過無數挑戰，能夠在職棒有一席之地，一定都是很好的選手。

「也許我們不是薪水最高之類的，所以大家不看好，但我們是二十八個一直挑戰自我的球員。」旅美捕手林家正和總教練抱持著同樣想法。

臺灣隊長陳傑憲也鼓勵隊友們，「與其在乎別人的觀感，不如好好思考自己要如何做該做的事。我們不被看好，太棒了！ 越不被看好，越沒壓力啊！ 只要把平常所能的發揮出來，就好了。因為打輸正常、打贏賺到；打輸本來就爛，打贏封神。不被期待，就不怕受傷害。」

「傑憲說，『反正不被看好，沒有壓力，就放手去打。』但是龍貓教練把第一棒這麼重要的位子交給我，說沒有壓力是不可能的。」身負開路先鋒大任的陳晨威坦言。

●我當隊長那麼多年還沒冠軍過——陳傑憲

與陳晨威不同，統一7-ELEVEn獅隊隊長陳傑憲，在二○二四年的臺灣大賽表現不理想，球隊最終以一比四輸掉系列賽。可是曾總第一輪理想名單就有他，還期望他擔任隊長。選隊長時，教練團思考的是，這一次隊形需要的是什麼樣的氛圍。曾總看陳傑憲這幾年擔任統一隊長，給予球隊的氛圍是快樂的、享受比賽過程的，他外放的個性，可以讓球員們快速地玩在一起，把自己好的東西展現出來。所以曾總在邀約電話裡小小遊說了一下。

「傑憲，你願不願意跟我一起拚這次十二強？」

「我願意啊，但是可不可以不要讓我當隊長？」曾豪駒還沒開口，陳傑憲已有心理準備。

「可是這個位置，我屬意是你。」

「莫啦！ 我天生能力沒那麼好，怕拖累到你。我在統一當隊長，那麼多年還沒冠軍過。」「我不需要你拿冠軍，你不要有壓力，我只需要你把場上那份快樂，渲染給隊友就好。」只有大家享受過程，才有辦法把團隊整合在一起，曾總這麼相信著。

「這樣聽一聽，好像也還好，畢竟這些是我在母隊一直在做的。」陳傑憲爽快答允。

獅隊隊友潘傑楷認為，陳傑憲是很會把大家Call在一起的人：「他真的是很不容易啊，因為中華隊是來自各隊的選手，熟悉度一定沒有那麼好，我覺得這是非常難達成的事情，但是傑憲會把這件事情變得很自然。比如說我跟政禹年紀差滿多的，但是傑憲就是有辦法，讓我們好像認識很久，一個眼神、一個動作就知道對方在想什麼。他讓我們從集訓開始，都很團結也很融合。他在統一就是做差不多的事情，但是他在中華隊做更多。」

「他可以帶給球員歡樂，球員緊張的時候，可以比較不那麼嚴肅看待。可是因為壓力在，大家表現出來還是很認真、很謹慎，只是是在開心的氣氛下。他在這個角色拿捏得非常好，可以幫助初次進中華隊的球員和年輕小將。」曾兩度擔任國家隊隊長的彭政閔教練，這麼看隊長陳傑憲。

雖然答應了總教練的邀約，但陳傑憲認為自己賽前狀況極差，差到大家認為他沒資格穿上國家隊球衣，所以他覺得自己不會先發，他設定的目標很單純，「我就是團隊的隊長，必須輔助球隊。在場下，可以幫隊友關注對方的狀況，適時提醒；然後製造氛圍，讓團隊更厲害、更好；替補上去時，可以用守備、輔助攻擊幫助到球隊。」

後來一切都不是走向陳傑憲設定的目標。他未待在場下，而是先發第三棒；臺灣隊長不但帶動團結氣氛，更用棒子帶動團隊氣勢，他的「輔助攻擊」是一支拉大比分的全壘打，大大幫助到球隊。

「因為是兩出局的狀態，他打出去後我就起跑了，他打出去不是高飛球接殺、就是全壘打。所以當時在跑，一直回頭、一直看。當飛出去時，覺得好不可思議，同一局打出兩支全壘打，又讓比分拉到這麼多。這是定心丸，讓我們更放心地去完成比賽、拿下勝利。」跑回第五分的林立開心分享。

林昱珉也感激地說：「這兩個選手在賽季中全壘打數並不高，可是在那麼重要的關鍵，可以打出全壘打，很感謝他們，我看到贏的希望。」

臺灣隊長陳傑憲謙虛認為，這一切只是自己幸運：「在那個團隊裡面，滿多人是很棒的領導者，因為他們的幫忙，一個拉一個凝聚起來，單靠我一個人是沒辦法的。所以很感謝隊友們，大家互相信任，一起為同一個目標去堅持、去努力。外界都說我是臺灣隊長，傑憲很會帶動什麼的，其實不是，我一個人沒用，是團隊一起，才有辦法製造出這麼棒的氛圍。你說我厲害嗎？ 沒有，我是很幸運。」

