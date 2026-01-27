遊學是年輕人專利？熟齡Long Stay，找回人生的熱情與勇氣

文／丁菱娟

年輕時，出國遊學好像是少數人的特權，是一種「來不及完成的夢想」。但到了熟齡，我們擁有了自主選擇的能力和自由安排的時間，終於可以把曾經擱置的夢，重新拾起。這些年，我身邊越來越多熟齡朋友開始背上背包，前往世界各地Long Stay，或參加語言學校的遊學計畫。這不再是年輕人的專利，而是我們對自己、對生活，交出一份重新詮釋的答卷。

四十年前，「遊學」這個名詞幾乎不存在。我們那一代若想出國進修，幾乎都只能靠留學，還得有資源、有時間、有家庭支持，才能成行。大多數人畢業後旋即投入職場，成家立業，奔波忙碌，出國遊學對許多人來說只是存在於夢裡的一個念頭。

書名：《人生漸漸明白，50歲後才是最好的開始：〔丁菱娟的人生體悟〕當你懂得放下匆忙，生活才開始溫柔》

作者：丁菱娟

出版社：聯經出版

出版日期：2026年1月15日

如今不同了。熟齡的我們，有些人退休了，有些人半退休，有些人仍然保持工作彈性。但不變的是，我們終於有時間，也有餘力，為自己安排一段「學習加生活」的旅程。不是為了升學、不是為了職涯，而是為了純粹的成長與體驗。這樣的旅程與年輕時的旅遊不同，它更貼近靈魂、更深刻地觸碰到「我是誰」這個問題。

活到老，學到老，不再只是口號

我的第一次熟齡遊學，是離開職場後一年，參加一個與遊學機構合作的倫敦語言學校課程。雖然自己本就熱愛旅行，但這次的旅程不同於以往的走馬看花，而是一種深入生活的體驗。住在當地、上課、買菜、做飯、自己搭地鐵找路，在異國生活裡，你不再是匆匆一瞥的觀光客，而是與這座城市共同呼吸的人。

熟齡時期去遊學，與年輕時的感受大不相同。那是一種帶著歷練與安靜的學習。我們不再急著拍照打卡、不再追求景點數量，而是願意在一個街角咖啡廳坐下，靜靜觀察這座城市的步調。熟齡的我們，心境不同了，更能靜下來感受城市的脈動，也更懂得珍惜每一次的交流與對話。

遊學最大的收穫之一，是與來自世界各地的同學們互動。我們在語言課堂上練習口說、寫作，也從彼此的文化中吸收不同的價值觀。這些互動，往往比課本還來得真實，也讓我們的心境打開，不再侷限於自己的框架與經驗。有時，下課後一起去吃異國料理、逛市集，那些笑聲與對話，也讓孤單旅行的你，感受到一種難得的陪伴。

我還記得第一次去倫敦語言學校時的緊張，剛下飛機的我，拿著行李一邊找地鐵站、一邊對著Google地圖焦頭爛額。第一次一個人去買菜、用英文問路，心裡七上八下。但正是這樣的挑戰，讓我重拾了那種久違的「突破自我」的成就感。當我終於順利煮出第一頓異國的家常菜時，那種喜悅，彷彿找回了某種失落的青春勇氣。

第二次我選擇去多倫多，這一次心情就穩定多了。除了語言課，我還報名了美術學院的油畫課。一個完全陌生的領域，教室裡全是專業背景的學生，而我這個門外漢只能坐在角落畫著模特兒的背影。老師當場講評時的壓力實在不小，但我卻覺得無比過癮，因為我知道，這些挑戰都是我自己選擇的，我正用行動寫下人生的新一頁。

在學校上課之餘，我會穿上舒服的鞋，一個人走訪城市的美術館、書店與特色小店。中午簡單吃點東西，下午去河畔散步。這樣的日子，沒有日程表的壓力，只有與自己深度對話的空間。

有趣的是，遊學不只是外在的探索，更是一種內在的整理。你會在每天與不同國家的同學交流、在每次解決陌生問題時，慢慢重建對自己的認識。你會開始重新檢視自己的人生：我還有什麼想學的？我還有什麼想體驗的？我想成為什麼樣的大人？這些問題，也許年輕時沒有時間思考，但熟齡後，卻成了生活中最有價值的功課。

這樣的旅程不一定輕鬆。有時會覺得語言力不夠、有時會在異鄉夜晚突然想家，也會因為水土不服而身體不適。但正是這些挫折與不適，讓你更能體會生活的彈性與任性，也更懂得照顧自己。

Long Stay對我來說，是一種深度的生活學習方式。它結合了「知識、見識、膽識」，共三種能力的提升。知識是學習語言與文化，見識是擴展視野、接觸世界，而膽識，則是面對陌生與不確定的勇氣。這樣的學習方式，不但充實了我的熟齡生活，更讓我重新找回學習的熱情和生命的彈性。

很多人害怕獨自遊學的孤獨和不適應，其實我發現只要跨出第一步，其他都不難了。

現在的我，已經開始規劃下一次的遊學旅程。我不再把這當作「一場出走」，而是當作一次「回歸」。回到真正的自己，回到那個內心渴望學習、渴望自由、渴望成長的靈魂。活到老，學到老，不只是口號，而是一種生活的選擇，也是給自己最深情的承諾。

