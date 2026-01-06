就算世界不知道，我也知道妳有多了不起—致沒有名片的女性

文／京鄉新聞性別企劃組

「內人」這個名字太小了，裝不下喜子

我叫張喜子，1960年出生，是戰後的世代。原本住在江原道，你聽說過以蒸包聞名的安興吧？我的胎盤就埋在那裡。我3歲左右搬到忠南公州，在那裡讀到小學兩年級，以前爸爸賣米，媽媽經營一間叫做「忠南商會」的小雜貨店，在路旁賣車票等各種東西。那時的生活比較寬裕，因為我記得當時同學揹的是布制的書包，但我揹的是真正的皮革書包，還穿著皮鞋上學。

後來因為父親事業不順，我們搬到水原，住在水原的那兩個月，父母把哥哥和我寄養在隔壁人家家裡。當時我很害怕，擔心父母不會來接我們。

書名：《我們只是沒有名片，從來沒有休息過！：她們不只是誰的妻子、誰的母親，探訪這些韓國大姊們真正的「工作」故事。》 作者：京鄉新聞性別企劃組 出版社：方舟文化 出版時間：2025年12月31日

那時大家都快活不下去了，有些孩子會被送到孤兒院，或是送給別人領養。我大概9歲就開始懂事了，我跟哥哥寄人籬下時，是由我來照顧大我3歲的哥哥；即使後來和父母住在一起，我還是覺得要好好表現，似乎是從那時開始得了「乖孩子病」，從不會喊累，總是以身作則。村裡的長輩們總說，喜子體內住著一條蟒蛇。

我下面還有跟我分別差3歲、6歲、9歲的弟弟妹妹，因此，身為五個兄弟姊妹的長女，我長大後還要照顧他們。59歲的妹妹現在打電話給我時，還是會說「好的，姊姊」，我真的是像媽媽一樣的姊姊。我最近經常在大腿上扎蜂針，真的很痛，但我總是一聲都不吭。中醫師說，第一次看到這麼能忍的人。我想可能是因為我從小就習慣忍耐。

學校⋯⋯我花了很長的時間才能說出這件事。我之前高中讀夜間部，而且因為學費太貴了，我得打工賺錢，所以我白天在大學辦公室打雜，晚上去上課，讀夜間部的高中生都要這樣子半工半讀。晚上去上學這件事讓我覺得很丟臉，有好一段時間都沒能說出口，現在能說出口，代表我已經準備好了。

我畢業後去運輸公司上班，當時教授們都阻止我，他們說運輸公司很危險，何必去那裡？他們要我繼續待在學校，在學校很舒適⋯⋯但我覺得自己每天都被當成涉世未深的人，似乎永遠都只是「張小姐」，我想要成長。

我在運輸公司從開收據、數錢的工作開始做起，後來進入會計部門。我真的很認真工作，就算被問到好幾年前的事情，我還是能說得很詳細，所以上司都只找我問事情。我領到薪水後一定會買書來看。我省吃儉用存下來的錢會先交給媽媽，至於剩餘的錢，我就自己省著用，過得還算開心。

我曾在下班後參加YWCA的手語講座，現在也常和當初上班認識的姊姊們約出來見面，一起聊天時，會聊到當初真的忍了很多。那時社會的風氣相當重男輕女，要是發生在現在，大家會說那是#MeToo事件，但當時我常聽到的卻是「因為你是女人啊⋯⋯」；走路走到一半被拍屁股、摸肩膀這種事屢見不鮮，就算很討厭也沒能抗議。

我叔叔幫我做媒，帶我去相親。媽媽說她沒臉見人，因為兒女還沒嫁出去很丟臉，當時我27歲，哥哥30歲。我透過相親認識先生後，他那一個月內每天都來找我、向我求婚，他從位於仁川的公司開兩個半小時的車到水原；最後，我們在認識一個月又二十天後就結婚了，等於是跟陌生人結婚（笑）。

那時似乎是在逃避，因為如果想要搬出來住，除了結婚之外沒有別的方法。我那個月天天都看到他，對他的印象僅止於「他感覺是個老實人」。不過在那個年代，人們常常沒見過幾次面就結婚。

結婚後辭職是理所當然的，連穿的衣服都變得不一樣了，每天都穿著家居服做家事、照顧小孩，很自然地走上了賢妻良母的道路。第一次當媽媽、當媳婦⋯⋯真的很難，根本沒有人教我「如何當一個母親」！

我從沒想過要跟先生分攤家務或育兒，每天早上五點半起床準備早餐，送兩個兒子上學後就開始打掃家裡，忙得沒時間睡午覺，晚上也沒辦法早睡。孩子們還在念書時，會讀到晚上十二點，所以我都要開車去接他們。雖然家務也是工作，但我好像不覺得那是「工作」，久而久之，我的生活變成以孩子們的上學時間、丈夫的下班時間為分界點；而且婆家在京畿道華城務農，我週末也會去幫忙農活，那時候還為了能幫忙農活而考了駕照。

我也不是沒做過賺錢的工作，社區裡的媽媽們會一起做很多手工藝，作為一種副業⋯⋯我妹妹開了一家照片沖洗店，我也會去那裡繞繞，幫忙顧店，做了十年左右；趁白天做家務的空檔去幫忙，這樣一個月可以賺120萬韓元，我存下這些錢，居住環境也因此改善了，但是先生仍不認可我。

每次先生打電話來，劈頭就問：「孩子呢？」那時我覺得自己做的與其說是工作，倒不如說是在幫妹妹的忙。

後來IMF外匯危機爆發時，先生就申請名譽退職了，但我有收入，所以我叫他不用擔心，還讓他去旅行散心。他回來後看到我在工作，就問我：「要不要載你？」那好像是他第一次認可我所做的是「工作」。

後來公婆身體不好，我們就搬到他們家隔壁，公公需要洗腎，都是我開車送他去醫院。起初十年是每個月從安山往返首爾兩次，最後兩年是一週要去安山醫院三次。由於住得很近，我會做些小菜放在他們家、也幫忙打掃，等於我做了兩個家的家事，這樣的生活持續了很久（笑）。

公公去世後，我就把婆婆接到家裡，但後來婆婆罹患膽管癌，後來還是不敵病魔去世。送他們去醫院時，醫護人員都問我是不是女兒，我就這樣照顧了十五年。去年7月開始，我媽媽也搬過來住了，本來她的身體很硬朗，但現在也退化了，這種照顧沒完沒了（笑）。

每天要為長輩張羅三餐真的很困難，其實我早就預料到年紀大了得照顧父母，所以提前考取了照護員的證照。我就是接受了現狀，不覺得辛苦，也不感到委屈，可能是看在我照顧公婆的份上，先生對我媽媽也很好。

我不會對子女抱有期待，以後如果我生病了，我要搬到療養院；我們這一代好像就是這樣，現在看到兒子和兒媳一起工作、一起做家事就覺得很棒了，那畫面很美。

回顧我的人生，我總覺得自己虧欠家人。通常大家都把工作的人視為家裡的經濟支柱，不過，雖然我有賺錢，但我覺得我做的都是日常生活的事情，而不是在工作。我有個朋友當了奶奶，我就跟她一起（替還在上班的朋友的女兒）照顧孫女，照顧了五年。

那位朋友的女兒說：「喜子奶奶（朋友孫女對喜子的暱稱）是第一名的阿姨，到首爾一個月可以賺300萬到500萬韓元。」當時聽到這段話，我實在不敢置信──我好像從來沒跟什麼人提過我的名字，參加媽媽聚會時，就算彼此已經認識將近二十年，通常也不知道彼此的名字，因為只會互稱「○○的媽媽」。

你們說要做名片⋯⋯那我的頭銜應該是大姊、長媳、總務、照護員、韓式料理廚師、最佳司機？（笑）就直接說是志工好了，我以後也想繼續當志工。

兒子叫我去學諮商，他說我肯定能做得好，我想傾聽和我年齡相近的人的痛苦。當我思考自己是誰時，只會想到我是某人的媽媽、某人的妻子，但聊了這麼多之後，我覺得我是很不錯的人。謝謝你一直聽我說，也謝謝你問我做過的事，我現在要去幫媽媽做晚餐了。和我一樣同為「內人」的朋友們，我們都很棒，我們都辛苦了。

●本文摘選自方舟文化出版之《我們只是沒有名片，從來沒有休息過！：她們不只是誰的妻子、誰的母親，探訪這些韓國大姊們真正的「工作」故事。》

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