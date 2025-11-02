如果你能從一個想法的分享學到東西，這個想法就會變得強大

當AI的文章寫得比人類還好，當機器人的體能與精確超越人類，當人生規劃都變得不可能──創意，將會是你最重要的原動力。本書作者弗雷德里克．佛特（Frederik G. Pferdt）是Google第一位首席創新傳道者，被稱為「創意教皇」、「創意博士」的他，不但在史丹佛大學教授創新、創意和設計等開創性課程，並打造出Google無可取代的創意團隊。他要告訴你的是：不需要天分，你一樣可以創造出顛覆市場的絕佳點子！（編按）

文／弗雷德里克．佛特

改變你的思維模式：紙飛機

在紙上寫下一個關於未來的問題：「如果……會怎麼樣？」這個問題是對你個人或你的團隊或組織很重要的事情，你想了很久或很想做的事情。把紙折成紙飛機，塞進你的手提包或口袋，然後過你平常的生活。

每次你在口袋裡摸到或在包包裡看到這個紙飛機，環顧四周，在附近找一個人，想像飛機飛向他們會發生什麼事。他們會撿起來讀嗎？如果像這樣，跟陌生人分享你的夢想或願景，你會有什麼感覺？如果他們看到紙飛機，但視若無睹呢？你會尷尬或覺得自己的想法不重要嗎？在不知道結果會如何的情況下，分享關於自己的事情，不只是相信自己，也有可能與他人建立連結。

樂於分享

一九九○年代末期，軟體開發開源模式的出現讓一些人坐立不安。一家公司免費釋出自己研發的原始程式碼，而且允許他人修改，或在其基礎上開發自己的產品──這種做法似乎很瘋狂。其實，這個概念由來已久，百年來甚至可能是最大的創新動力。

如果我說的是分享一些簡單的東西，不是價值幾十億美元、有版權的軟體，你就會鬆一口氣。話雖如此，那種毫無保留且開放的特有分享方式也是有目的的──甚至是精心計算過的──如Linux。我們分享是為了開啟未來的可能性和機會，而且把分享看作是會有巨大回報的投資。

分享的做法開闢了通往發現的途徑。每一次分享都會引發一連串的互動和事件，朝多個方向展開。這就像是一種冒險方式的選擇，一次分享引領你走向X，而另一次分享使你走到Y，每一次分享都會產生一連串的結果。分享愈多，可以探索的途徑就愈多。

你在分享時，付出了一些東西，但你也得到回報。你獲得的回報可能不會立即顯現，甚至可能需要很長時間才會看到。其實，多重影響的浪潮不斷湧出、回流，每次都會以不同的效果沖刷你。

由於我們活在一個為了分享而建立的巨大科技網路裡，我要指出，我不在乎你用什麼工具分享，我只關心你是否真的分享，以及可能與他人分享什麼。

首先是分享想法。

分享想法是一種表現信任的行為。想法是很微妙的東西，就像是在你腦海裡正在成形的草圖，是你私人的東西。歷史上有一籮筐想法被嘲笑和誤解的故事，也就難怪你會想保護自己的想法。但是，有一點要注意：想法是透過社會互動不斷建構出來的生命體，需要混合、交流和傳播，才能知道它是否有價值。當然，想法也可能受到一些大大小小的打擊和破壞，然而如果你能從一個想法的分享學到東西，這個想法就會變得強大。

一旦你分享一個想法，你的心態是開放的，接受這個想法可能或不能變成什麼。你不再苦思冥想，直到這個想法盡善盡美，它已經脫離你的掌控了！在我加入Google之前，我有一個念頭，想要建立創新培訓中心和社群。我還沒擬定計畫，甚至沒有一個完整的概念，我就開始跟不同部門的人分享這個想法。從專業角度來看，這麼早就說出我的想法實在有點危險，因為別人會很容易找出破綻，甚至讓這個計畫胎死腹中──畢竟我還是個新人。沒想到很多同事聽我說起這個計畫，隨即露出興奮之情。他們的回饋最終使我在Google設立創意技能創新計畫（Creative Skills for Innovation program），與全世界分享我們的創意。這個計畫簡稱CSI實驗室，已是相當著名的一項創新計畫。

書名：《原力心態：Google模式的未來思考》 作者：弗雷德里克．佛特 出版社：天下文化 出版日期：2025年5月27日

與人分享、建立連結是另一個通往開放的強大管道。與某一個人萍水相逢卻有相見恨晚之感，這種經驗令人興奮莫名，但我們卻很容易忘了這麼做。有多少次，你為了生活奔波勞碌，幾乎不會抬頭看在這人生之路上遇見的每一個人？

關於分享的最後一點很簡單：把你的注意力放在你要與之分享的人身上。無論你是在跟同事開會，還是和朋友共進晚餐，或是在店裡買東西，你都得全神貫注。如果你專心一意，任何互動對你（和其他人）都有更大的價值。若是你注意力分散，一心二用，如一邊看手機，或是一面在心裡盤算要做哪些事──在這樣的交流中，你的貢獻較少，學到的東西更少，感受也變少了。不管你專心與否，你花的時間一樣多，但你得到的卻少得多。更糟的是，注意力分散會減損互動的潛力。如果你不能完全開放，無法從互動獲益，為什麼還要這麼做？

可以找一天，儘量把全部注意力放在每一次互動上。如此一來，你會發現很多常錯過的細節，從臉部表情，到某一個獨特的用語，乃至對「言外之意」的關切。當中有很多有意義和可行的訊息，要不是特別用心，根本就察覺不到。集中注意力看起來可能像是資產負債表上的負債，因為會花費時間成本，但實際上是資產。我保證這麼做你會獲得更多。

●本文摘自天下文化之《原力心態：Google模式的未來思考》。

