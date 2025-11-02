道歉是種壓力大又極需勇氣的行為，卻是個更深入了解對方的好機會

文／林健太郎

「道歉」是人際關係的長期投資

●將來有龐大收穫等著你

如同先前所述，必須道歉的場合對人類而言壓力很大，是種危機。再加上，即使道了歉，能否得到好處也是未知數。不知道對方肯不肯原諒自己，甚至還有道了歉反而吃虧的例子。但是，這只是短期的情況。長期來看，道歉穩賺不賠。

我認為，「小型道歉」是種對人際關係的長期投資。尤其，在親近的人際關係（包括夫妻、親子、主管和下屬、同事、前輩、朋友和情人）中，若能在必須道歉的場合好好表達歉意，等到事後回顧時，你將會察覺自己得到了很大的收穫。所謂的「收穫」舉例如下。

①能夠深入理解對方

即使面對親近的人，我們也不太有機會觸及對方的核心思想，例如他的價值觀或內心情結。日常對話通常無關緊要，因為別人的內心話雖然重要，但在平時說出來會過於沉重。當我們冒犯或觸怒別人，亦即發生必須道歉的狀況時，對方內心深處的部分自然會流露出來。

一個人在特殊情境下所說的話涵蓋他過去的人生，包括他的價值觀、重視的人事物、討厭遇到的事和內心情結等。詳情我會在第2章說明。當快要和別人起衝突時，只要用一句「對不起」來踩煞車，就能了解對方的價值觀和真正的用意，加深彼此的關係──但雙方都會嘗到心痛的感覺就是了（笑）。

也就是說，「對不起」是一句打開對方心門的話。相反地，遇到突發狀況時若不道歉，不正視對方，問題就會延續下去，雪球越滾越大。當這種關係持續一年、三年甚至五年，會怎麼樣呢？如今，我已經了解自己離婚多達三次的主因就在這裡。向別人道歉是種壓力很大又需要勇氣的行為，但也是個更深入了解對方的好機會。

②和對方締結對等的關係

在那些讓人難以低頭道歉的障礙中，最棘手的是「不想讓對方占上風」的心理。人們總是覺得先道歉就輸了，忍不住用「可是」、「因為」和「沒辦法」來找藉口或反駁。短期來說，道歉確實讓人覺得自己敗給對方，但長期來說，道歉才更容易和對方締結對等的關係。

原因如前所述，一句「對不起」能讓你了解對方的內心深處，使雙方成為能夠互訴真心話的好夥伴。這將讓夫妻成為戰友，點頭之交成為摯友。以許多道歉堆疊起來的關係，和那種讓人只在意一時勝負的脆弱關係，完全不同次元。

③提高人生品質

在我的教練學課程中，我經常問客戶：「你有沒有什麼事想做，卻一直沒完成呢？」客戶會說出各種答案，例如有訊息還沒回覆、有想忘記卻揮之不去的回憶、收到傳閱板一週了，卻還沒拿去給鄰居等等。聽取客戶的回答，讓他們實際採取行動完成那些事是我的工作。在這過程中，反而是客戶說「我辦到了」那瞬間的暢快表情和神采奕奕的身影帶給我勇氣。

此外，我和客戶談話時，他們經常會提到「雖然為時已晚，但還是想向某人道歉」。真的有很多人因為沒能道歉而後悔地活著。假如他們正視自己的後悔，鼓起勇氣向對方致歉的話，會發生什麼事呢？一句「對不起」將成為翻轉人生的契機，確實提升人生品質。無論對方的反應為何，將道歉說出口之後，你會更加信賴自己，這件事也會成為你今後的一大支柱。

縮小道歉的範圍

●只為「冒犯對方」致歉

書名：《先道歉不是我錯了，而是想要和你好好相處》

作者：林健太郎

出版社：高寶出版

出版日期：2025年9月24日



讓人更容易開口道歉的祕訣，就是不要為一切道歉，而是將責任範圍限縮在「冒犯對方」這件事。我正在撫養兩名子女，當他們吵架時，我經常得當和事佬。若我要求兒子向姊姊道歉，他全身都流露出不想道歉的態度，會優先保護自己，主張自己沒錯。

我在這時向兒子提議：「剛剛姊姊有叫你住手，但你不聽，要不要先為這件事道歉就好呢？」令我意外的是，兒子竟然爽快接受了。看來小朋友的世界和大人很像，只要縮小範圍，就更願意道歉。

先把誰對誰錯放在一邊不談，「讓對方不開心」這點是事實★，所以請大家針對這一點致歉。反過來說，你道歉的範圍僅限於「冒犯對方」，除此之外不必道歉，也不需要內疚。

「對不起，讓你難過了。」（其他的干我屁事）

「對不起，讓你失望了。」（其他的干我屁事）

「對不起，我說錯話了。」（其他的干我屁事）

大概像這樣，但這只是情境範例，請大家千萬小心，別把括號裡的話說出來（笑）。此外，當你發覺自己讓對方不開心，但不明白對方為何生氣時，不妨使用以下句子。「抱歉，讓你不開心了。」（你真正的心情不關我的事）

若能像這樣以帶有弦外之音的方式表達，即使你搞錯了道歉的重點，也能製造機會，讓自己在後續的對話中問出對方的感受。請務必一試。

●突然歸咎責任，對方也會疑惑

或許有讀者認為：「用這種敷衍了事的方式道歉沒問題嗎？未免太不誠懇了吧！」在這裡，我希望大家想像使用OK繃的情境。當你不小心讓別人受傷，例如自己的行李箱撞到對方，導致他的手流血，你會怎麼辦呢？你應該會上前關心：「對不起！您沒事吧？」如有必要，還會翻找OK繃，貼在傷口上。

在不慎讓人受傷的那一瞬間，當下思考的應該不會是自己該如何負起責任，而是反射性地先關心對方。站在對方的立場，你若劈頭就開始討論責任歸屬，對方會疑惑：「現在不是談這個的時候吧？你應該先關心我的傷勢啊！」

如上所示，當意外發生時，先擔心對方才是自然反應，是對方容易接受的舉止。縮小責任範圍後再道歉也是同理。當你惹得別人不爽，某種程度上就像是讓對方受了傷，先上前關心，並在傷口上貼OK繃才是第一要務。責任歸屬是雙方都冷靜下來後才要談的事，總之先放在一旁吧！

●本文摘選自高寶出版之《先道歉不是我錯了，而是想要和你好好相處：面對衝突不焦慮、讓關係修復後更穩固的雙向「無負擔道歉」法》。

