常常忍不住想太多？10種方式幫助你擺脫過度思考、反芻困擾

文／珍妮佛．L．塔茲

擺脫過度思考的簡易指南

如果你想要減少過度思考，試著專心面對眼前的重要事項，這裡有一份麥克斯覺得有幫助的技巧清單，我自己與其他個案們當然也會使用這些技巧。剛好，接下來這些壓力重置和緩衝的方式，都是用來幫助你擺脫反芻困擾的。

一、釐清目標

要改變你與過度思考的關係，可以試著把自己的目標拆解成更小的步驟。不要過度思考你在聚會中做了什麼或說了什麼，也許會是很好的起點。你可以開始處理卡在腦中的一些更重大擔憂，例如「我會找到愛我一輩子的人嗎？」或是「我真的賺得到足夠的錢、達成我想要的生活水準嗎？」想著要停止過度思考的習慣是一件讓人壓力很大的事，所以從比較具體、可行的計畫開始減少反芻，就簡單多了。

二、指出風險因子

我喜歡一種叫做「功能性分析」（functional analysis）的策略。這是英國艾希特大學心理學教授愛德華．沃特金斯（Edward Watkins）針對反芻而設計的憂鬱症認知行為療法，用於治療過度思考的症狀。

仔細找找，那些會促使你過度思考的東西是什麼呢？例如一天當中，是不是有某些時刻你會迷失在憂慮之中，像是一大早剛起床，或是晚上睡覺前？你有沒有注意到任何身體的線索（臉色垮下來），或是什麼心理徵兆（例如你會開始放空）；是不是反覆糾結於某些主題，或有特定人物總會讓你出現這樣的傾向？

等你記下這些模式之後，再想想你比較沒有那麼容易過度思考的時刻，甚至是在某些挑戰發生後。舉例來說，如果你在下班後做一些放鬆的事，像是運動或在通勤路上聽聽好笑的廣播，會不會比較輕鬆？

就像沃特金斯博士所說，要治療過度思考的毛病，沒有一個可以適用在全部狀況的訣竅，但是從生活中搜集一些細節，就可以幫助你設計幾個對你有用的策略。他建議腦力激盪幾個「如果……就……」的計畫，舉個例子，如果我開始自我批判，我就必須要放慢腳步、放鬆肩膀，做一些會讓我進入心流的事情，例如看15分鐘的小說。

三、認清語言的力量，然後勝過它

另一個擺脫心理泥沼的方法是想想語言會產生的困境。只需要幾秒，語言就會激發出真正的感受。如果你在甜甜圈店裡想著「蟑螂」一詞—這會毀了你的胃口對吧？練習與你的想法拉開距離，然後試著看清它的本質：它就只是想法而已。

如果這樣聽起來太抽象的話，你可以想像一個人正在拋接許多彩色的球（這些球就是你的想法），但不要專注在其中一顆特定的球，也不要批判那些球或是正在拋接的人。換句話說，你是要專注在思考的過程，而不是思考的特定內容上。這麼做是需要練習的，最終你會發現，這種熟悉、讓人洩氣的念頭只是一種模式，而不是一種預期。

四、練習保持自我距離

我們在不開心時的過度思考之所以會反咬我們一口，很大一部分是因為它會讓我們深深沉浸在自己正在經歷的痛苦之中。密西根大學心理學教授伊森．克洛斯（Ethan Kross）博士解釋，這就和超越語言限制的方式有點像，試著退後一步，用更宏觀的角度看待眼前的事情，這個策略稱為「自我距離」（self-distancing）。

話先說在前頭，自我距離並不是讓你用在犯錯後需要道歉的情況中，而是在你迷失在過度思考之中時，試著想像你在飛越一面牆，重新審視你在反芻的那段困境，而不是直接陷入其中。

另一個方式是把自我對話的人稱從「我」轉成「你」，舉例來說，就是把「我犯了一個大錯」改成「你覺得你犯了一個大錯」。這樣一來，跟我們自己遭受的挑戰相比，思考別人經歷的事情就顯得簡單多了。我個人最喜歡的技巧是心理時空旅行：想像你在一週或是7天之後，會對眼前的壓力源有什麼感覺（也許你根本就不會記得了！）。

五、把「為什麼」換成「怎麼做」

將負面的想法轉換成更有建設性的想法，最簡單的方式就是把「為什麼」的問題改成「怎麼做」，例如把「為什麼是我？」改成「我接下來要怎麼做？」，並加上一點自我照顧的元素。這麼做，其實是你在把自己處理資訊的模式，從沒有建設性的反芻改成賦予自己能力的計畫。

舉例來說，如果你和人出去約會覺得過程很愉快，但那個人事後並沒有再傳訊息給你，就不要糾結在「為什麼」，而是思考你要怎麼樣讓自己度過一個放鬆的夜晚。

注意到差別了嗎？「為什麼」是一個死胡同，但是「怎麼做」會帶來行動。

書名：《重啟你的情緒開關：高壓人生不爆炸指南，5分鐘減輕身心壓力，找回生活掌控感》 作者：珍妮佛．L．塔茲 出版社：高寶出版 出版時間：2025年10月22日

六、只要解決你能控制的問題就好

占據我們腦容量的那些念頭會反映出我們人生中最重要的幾個層面，這其實是很合理的。但是你越反芻、越專注在因果關係上，你就越不可能想出幫助自己前進的行動。我都會和個案開玩笑，這樣「分析癱瘓」（analysis paralysis）對誰都沒有好處。

所以，如果你在乎的某件事是你可以採取行動的，就用找出解決方案去取代思考的循環，並試著接受那些不舒服和不確定的感受。舉例來說，如果你擔心自己的健康問題，那麼記錄走路步數和改善自己的膽固醇數值就會有所幫助，但不斷擔心自己會不會突然罹患重大疾病，就一點用都沒有。

七、寫下來

當你需要處理自己的感受或是某個經驗時，比起過度思考，你可以試著用「表達性書寫」來面對。德州大學奧斯汀分校心理學教授詹姆斯．潘尼貝克（James Pennebaker）博士是這個技巧的先驅。丹尼斯．史隆（Denise Sloan）博士深受表達性書寫的啟發，他領導了一份研究，讓大學生填寫關於反芻與憂鬱的問卷，並要求他們嘗試這個技巧。

第一天，研究團隊要求其中一個群體的學生在20分鐘的時間裡，用紙筆寫下自己最有壓力或最有創傷的經歷，用越多情緒來書寫越好（別擔心，我不會要求你寫下自己最有創傷的經驗的）。下一個階段，他們又要求同一群學生寫下這個經歷與他們的人生其他層面有何相關。最後，第三天，研究團隊要求他們描述這個經驗對現在的人生和未來有什麼關聯，作為這份書寫的總結。另一個群體的學生則是用平靜、不帶感情的方式記錄他們打發時間的方法。

研究發現，和第二個群體相比，第一個群體的學生裡，問卷結果有反芻傾向的人們在接下來的幾週中，憂鬱症狀大幅減少。不可思議的是，這短短3次、每次20分鐘的寫作練習依然持續（在6個月後）改善著那些反芻者的憂鬱症狀！

如果有什麼事在腦中徘徊不去，試著連續三、四天，每天花15分鐘，用紙筆把它寫下來。透過寫作，你便同時創造出了一個終點和距離。在本書110頁，會有引導你走過不同階段的書寫提示。

八、留下感受的空間

讓人意外的是，反芻並不等於體驗情緒；事實上，對許多人來說，這只是讓自己鑽牛角尖、避免自己去感受情緒的方式。專注於反芻的認知行為療法專家華金斯（Watkins）博士和我分享過一個個案，他治療的一位女性經歷過一場複雜的離婚官司，而這名女子抱怨，雖然他在反芻量表上的分數下降了，但他並沒有感覺比較好過。

發生了什麼事呢？其實，他只是第一次真正面對自己的情緒。讓自己處在當下而不反芻並不代表可以逃離情緒，這代表你要學習與那些湧上來的情緒共處。這其實是很有幫助的，若你不給自己足夠的時間和空間去面對和感受合理的擔憂，那麼反芻的行為有可能會再出現。

如果你覺得和情緒共處很困難的話，請記得，當我們學會了不要過度思考，你會發現所有的情緒都是轉瞬即逝的。

九、重新安排反芻的時間

要讓過度思考的感覺不再那麼衝動（也因此讓你感覺到自己更有力量！），請試著在發現自己開始擔心或過度思考時，把它往後延。例如，到晚上7點時，再花10分鐘的時間來反芻，然後就繼續過你的日子。我會在本書第212 頁更詳細說明這個由賓州大學名譽教授、心理學家湯瑪斯．布克維克（Thomas Borkovec）花了幾十年時間研究焦慮所得出的解決技巧。

這麼做的目標是把過度思考從腦海中嗡嗡作響的思緒雜音轉變成更自給自足、更短暫的東西。這個方法可以幫助你發現，當同一個不舒服的念頭又出現時，你其實不是非得傾聽，而是可以選擇晚點再來思考它們。

另一個好處是，你很有可能忙得不可開交，反而忘記去想那些讓你擔憂的事了。但就算你有空閒去思考，也有可能從更抽離的角度來看待那些想法。

十、沉浸在別的事情中

光是參與某一件事，就能幫助你活在當下，如果那件事還能讓你沉浸在其中的話效果就更好了。羅馬大學的歐塔維尼（Ottaviani）博士領導了一項研究，受試者們需要回想一件讓他們生氣，且事後思考自己的感受時，還會讓他們不開心的事。接著，其中一組受試者靜坐10分鐘，另一組受試者則去「偷聽」研究人員們在隔壁房間（門半開）說的話。

研究顯示，分心組的成員中，有90%的人在開始聽別人說話之後，就停止了反芻的行為，而那群沒有分心的人全部都表示，回憶起那場情緒化經歷後，他們都在反芻那件事。

結論很清楚，找事情轉移你的注意力—如果是非常令人著迷的事，那就更好了。傑林博士也主導過類似的實驗，他發現簡單的視覺分心（例如色彩明亮的卡片或是螢幕上的海報）也會減少反芻，並降低受試者的血壓。

請記得，短暫的分心就可以發揮很大的作用了；你不能永無止境地逃跑。這麼做的目的是快速地休息一下，讓你用比較健康的心態回到真正重要的事情上。

運用這些技巧，麥克斯有了跳脫腦中思緒的能力，並給了他隨之而來的自由。他意識到自己其實可以和朋友一起打發時間、放鬆心情，這讓他鬆了一口氣。

就像麥克斯一樣，很多人的大腦都不願意讓自己放鬆一時半刻，堅持要做更多事、解決更多問題，所以我們才需要為自己的大腦喊暫停，因為新發生的事件依然會不斷誘惑我們過度思考。

如果你想要快樂一點、壓力少一點，最重要的關鍵是要放下反覆循環的思考模式，選擇適應，並在分析與好好生活之間取得平衡。

●本文摘選自高寶出版之《重啟你的情緒開關：高壓人生不爆炸指南，5分鐘減輕身心壓力，找回生活掌控感》。

