過勞、壓力、情緒混亂，都只是表象；真正的卡點，是你活在「自動駕駛」

●本文摘選自天下雜誌出版之《綻放真我：突破痛苦，找回內心的自由》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／楊元寧

書名：《綻放真我：突破痛苦，找回內心的自由》

作者：楊元寧

出版社：天下雜誌

出版時間：2025年10月3日



我們大多數的人都在不知不覺中，渾渾噩噩地過日子。這就好像開啟飛機的自動駕駛模式在空中遨遊。這樣開飛機，輕鬆不費力，輕鬆到讓我們很容易忘記其實可以手動換檔，重新把自己引導到不同的路徑上——尤其是當我們遇到前方有麻煩正在醞釀，眼看著就要陷入雷雨襲擊的時候。

這套自動駕駛系統的運作，是根據我們自出生以來就一直在收錄的導航手冊。我們學到的習慣、想法以及行為模式，隨著時間被融入核心基礎，並從中創造出一套管理內在世界的規則。我們根據這些管理指令對現實做出反應，而這也成為我們學習如何在生活中駕著人生飛機自動飛行的作業系統。

我們其實可以替自己的生活做出選擇，但是自動駕駛系統把這種機會排除在外。我們不是透過了解自己的想望與需求，去走出自己想要的人生，而是根據我們學到的、收錄在導航手冊的模式，來度過這一生。

雖然說，開啟自動駕駛模式來過日子，這樣輕鬆很多，但是我們卻可能因此錯過視線以外的機會。因為你看，自動駕駛功能只能偵測到它的內建雷達系統所能感知到的東西。也就是說，這套系統對於我們遇到的常見障礙，會有所反應，而且會根據先備知識—像是什麼是危險的，什麼是安全的，什麼是有破壞性的，以及什麼是有用的知識，向我們發出警報。但是如果我們無法手動操控飛行模式，無法有意識地選擇自己的航線，有時候當我們碰到暴風雨驟然增強，可能會被困住並墜毀。

無意識地過著日子，會導致我們錯過真實上演的人生，因為我們不再清楚自己到底是誰。一整年就在含糊中度過，我們雖然去參加了女兒的畢業典禮、孫子的生日，甚至是兄弟姊妹的婚禮，但卻可能完全錯失體驗人生的真義，因為我們的身心並沒有合一，沒有保持清明的心智，也沒有讓靈魂充滿活力。

沒有意識地過著日子，也會讓人陷入困境。有時候，我們可能會陷溺在一種不利於成長或提升全人幸福的境地，卻沒有採取任何行動，而是太過安於單調乏味的生活，甚至不去注意眼前發生的事。

我相信，這樣的情況你已經屢見不鮮。有一位過勞的同事，工作過度，低估自己的身體健康，而且每年都在抱怨已經背在身上多年的那顆啤酒肚，但是卻從不改變自己的工作模式，騰出時間來鍛鍊身體。或是你的鄰居，把虎爸、虎媽的教養方式發揮到淋漓盡致，在孩子醒著的每一個時刻，都替他們安排了可以讓他們進入哈佛大學的課外活動，但卻沒有意識到家人之間的距離，一天比一天離得更遠。或者，甚至可能是你的姊姊，她困在搖搖欲墜的婚姻裡，但無論你跟她說了什麼，她都否認她的痛苦還有那一陣陣的憤怒與怨恨，跟她那個被責備、羞辱與受害者心態所吞噬的自戀丈夫有關。

不管是什麼情況，所謂旁觀者清，我們通常比較容易看出別人的自動駕駛功能，讓她困在痛苦而平庸的處境，拖累了她，讓她沒有辦法活出最好的人生。但是當局者迷，對於我們自己的處境，要看透這一點就難多了。然而，當我們意識到在別人身上看見這種情況時，如果能夠反躬自省，那麼他山之石，便可以為我們敲響警鐘。

但可悲的是，通常唯有等我們遇到那場讓我們徹底受到震撼，並且讓我們陷入失控狀態的大風暴時，我們才真正聽到已經響了好一段時間的緊急求救信號。

當人生陷入無意識地過著日子的情況時，我們該怎麼辦？我們甚至沒有心情去思考我們的熱情，或是我們的目標，這時該怎麼辦？當我們感到如此失落、如此不得志，而且空虛不已時，能做些什麼呢？每天早上醒來，感覺到濃烈的沉重感，在我們的內在隱現；或者在我們睜開眼睛的那一刻，有一股令人噁心反胃的焦慮；以這樣的方式開始新的一天，絕對不是最美好的方式，但是當今許多人幾乎都是這樣開啟他們的一天。

我們如何找到真實的自我，並且真正認識自己呢？

可以這麼說，一切就從覺察開始。當我們開始注意到，有些事情可能有一點不太對勁時⋯⋯像是在內心深處對於某個決定感覺不是很好⋯⋯我們開始跟我們原始的本能、我們的直覺對齊。也許這些警報一直在你的周圍響個不停，但現在你終於豎起耳朵，聽清楚這些響亮的警報。些微的自我覺察將開啟療癒的過程，因為當你一旦意識到自己正在煎熬，一旦感受到內心的痛苦正在翻騰，你就會開始質疑，是否可能擁有更好的人生。而為了邁向更好的人生，也許有些事情需要改變。就是這個簡單的想法—當你開始意識到某些事並沒有那麼順應你內在的指南針時，那就是改變的第一步。

●本文摘選自天下雜誌出版之《綻放真我：突破痛苦，找回內心的自由》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡