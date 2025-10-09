為什麼你會越想越負面？認識3種常見心理思維錯誤

文／金惠男

正面思維與負面思維的黃金比例

真英今天早上一睜眼看到鬧鐘時就嚇了一跳，時針指著的時間離上班只剩十五分鐘？這簡直糟透了。她慌慌張張地只刷牙洗臉完就出門，但今天怎麼樣也叫不到計程車。

「我果然運氣很背。」

十五分鐘後，她好不容易搭上了計程車，試著平復狂跳不已的心臟，然後查看了一下通訊軟體的訊息。她給部長發了一條短訊致歉，表示會儘快趕過去，但沒有收到回覆。一想到部長那可怕的臉龐，她的心情就糾結在一起。此時，她透過後視鏡與計程車司機不經意對視了一下，不知為何，她感覺對方正用著憐憫的眼神看著自己。她偷偷地用手持鏡照了照自己，發現頭髮亂蓬蓬的，素顏的樣子簡直慘不忍睹。

對於任何一個上班族來說，類似這種情況是大家都可能有過的經歷。但是，對於像真英這種對所有事情都抱持否定態度的人來說，她的思緒並沒有就此停止，而是繼續向下展開。

「昨天的事情都沒能完成，今天還遲到，部長應該很生氣吧？他本來就不喜歡我，這下該會有多生氣啊？萬一他說『既然這樣，妳就乾脆辭職吧』，該怎麼辦？同事們又會如何嘲笑我呢？他們現在肯定也在背後說我壞話吧？為什麼我總是這樣呢？一點責任感都沒有、無能、懶惰……我真的好厭惡這樣的自己。我真是個毫無用處的人，乾脆死掉算了。」

她突然間眼前一黑，感到快要窒息，一點希望都看不到，只想消失在某個地方。她雖然下了計程車，卻無法向辦公室走去，因為她的身體已經筋疲力盡了。

真英昨天的工作沒有做好，今天早上又遲到了。一般人如果遲到，通常會下定決心，無論如何都要儘快趕到公司去，以免再次出現這樣的情況。但是真英卻因為自責而將自己推向了極端的處境。

雖然真英屬於嚴厲地自我貶低的人，然而環顧四周，我們會發現許多人跟她一樣，對所有事情都持消極的態度。這些人即使經歷和別人一樣的事件，也會對負面事件給予更加否定的評價，甚至將正面的事件也解釋為負面，鮮少持肯定的態度。他們的生活中缺乏開心的事，全都是令人不快的事情。更進一步來說，甚至會自我毀滅地宣稱「我的人生一團糟，我討厭我自己」。即使是微不足道的事情，他們也會否定自己存在的價值，將自己定義為完全無用和毫無價值的人。

負面思維往往是接二連三而來的，一旦陷入消極的想法，就會像煞車失靈的汽車一樣，無法停止這種思維模式。為了停止消極的想法，首先需要了解消極思考的代表性模式，唯有如此才能找到擺脫的方法。

1. 我是一個失敗者，沒有人愛我

真英以極端的黑白邏輯來接受一切事物。對她來說，沒有中間地帶，不是失敗就是成功。像她這樣的人通常都有完美主義的傾向。所以即使是小小的失誤或失敗也無法容忍。其實，最近她所屬的部門每天都在加班。因此，即使稍有失誤，上司也會體諒而睜一隻眼閉一隻眼。甚至，如果是別人遲到，她也會說「那是因為太累的緣故」，但是她對自己的遲到，卻斷定是「因為懶惰和無能」。這種黑白邏輯也會影響到其他方面。她在人際關係中，沒有喜歡或不喜歡的中間地帶。

對於以二分法思考的人來說，中立地帶絕對不存在。對於沒有明顯對她表現出好感的人，她會認為對方是「討厭我的人」。然後，她會把這「一個人」擴大到「所有人」，並認為所有人都討厭自己，且將原因歸咎於自己，因而斷定自己是「懶惰和無能」，或是「長得不好看」。

再者，真英還常常將單一事件視為整體來看待，也就是所謂的「過度一般化」。例如，原本一個總是考第一名的學生，有一次落到了第十名，就得出「我是失敗者」的結論，無視於自己之前曾經多次獲得第一名的事實，這就是將一次的失誤過度一般化。其實，真英在公司以勤奮和盡責著稱。然而，僅僅因為遲到了一次，她就把自己貶低為一個「懶蟲、會給公司帶來危害的人」。如果思維以負面方向發展，不知不覺中，好的事情往往會被忽略，只剩下壞的事情被強調，進而犯下僅憑負面事物來做出整體判斷的錯誤。

其實真英是個在工作中表現出色，能力卓越的人。然而，最近在頭痛且無法集中注意力的情況下，她竟然犯了平常不會犯的錯誤。即使原本總是細心和完美的她出現了失誤，周圍的同事也只是輕鬆以待，並且笑著說：「真英也有失誤的時候啊。」但是，她卻認為別人都在嘲笑自己，只因為一次失誤而判斷自己是失敗者。這顯示她無論在任何情況下都不會綜觀全局，而僅僅強調負面的事物，並以負面的方式來理解。

2. 好的結果是偶然，壞的結果是我的錯

悲觀的人有著兩種衡量世界的不同標準。一種是彈性和靈活性極佳，可以寬鬆地評估事物。另一種則像鐵尺一樣，而且刻度非常精細，不允許任何例外情況，嚴格地衡量一切事物。在評價別人時，他們會選擇有彈性的標準，當別人犯錯時，會理解為「一定有其理由」，但是在評價自己時，則會拿出鐵尺，這樣一來，在嚴苛的評價之後，會得出「我果然不行」的結論。這種思維傾向被稱為「擴大解讀」或「縮小解讀」。

一旦陷入擴大或縮小解讀的錯誤中，人們將會過度放大壞結果的意義，而縮小好結果的意義。當出現不好的結果時，他們會過度地責怪自己，當出現好的結果時，則會過度將其歸因為偶然。真英也是如此。如果別人稱讚她時，她就會將其解讀為只是花言巧語，而將其意義縮小。如果別人稍微批評她時，她會認為這是對方的一貫思維，並加以擴大詮釋。她認為過去做得好的事情全都是因為偶然或運氣好，而一次失誤就代表了自己的真實本質。

她經常使用像「總是」、「一定」、「完美地」、「必須」等具有正當性和絕對性的詞語。這些話自然會引起恐懼、憤怒、傷痛、內疚等負面情緒。然而，我們的現實絕不會「總是」、「一定」、「完美地」運轉。有時候運氣好，有時候也會運氣不佳。因此，我們需要具有靈活和彈性的思維來應對。當然，對自己的錯誤要嚴格要求，對他人的錯誤要寬容，但是如果過度了，就會成為一種病態。

3. 我是個無用之人

真英最近犯下的失誤和一次的遲到，摧毀了她之前累積的一切，讓她自認為是人生的失敗者和無用之人。根據這種思維模式塑造出的負面自我形象被稱為「錯誤標籤化」（mislabeling）。

一般人犯錯的時候都會想說：「啊！是我失誤了。下次要小心，不要再犯這樣的錯誤。」但是真英卻給自己打上了「我天生就是個失敗者」的烙印。這樣一來，即使有機會彌補錯誤，她也無法採取任何行動，因為她自認為是天生的失敗者，所以肯定會毀掉一切。

根據心智分析模型（states of mind model）可知，正面和負面思維的黃金比例為一點六比一。這樣一來，我們在保持積極狀態的同時，可以充分注意到可能引起壓力的風險因素，並具備因應能力。更重要的是，即使是積極的人也會有消極的想法。我們通常認為積極的人不會產生消極的想法，但這是個誤解。因為在日常生活中，突發因素太多了，隨時隨地都有可能發生危險的情況，所以為了因應這種情況，負面思考也是必要的。然而，樂觀的人不會一直堅持負面的想法。因為他們知道即使盡了最大努力，生活仍然不可能盡如人意，這就是人生，所以他們致力於將任何負面的事情都以積極的態度來面對。

從小就開始承受大大小小的傷痛，並開始對世界抱持負面看法的人們，會試圖根據他們消極的思考模式來解釋自己所遇到的一切。他們會將任何事情都解讀為像沒有希望、無精打采地度過童年時光的方式一樣，認為現在也會如此。

如果負面思維總是接二連三地出現，那麼請參考上述提及的思維錯誤，找出你正在重複的模式是什麼。一旦你了解了這個模式，當同樣的情況反覆出現時，你就能意識到：「啊！我又習慣性地只想著負面的事情了。」然後你就可以指出問題，暫時停止負面思考。然後，當你改變思維方向，確實感受到了生活變化的效果，就會逐漸走出負面思考的框架。

有一位印第安老酋長對他的小孫子說：「孩子，我們的心裡有兩匹狼在搏鬥。一隻具有憤怒、不安、悲傷、嫉妒、貪婪、罪惡感、自卑感等情緒，而另一隻具有快樂、平安、愛、耐心、謙虛、友善等情緒。」孫子問道：「哪一匹狼會贏？」酋長微笑著說：「你餵食的那匹就會贏。」

就像這樣，在我們心中存在的兩匹狼中，要給哪一匹狼食物，完全取決於我們的選擇。如果我們總是陷入消極的想法中，那麼當別人犯同樣的錯誤時，考慮一下他們會對你說什麼，然後對自己說同樣的話。也許當你想起這些話時，就會意識到你一直在折磨自己。

