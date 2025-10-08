琅讀金句／如果你不花時間創造你想要的生活，你將被迫花很多時間應付你不想要的生活

文／琅琅悅讀編輯室

因為工作而忙得焦頭爛額，但是，卻沒有留時間好好吃飯、陪伴家人朋友，也沒有時間運動、好好睡覺修復疲勞，這樣的生活，真的是你想要的嗎？作者賴婷婷繼《複利領導》後出版新書《換框思維力》，經由親自實證的策略，分享如何察覺存在於內心的框架，更有意識地選擇更有效的想法與做法，鍛鍊思維的彈性與靈敏度，使糟糕的事變得沒那麼糟糕。

書名：《換框思維力：把OS轉成SO，不內耗不糾結，重啟人生只需改變視角》 作者：賴婷婷 出版社：時報出版 出版時間：2024年9月23日

不需要立刻學會換框，但是可以用一次次微小但真實的行動，打造越來越自由的內在風景，找回生活的選擇權，這同時也是一次重要的提醒──我們的生活並非別無選擇，只是還沒看見另一種可能。

【編輯推薦】

「很忙、沒有時間」成了我們想做任何事卻被阻撓的最大因素之一，然而，這可能來自沒有妥善安排時間規劃。我們讓自己去填補其他人或事件的需要，卻沒有將自己的需求放在第一考量，難怪我們永遠只能選擇延宕自己真心想要完成的事。

我們擁有的時間是自由且平等的，一旦我們可以從不同的方向來看待一件事，就能引發不同的詮釋與行動抉擇。有時只需一句話或一個提問，便足以徹底從被動轉為主動握有選擇權、具備採取行為的立場。

圖／琅琅悅讀

