琅讀金句／如果你不花時間創造你想要的生活，你將被迫花很多時間應付你不想要的生活
文／琅琅悅讀編輯室
【琅讀金句】如果你不花時間創造你想要的生活，你將被迫花很多時間應付你不想要的生活。
因為工作而忙得焦頭爛額，但是，卻沒有留時間好好吃飯、陪伴家人朋友，也沒有時間運動、好好睡覺修復疲勞，這樣的生活，真的是你想要的嗎？作者賴婷婷繼《複利領導》後出版新書《換框思維力》，經由親自實證的策略，分享如何察覺存在於內心的框架，更有意識地選擇更有效的想法與做法，鍛鍊思維的彈性與靈敏度，使糟糕的事變得沒那麼糟糕。
不需要立刻學會換框，但是可以用一次次微小但真實的行動，打造越來越自由的內在風景，找回生活的選擇權，這同時也是一次重要的提醒──我們的生活並非別無選擇，只是還沒看見另一種可能。
【編輯推薦】
「很忙、沒有時間」成了我們想做任何事卻被阻撓的最大因素之一，然而，這可能來自沒有妥善安排時間規劃。我們讓自己去填補其他人或事件的需要，卻沒有將自己的需求放在第一考量，難怪我們永遠只能選擇延宕自己真心想要完成的事。
我們擁有的時間是自由且平等的，一旦我們可以從不同的方向來看待一件事，就能引發不同的詮釋與行動抉擇。有時只需一句話或一個提問，便足以徹底從被動轉為主動握有選擇權、具備採取行為的立場。
●本文摘選自時報出版之《換框思維力：把OS轉成SO，不內耗不糾結，重啟人生只需改變視角》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】經營關係的藝術：學會更自在的人際相處
📰 是旅伴，還是旅「絆」？兩個心態轉變方法化解旅途中的不滿
📰 若經常在人際關係裡遭受挫折，建議試試拓展社交守備範圍！
📰 當一段新關係突然變冷淡、疏遠，正是值得檢視情誼的好時機
📰 想要長壽？花時間經營好親密關係與友誼，保持快樂與健康！
📰 比爾・蓋茲的社交能力從小鍛鍊 父母如何培養他的溝通技巧
📰 人際關係也需斷捨離！建立舒適關係的小技巧公開
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言