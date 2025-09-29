琅讀金句／度過最棒的一天其實很簡單，我們需要的只有兩件事：「獎勵」與「完成工作」
度過最棒的一天其實很簡單，我們需要的只有兩件事：「獎勵」與「完成工作」。關鍵在於這兩樣必須同時存在、缺一不可。
只有工作會太無聊，但一直玩樂又會開始在意工作。完成應該要做的事情後，全心全意地投入預先設定為獎勵的事情，心情會非常暢快。獎勵只要有兩小時足矣，就是最好的時光。
每個有錢又快樂的人，都是善用2小時的天才！
上萬名成功人士的人生經驗，精煉出「時間×幸福」的嶄新觀點
與3萬多名成功又幸福的人交流後，作者得出結論：一天只要規畫出2小時「最好的時光」，就能提升生活動力，入手幸福人生。
本書從「時間×幸福」的全新角度切入，不再追求「提升生產力」來提高人生幸福度，而是「只專注於那重要的2小時」。
這「2小時」的內容，每個人都不同。作者從成功人士和自己的經驗中歸納出一套系統化做法，以平易近人的筆法，搭配實例和解決方案，一步步帶著你，針對讓你覺得充實又幸福的事，安排時間和精力等有限資源。
學會這個「與時間相處的方法」，你會發現：
只要2小時（甚至10分鐘或1分鐘），就能成就充實美好的一天，甚至整個人生。
★要怎麽成為運用2小時的天才？
●整理自己的幸福清單
●事先決定「獎勵」
●減少待辦事項
●思考「如果只剩十年可以活，你想做什麼？」
●了解自己想感覺到哪種情緒
●為每一天或每一週決定好「主題」
●早上成就感、中午人際交流、晚上放鬆
●記錄發生的好事
幸福的關鍵不在於更高的生產力，而在於「每天2小時最好的時光」。這段專屬於自己的時間，可以用來追夢、陪伴家人、培養興趣或單純放鬆。書中提供系統化方法：整理幸福清單、設定主題、減少待辦、留心情緒與美好時刻，幫助讀者有效運用有限資源。無論是20多歲正在探索自我，或40多歲面臨生活倦怠，只要掌握這2小時，甚至1分鐘，也能讓人生更充實、更快樂，重拾生活的意義與平衡。
●本文摘選自方智／圓神出版之《你與幸福的距離，只有2小時：有錢又快樂的人都這樣做》。
