總是覺得生活很煩躁？代表你的「創新發明」可能就快誕生了

如何在變動時代找到方向、創造價值、贏得機會？改變的第一步，便是突破思維慣性，用好奇心和創新能力打造屬於自己的勝算。（編按）

文／陳俊成

發現問題的第一步：從生活的不爽開始

創意，說真的，沒什麼了不起。它不是什麼天外飛來的神祕力量，也不是只有天才才會有的特權。創意比的，其實就是「誰先想到！」這樣而已。

那麼，要怎麼樣才能搶得先機、比別人早一步想到呢？關鍵就在於─ 創意是有方法的。只要掌握方法，你也能養成跳脫框架、發想點子的能力，而不是只能等靈光乍現、靠運氣碰巧想到好主意。

「看誰先想到！」這句話，其實說的就是一種發現問題的能力。而問題，要怎麼發現？我先問你幾個問題：

● 有沒有什麼事讓你超討厭？

● 有沒有什麼事讓你肚爛到不行？

● 有沒有什麼事一想起來就讓你火冒三丈？● 有沒有什麼事老是煩到你？

● 有哪件事，做起來你總是覺得「好煩喔」？

如果你點頭如搗蒜，恭喜你，這些情緒反應就是你「發現問題」的起點。

最簡單的問題發現法，就是從你自己的生活中下手。你討厭的、煩躁的、不爽的，十之八九，也有人跟你一樣。這代表這不是「你個人的問題」，而是「大家的問題」。只要你能針對這些狀況提出解方，就不只是解決了自己的煩惱，也解決了別人的問題。這就是創意的第一步。

問題 = 期待 - 現實

那麼，所謂「問題」到底是什麼？這裡提供一個很實用的定義：

問題 = 期待 - 現實

當我們心裡有個期待，結果現實完全不是這麼回事，中間的那個「落差」，就是問題的來源。因此，問題其實是一種感受的差異，是一種「這樣應該更好吧？」的直覺反應。如果你總是覺得哪裡怪怪的、哪裡不順，甚至覺得日子過得煩到不行，恭喜你，你的「創新發明」可能就快誕生了。

書名：《逆思的勝算：世界發明冠軍教你3P解題思維，打造AI時代最稀缺的創新能力》 作者：陳俊成 出版社：采實文化 出版日期：2025年8月28日

英國作家喬治．摩爾（G. E. Moore）曾說過一句話：「當貧窮來臨時，創造力就會到來；當富裕來臨時，創造力就會離去。」這句話雖然有點悲觀，但也點出了真理：當現實讓人無法滿足時，正是創造力最活躍的時刻。反之，當一切太過安逸，創意反而會悄悄溜走。

這也是為什麼我常常強調：對任何事，都可以抱持一種「它應該可以更好」的態度。不要輕易滿足於現狀，而是試著去問─ 如果換個方式做呢？如果放在不同的情境中呢？這樣的創意思維，才能讓你持續找到問題、打開機會。

其實，發現問題一點都不難，難的是「知道怎麼發現」。多數人只是缺少方法和技巧而已。學會發現問題，其實就是學會從各種角度，找到已存在或即將出現的挑戰，然後進一步運用你擁有的技術、知識與經驗，提出一個誰都沒想過的解法。

●本文摘選自采實文化出版之《逆思的勝算：世界發明冠軍教你3P解題思維，打造AI時代最稀缺的創新能力》。

