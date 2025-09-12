如何告別選擇障礙的內耗過程？找出被你藏起來的真正問題

文／大將軍郭

〔選擇恐懼〕

陷入選擇，卻總有理由不決定

以前一起工作過的實習生發消息向我求助──到底應該留在現在的公司，還是換工作？距離上一次他向我提問「出國留學還是在國內工作」，已過了兩年。雖然拋給我的問題不同，但無助和焦慮的心情絲毫沒變。

書名：《你對誰都好，就是對自己太差：過分善良不是好事！停止取悅，過想要的生活》 作者：大將軍郭 出版社：聯經出版 出版時間：2025年9月11日

印象中他經常在面臨選擇的時候猶豫不決，大到工作方向，小到衣食住行，他的人生好像一直充斥著難倒他的選擇題。他的這個問題被稱為「選擇恐懼症」，這樣的人難選擇、易焦慮，很難果斷地做出決定。

生活中這樣的人有很多，每天一睜眼就欠生活一個答案──我該選什麼？你要是鼓勵他們快速做選擇，調整心態，他說不定會睜著一雙無辜的眼睛告訴你：「沒辦法，我就是如此糾結的人。」

糾結，是一種心理暗示

其實，他不是沒辦法，只是不想有辦法。選擇恐懼症是他給自己的心理暗示，糾結是他給自己的難題，他不相信自己能快速做出選擇。選擇焦慮背後的第一層真義就是，他用自我暗示阻礙著自己快速做決定。

通常我們認為自己是什麼樣的人，就會做出那樣的人該做的事。你認為自己是善良的，就願意幫助他人；你認為自己是誠實的，就會拾金不昧；你認為自己是弱小的，就更習慣於尋求保護；你認為自己是糾結的，才會在選擇面前左右為難。

你賦予了自己一個糾結的人物設定，跟你賦予自己幽默、懂事、善解人意、貪玩、好奇等設定並無差別，每一種設定都會促使你過上對應的人生。雖然糾結並不是一個積極的信號，甚至有些負面，但有時它依然有著正面的意義。

因為糾結必定使你思前想後，跟衝動脫離關係，這樣的狀態會讓你認為自己是個考慮周全的人。只是你誤解了二者之間的區別，做出了錯誤的判斷，過度分析利弊、過長的選擇過程不但不周全，還會讓你進入一種不堪重負的糾纏不清的狀態。

你或許享受深思熟慮的過程，因為這說明你在用理性處理問題，你會欣喜自己是一個成熟的人。但最後它將變成一種折磨，因為每一個選擇的落地都在於做出決定並付諸行動，而你遲遲不肯落筆，一片空白的答卷讓你更加焦慮。

如此循環往復， 糾結這一設定加劇了你的選擇焦慮，選擇焦慮又會再次驗證你的糾結。你如果不跳出這個怪圈，就永遠像一頭戴著眼罩圍著磨盤打轉的驢。當然，並非所有選擇恐懼症的人都是「慣犯」，他們可能偶爾遇到這樣的困境，但反應是相似的，「選擇恐懼」只是表象。

「選擇恐懼」只是表象

有趣的是，大多選擇恐懼始於你的生活出現了問題，選擇困難只是一個表象。就像你的免疫力出現問題，它可能會反映在皮膚過敏上，也可能反映在感冒發燒上，你要擊退的不只是身上的一片紅疹和一場高燒，只有提升免疫力才能從根本上解決問題。

回到最初的問題，我的朋友到底是該留在現有的工作上，還是應該選擇新工作？他糾結了兩個月為什麼還沒有答案？選擇哪個並不是最重要的，重要的是，他一直沒有弄清楚自己的職業方向和目標，他對自己的人生仍然感到迷茫。一路走來，他始終不夠果決，這是因為從一開始他就不清楚自己真正要的是什麼，自己真正適合什麼，以自己的能力和條件究竟適合什麼樣的選擇。

將這個根源問題窄化為兩個選項的利弊分析是無法解決的，你只有像對付亂成一團的毛線一樣，順著線頭找到打結處再一點點解開，而不是急於決定用這團毛線去織圍巾還是織毛衣。

還有一部分人會將真正的問題隱藏起來。糾結於要不要換個工作、跟女朋友去哪裡度假、買筆電還是桌機，看似是你目前最關心的話題，但實際上，你或許只是用做選擇來占據時間、精力，而這一陣子你本該去好好完成當下棘手的工作、解決你跟戀人之間的溝通問題，或思考個人存款如何規劃等。

你之所以陷入選擇並遲遲不做決定，是因為你害怕確定了答案之後你就不得不去面對那件你真正需要做的事。選擇的結束意味著你再也沒有理由躲避和拖延它。所以不如問問自己，在選擇背後，你真正的問題是什麼，你最重要的事是眼前這個選擇嗎？

你除了用選擇恐懼這個障眼法遮罩真正的問題所在，同時還可能會神不知鬼不覺地被眼前的選擇嚇破膽。你以為這個選擇重要到能影響你的人生，所以戰戰兢兢地思索，小心翼翼地衡量，生怕一步選錯，無可挽回。

實際上，工作只是一份工作而已，戀愛也只是一場戀愛而已，它們雖然有重要意義，但絕不會像你以為的那樣一役敗北，便不能捲土重來。慎重做出對的選擇固然好，但的確沒有必要給一個選擇賦予過重的意義，天真地以為只要做對了一個選擇，人生就能從此一片坦途。

職業成就要靠積累，那些在某項任務上拔得頭籌的人，此前必定付出了很多不為人知的努力；美滿婚姻也需要夫妻雙方磨合，那些跟伴侶走到白頭的人，此前也在一次次戀愛失敗中調整了自己。如果你有能力支撐得住任何一個選項，或許就算最初沒有做出那麼完美的選擇，你也能走出一片天地；若是你本就弱小無能，即使選對了答案，也難善終。

重大的人生課題不會被一個選擇定局，更不必說那些微不足道的瑣事。買哪一雙鞋、穿哪一件衣服、去哪裡吃飯等都不過是小事，決定人生是否能真正散發光芒的，是做出選擇的那個你，究竟是怎樣的發光源。

糾結，是因為你害怕承擔結果

還有一種選擇恐懼來源於害怕承擔結果。你擔心失敗，失敗會讓你察覺到自己的無能。任何因果剝去外部因素之後，都不可避免地落在自身，那些傾向於內部歸因的人，更容易把失敗的原因歸咎到自身。

選擇錯誤帶來的失敗並不可怕，承認這一點也不可怕，可怕的是因為一個錯誤的選擇就把自己釘在恥辱柱上接受內心的拷打：「要不是我自己不夠好，怎麼會選錯？」「如果我足夠優秀，就不會失敗。」這哪是一個簡單的選擇？你簡直是把它當成了自己人生的判決書。但其實，這個選擇就像一本厚書的其中一頁，你不翻篇，就永遠停留在那裡，再沒機會書寫今後的成功。

想想有些奧斯卡獎得主也演過口碑不好的影片，但沒有人會說他們不是優秀的演員，因為一次失敗不足以否定整個人。把你苦苦糾結選擇、擔心失敗的時間投注到選擇後的行動之中，往往更能說明你是一個優秀的、執行力強的人。

選擇恐懼症的終點不是放棄選擇，而是儘快做出選擇。因為只有完成它，你才會跨越這道關卡，繼續前進。當你知道任何選擇都有利弊，當你明白真正的恐懼來自哪裡，做出這個選擇就沒那麼難了。

畢竟真正的人生不是選擇完畢就可以高枕無憂，選擇之後的行動才是開始。抬頭看看天高海闊，路途遙遠且漫長，眼下的選擇渺小如塵埃，你還有必要這麼糾結嗎？

