琅讀金句／生活總會以不同的面孔帶來相同的課題，直到你真正學會為止

文／琅琅悅讀編輯室

書名：《別再騙自己：把日子過得更清醒的101個提示》 作者：西蒙．吉勒姆 出版社：三采文化 出版時間：2025年9月5日

不是毒雞湯！超勸醒101句語錄，幫助你在對的時間點，關閉「人生濾鏡」。有些真話太殘忍，沒有人願意告訴你，卻不代表這些話不該被聽見。想過得比現在好，首先就要「停止騙自己」。

如果你老是犯一樣的錯、受一樣的傷，或是努力想當個好人，卻總是被看輕，又如果──你經常在還沒開始任何行動之前，就擔心結果不如預期、「絕對會失敗」──面對無限重複的沮喪現狀，內心是否會有個聲音響起：沒關係啦，這不是你的問題。──真是如此嗎？人會因為感受到痛苦，就會想以自欺的方式，讓自己當下好過一點，但這樣治標而非治本的安慰劑，「藥效」可以維持多久？

也許，是時候嘗試停止對自己說安慰的話，選擇對自己的人生誠實，珍惜僅此一次的珍貴人生，下定決心，從今天起就不再懊悔中度日，現在就「把日子過得更清醒」！

【編輯推薦】

「沒有解決的人生問題，會以新的樣貌回來找你。」我們可以將逃避視為一種生存首度，然而，還是得在拉開距離之後，重新面對巨獸般的挑戰，相信自己跨越這個難關，讓為難你的生命課題，不再能夠輕易折磨你。

圖／琅琅悅讀

