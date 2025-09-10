琅讀金句／生活總會以不同的面孔帶來相同的課題，直到你真正學會為止
文／琅琅悅讀編輯室
【琅讀金句】
生活總會以不同的面孔帶來相同的課題，直到你真正學會為止。
我們都曾經歷這個過程：生命中的課題以不同的面貌反覆出現，直到你意識到自己終究無法逃避某個問題。在你真正學到教訓並做出改變之前，這些問題會以不同的形式一再重演。……記住，生命的課題並不是為了打擊你，而是要讓你更強大。以勇氣、好奇心和進步的意願去面對這些體驗，你就能一步步走向更充實的人生。
不是毒雞湯！超勸醒101句語錄，幫助你在對的時間點，關閉「人生濾鏡」。有些真話太殘忍，沒有人願意告訴你，卻不代表這些話不該被聽見。想過得比現在好，首先就要「停止騙自己」。
如果你老是犯一樣的錯、受一樣的傷，或是努力想當個好人，卻總是被看輕，又如果──你經常在還沒開始任何行動之前，就擔心結果不如預期、「絕對會失敗」──面對無限重複的沮喪現狀，內心是否會有個聲音響起：沒關係啦，這不是你的問題。──真是如此嗎？人會因為感受到痛苦，就會想以自欺的方式，讓自己當下好過一點，但這樣治標而非治本的安慰劑，「藥效」可以維持多久？
也許，是時候嘗試停止對自己說安慰的話，選擇對自己的人生誠實，珍惜僅此一次的珍貴人生，下定決心，從今天起就不再懊悔中度日，現在就「把日子過得更清醒」！
【編輯推薦】
「沒有解決的人生問題，會以新的樣貌回來找你。」我們可以將逃避視為一種生存首度，然而，還是得在拉開距離之後，重新面對巨獸般的挑戰，相信自己跨越這個難關，讓為難你的生命課題，不再能夠輕易折磨你。
●本文摘選自三采文化出版之《別再騙自己：把日子過得更清醒的101個提示》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！
📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元
🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折
🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！
📰 是旅伴，還是旅「絆」？兩個心態轉變方法化解旅途中的不滿
📰 若經常在人際關係裡遭受挫折，建議試試拓展社交守備範圍！
📰 當一段新關係突然變冷淡、疏遠，正是值得檢視情誼的好時機
📰 想要長壽？花時間經營好親密關係與友誼，保持快樂與健康！
📰 比爾・蓋茲的社交能力從小鍛鍊 父母如何培養他的溝通技巧
📰 人際關係也需斷捨離！建立舒適關係的小技巧公開
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言