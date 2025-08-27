不敢舉手發問，可能有這三個原因！開口提問，其實是短期獲益的重要技巧

文／丹尼爾．威靈漢

勇於發問

我在前面的小節描述過，你在聽課時可能不知道自己並沒有理解課堂內容。但其他時候，你很清楚你不明白。如果這發生在你聽課的時候，解決辦法似乎很簡單：把手舉起來，說聲「蛤？」。對許多人來說，就是這麼簡單。但有些人很不願意發問，通常因為他們（一）「不想惹人厭」、（二）「不想讓自己看起來像笨蛋」，或是（三）「害羞」。

如果你不想惹人厭——這樣很好！講師也不希望你惹人厭。而且你在「發問」這件事上戒慎恐懼，這麼做並不愚蠢，因為講師雖然常說「我歡迎任何問題！」，但這句話其實並不誠實。他們並不歡迎惹人厭的問題，而且有些問題確實惹人厭。你如果清楚自己想問的問題是否惹人厭，在發問時就不會這般再三猶豫。

書名：《你可能學錯了：94招打破大腦慣性，認知心理學專家教你精準學習、輕鬆記憶》 作者：丹尼爾．威靈漢 出版社：今周刊 出版時間：2024年4月25日

為了自我炫耀而提出的問題，確實惹人厭。「威靈漢先生，你不覺得你所說的關於十九世紀歐洲的歷史，跟樹鼩的解剖構造有關嗎？順道一提，我最近一直在研究樹鼩。」不，我說的內容跟樹鼩無關，而且大家都知道你提出這個問題是因為你想發表意見。別利用我的課堂時間來炫耀你懂多少，還拿「發問」來當幌子。

雖然會讓講者離題的疑問不該惹人厭，但確實會讓一些人感到厭煩。「威靈漢先生，你不覺得你所說的關於十九世紀歐洲的歷史，可能跟與即將崩潰的貴族制度有關嗎？」不同於樹鼩，這次的提問確實跟原本的主題有關，所以發問者大概不是為了自我炫耀。但這會讓一些聆聽者翻白眼，我也能理解為什麼。他們會覺得：「你提出的主題不僅占用了課堂時間，而且如果真有那麼重要，講師就會納入課堂內容。你對課堂內容感興趣當然是好事啦（大概吧），但憑什麼把其他人都拖下水？」大多數人並不會抱持這種態度，而且他們明白在人們以學習為目標的環境中至少應該包容好奇心。但如果你非常擔心惹惱少數人，那就不要提出跟新領域有關的問題。可以等下課後再跟講師私下談談。

從不惹惱任何人的問題類型，是你最有可能問的問題：用於釐清。你錯過了一個定義，所以你要求重複它，或是你知道我說某件事背後有三個原因，但你只聽懂其中兩個。有聽懂的同學會明白每個人都可能錯過一些細節，而你「拖慢課堂速度」的程度頂多就是十秒鐘。

那麼，如果講師剛剛花了十五分鐘解釋一件很複雜的事——例如化學的八隅體規則——而你意識到你就是聽不懂。這時你能不能請講師重新解釋一遍？你可能會擔心其他人一定都聽懂了，而你如果請講師說清楚，這會害你看起來很蠢。這和「我錯過了你剛剛說什麼」的問題不一樣，因為這種需要理解。你表達的並不是「我剛剛沒聽見」，而是「我有聽見，但沒聽懂」。此外，課堂內容解釋起來很冗長，所以你擔心會浪費大家的時間，這種擔心確實合理。

但你可以藉由提問的方式緩解一些擔憂。理想的方式是，不要只說「呃，你能不能再解釋一次？」，而是先說明你有「聽懂」哪個部分。這能幫助講師著重於解釋的範圍（縮短篇幅），還能讓大家明白你並不蠢、你有聽懂其中一部分。

如果你是愛擔心的類型，這項建議或許對你有幫助，但可能不太足夠。為了深入這個問題，我請你暫時放下你的擔憂，站在老師的角度想想。 你在發問的時候，其實不只是在幫助你自己。發問能為講師提供回饋。好老師總是在掃視臉孔，判斷學生們是否看起來很困惑，但這麼做效果有限。直接回饋會更有效。

在課堂上請講師重新解釋某些事情，這麼做是否算是浪費課堂時間，不是由你決定。我是講師，我會決定這是否算是浪費時間。在做出這個定論時，我會衡量一些因素，例如我能多快地重新解釋它、除了你之外有多少人可能會感到困惑，以及我還需要說明什麼。如果我覺得不值得，我會說「我真的必須繼續講下去，所以請在下課後跟我聯繫。」不要以為是你害全班的進度變慢，這是由講師做出的決定。

最後，讓我談談因為「害羞」而不敢發問的學生。準備好提問，並承認無知，這不僅是在課堂上獲得短期收益的技巧，也是你需要掌握的技能。每個人的工作都有著與其個性或能力背道而馳的職責。例如，一個性格外向的人，可能很高興自己因為銷售工作而需要不斷與新朋友接觸，但他每星期還是有一天必須在家裡做些文書工作。如果你害羞，你偶爾還是需要把話說出來、提出問題，以確保你了解目前是什麼狀況。你能不能想像，一個海軍飛行員沒能理解任務簡報，而且心想「我不想問問題，因為這會害我看起來很蠢。我相信我飛上天之後還是會搞清楚怎麼回事？」

所以你如果不喜歡問問題，請不要把這視為你的個性的一部分，所以沒辦法改變。你該將其視為一項技能，你需要努力改善的技能。你可以盡量在上課時坐在前排，這樣就看不到其他學生，也就不會覺得那麼窘迫。為了練習，試著提出一個關於釐清定義的「簡短」疑問。如果你不願意舉手，而且你和老師私下認識，不妨告訴他你正在練習這項技能，他可能就會更理解你為何試圖開口。提問可能永遠不會讓你感覺百分之百舒服，但你越努力，它就會變得越容易。 總結：了解哪些類型的問題惹人厭，哪些不是。如果提出無害的疑問還是讓你焦慮，那就把它看成是你應該掌握的技能。

●本文摘選自今周刊出版之《你可能學錯了：94招打破大腦慣性，認知心理學專家教你精準學習、輕鬆記憶》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！ 📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元 🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折 🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！ 👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡