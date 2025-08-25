琅讀金句／擅長閒聊的人，會將數字引入對話，給人更高級的存在感。

擅長閒聊的人，會將數字引入對話，給人更高級的存在感。要將談話內容簡明易懂地傳達給對方，「在對話中加入數字」是個好辦法。

看看下面兩句話，哪句話給你的印象更深：

「最近，睡前都做腹肌訓練。」

「最近，睡前都做一百下腹肌訓練。」

可能大多數人都會選擇後一句。明確的次數，更能傳達出說話的人對腹肌訓練的思考。

「一百下太厲害了，我十下就累到不行了。」

聽話的人一邊佩服對方，一邊比較自己，兩個人就能圍繞著腹肌訓練展開對話。

書名：《社交腹肌：鍛鍊伸縮自如、不掉電的閒聊力》
作者：森優子
出版社：寶瓶文化
出版時間：2025年8月21日

讓社恐人終結尬聊，I人不當句點王；

E人「讀懂空氣」，停止白目

●遇到半生不熟的人，如何自在閒聊？

●社交場合中，如何自然融入對話？

●總是自己聊得很起勁，對方愈來愈安靜？

●與客戶關係好不好，關鍵在閒聊力？

●需要開口時社恐發作，語無倫次、頭腦打結，怎麼辦？

●對方一開口就講個沒完，如何「安全下莊」、自然不失禮？

▎優質的閒聊，是「雙方」都想繼續談話。

▎所以，不是E人就一定有閒聊力；

▎就算是I人，也能克服社恐、自在閒聊！

善於閒聊的人能夠打動他人的心。因為他們用心交談，用心理解他人。作者森優子曾在銀座俱樂部擔任公關小姐長達14年，白天是廣告公司的王牌業務，夜晚則是俱樂部裡老闆娘、公關小姐、客人眼中的「首席媽媽」。

長年的公關經驗，讓她得以近距離觀察成功人士的社交技巧。本書集結她的精闢觀察與親身經驗，不說大道理，只以幽默、一針見血的文字點破「擅長閒聊」和「不擅長閒聊」的人之間的差異，為讀者總結出切實可行、能有效提高聊天能力的技巧。即使是不善言詞的內向者、社恐人也能打開自己，開啟一場有愛的交流、快速融入新環境。

【編輯推薦】

閒聊力就像肌力，要常常練習才能不斷強化。作者森優子以四年銀座公關與廣告業務的經驗，揭露與成功人士的社交祕訣：閒聊不是自說自話，而是用心傾聽與回應，讓雙方都想繼續談話。透過幽默、實用的技巧，讓人破除尬聊、快速融入群體，讓交流變得自然而有溫度。無論是社恐的I人，還是容易失言的E人，相信在閱讀本書後都能學會自在地應對各種場合。

