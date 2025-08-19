「有意義的工作」和「會賺錢的工作」，你選哪一個？這其實是陷阱題

●本文摘選自大塊文化出版之《不只是旅行：把每一次上路，走成一張內在地圖》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／比爾‧柏內特、戴夫‧埃文斯

◎無效的想法：我一定得選一個，看是要賺錢，還是要做有意義的事，魚與熊掌不可兼得！ ◎重擬問題：「金錢vs. 意義」（如同「工作與人生」要平衡）是假兩難。金錢與意義根本是完全不同的價值指標。

你站哪一隊？「金錢隊」還是「意義隊」？

書名：《做自己的工作設計師：史丹佛經典生涯規畫課「做自己的生命設計師」【職場實戰篇】》 作者：比爾‧柏內特, 戴夫‧埃文斯 出版社：大塊文化 出版時間：2021年4月29日

好多人困在這一題，苦苦掙扎，不曉得該怎麼選。所以答案到底是什麼？金錢還是意義？答案是沒有正確答案，你問錯問題了。

「假兩難」（false dichotomy）這種事真的很討厭，讓你以為非得二選一，玩一場零和遊戲。「金錢vs.意義」就是一種假的二分法。沒錯，「做有意義的工作」和「賺大錢」感覺完全是兩回事，通常還相互矛盾，但仔細研究之後，你會發現根本沒這回事，至少不必只選一個。

有的醫生在美國偏鄉工作，薪水超少，但造福民眾。有的整形醫師在洛杉磯幫人拉皮，賺到不想賺，但沒什麼太大的意義。

有的老師教小一、小二生閱讀，一教四十年（我們認識一位叫瑪麗安（Marion）的老師，最近剛退休，先前教比爾的女兒閱讀），這樣的老師人生充滿了重要意義，但薪水只是還過得去，剛好能支撐他們對教學的熱情。

有的人是私募股權的第一把交椅，賺的是天文數字，但沒事就吸點什麼，再灌點酒，買下不想要或不需要的東西，避免思考自己的人生為何沒意義。

然而，也有老師把自己燃燒殆盡，失去對教學的熱情。也有做私募股權的人對工作樂此不疲，日復一日促進資本主義的效率，感到自己做的事太有意義。

這個「金錢／意義」的問題沒有對錯，重點是要活出和諧的人生，也就是按照你重視的價值過活。要活出具備一致性的人生，就必須想辦法知道自己是處於正軌上，還是走偏了。

你需要打造自己的羅盤。

具備一致性的人生

人生具備一致性，意思是你能清楚串起「你是誰」、「你的信念是什麼」與「你目前在做的事」。我們在上一本書《做自己的生命設計師》解釋過，打造羅盤時，你需要先找出「工作觀」與「人生觀」。

「工作觀」不是工作職責的說明，也絕不是列出願望清單：「我想要位於角落的辦公室，公司要配車」—工作觀指的是你用什麼樣的價值觀來判斷一份工作的好壞。你可以說出一套觀點，解釋工作在你心中的意義。你的工作觀可以解釋幾個問題：

●為什麼要工作？

●工作是為了什麼？

●工作的意義是什麼？

●工作和個人、他人、社會有什麼關聯？

●什麼叫「好工作」或「值得做」的工作？

●金錢和工作的關聯是什麼？

●經歷、成長、成就感和工作的關聯是什麼？

「人生觀」聽起來好嚴肅、好崇高，但其實只是你認為什麼東西會帶給人生意義，哪些事讓人生值得活。答案八成與你的家人、你的社區有關，也可能涉及性靈的層面。人生觀協助我們定義最重要的事，也可能回答以下的問題：

●人活在世上是為了什麼？

●人生的意義或目的是什麼？

●個人與他人的關聯是什麼？

●家庭、國家與世界上的其他事，對我的人生來說具有什麼意義？

●什麼是善，什麼是惡？

●世上是否有更崇高的力量，例如神或其他至高無上的事物？有的話，那對你的人生造成什麼影響？

清楚找出你的工作觀與人生觀是有用途的，除了可以活出具備一致性的人生，還可以避免不小心按照別人的工作觀與人生觀過活。是真的，我們一不小心就會活成別人的人生。我們的腦子裡有許多聲音，大聲代替我們發言—指揮我們該做什麼樣的人、該過怎樣的生活、該做哪種工作。一個不小心，我們就會拿著別人的羅盤，尋找自己的人生方向。

本練習的目標是達成一致性。舉例來說，如果你的人生觀告訴你，多和另一半、孩子及親戚們相處，才能帶來有意義的人生，但是你的工作好忙，於是你忘掉孩子的生日，老哥留言給你三個星期了、你還沒回他，你一定會感到生活壓力，因為你的人生缺乏一致性。再舉一個例子，如果你的工作觀是你的工作應該能滋養靈魂，但你的工作形態是東接一個案子、西接一個案子；你發現錢多一點的案子，大多來自不環保的公司，你平常不屑購買他們的產品，那麼你一定會多花很多時間說服自己這不叫出賣靈魂。這個例子同樣是過著不一致的人生。

過著一致的人生，意思不是人生完美，每一天都過完美的生活，每一件事都配合得好好的。過著一致的人生，意思只是盡最大的努力，依據自己的世界觀與人生觀而活，至於該採用什麼價值觀，每個人不一樣；我們只要能確定「我們是誰」、「我們的信念」、「我們的謀生方式」這三件事能串在一起—就知道自己踏在正軌上，我們的羅盤正在發揮作用。

●本文摘選自大塊文化出版之《不只是旅行：把每一次上路，走成一張內在地圖》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡