這十種常見表達方式，小心會摧毀自信也對他人產生不良影響

如果總覺得人生卡關、不順遂，想改變卻力不從心，其實，問題不在實力或努力，而是那些不自覺的想法與脫口而出的話。

文／吳秀香

避免使用摧毀自信的十種表達

我曾擔任某次大學生演講比賽的評審，參賽學生們都準備了出色的報告資料，但表達技巧還有進步空間，其中最令人惋惜的是，他們濫用「好像」這樣的表達方式。例如：

「這項產品在各方面好像都很出色。」

「未來的表現好像令人期待。」

「這好像是一場令人滿意的演講。」

那些學生在演講前原本都很有自信，但只要一開口用了「好像」，整個人立刻變得猶豫不決、缺乏把握。這樣的情況不只是個別現象，多數參賽者都濫用「好像」。

這實在令人惋惜。

「好像」原本是用於推測或預期不確定情境，如：「明天好像會下雨」。但如今越來越多人不敢明確表達自己的情感和立場，下意識地在每句話加上「好像」。

這種缺乏自信且優柔寡斷的言語習慣，在年輕群體中特別流行。而這正反映出當下年輕人的心理狀態，讓我感到痛心。在經濟長期低迷，受就業壓力所苦的當下，年輕人不是自嘲為「N拋世代」* 嗎？「拋棄」一詞竟然被用來代表一整個世代，可見他們多麼意志消沉。或許也是因為這樣，他們才會不自覺地過度使用「好像」這種沒自信的說法。

正因為如此，我們更應該努力改正說話方式，動不動就說「好像」會讓人覺得你講話沒把握，也很難取得他人的信任與好感。這種語氣就像口齒不清，含糊其辭。想像一下，如果有人和你交談時總是含糊其詞，你會信任他嗎？絕對不會。缺乏自信的表達無法引發他人的正面回應和好感，因此，我們有必要將說話方式調整為清晰有力的語氣。

美國暢銷作家提姆．桑德斯（Tim Sanders）在《萬年不變的致富真理》（Today We Are Rich）一書中也指出，要避免缺乏自信的語氣：現在就該戒掉一切顯得缺乏自信的表達方式。因為這類語氣會使對話陷入僵局，淪為毫無意義的空洞交談。缺乏自信的人，就算與成功人士交談，也終將一無所獲。

切記，言語具有刺激大腦的力量，會支配我們的思想與行動。大腦會根據你日常使用的詞彙做出相應反應，而你的思維與行為也會受到平時說話習慣影響。如果你慣用「好像」這類模糊且缺乏自信的表達方式，你的思維與行動也會失去自信，變得優柔寡斷。

表2中列出了提姆．桑德斯認為缺乏自信的人的典型表達方式，「好像是」也被歸類其中。更值得注意的是，這些說話習慣中還隱含著推卸責任的傾向。

慣用這類表達方式的人，對他人也會產生不良影響。試想你在陌生街頭迷路，向路人問路，對方卻說「好像可以往那邊走」，你會作何感想？會按照他說的方向走嗎？還是會因為不確定，再次詢問他人？這種不自信的說話方式會讓人信任感降低，我們該做的，是果斷改用更堅定、有自信的表達方式。

因此，我建議採用「我認為」或「在我看來是」等明確俐落的表達方式。當你用堅定的語氣說出自己的想法時，你自己也會更有信心。當思想變得堅定，行動自然會隨之果決。自信的態度和姿態能贏得他人信任，而這份信任又會反過來增強你的自信。說話方式和心態之間，其實會形成一種正向循環。正如古希臘哲學家高爾吉亞（Gorgias）所言：言語為強大主宰，看似微小，實則無形之驅，能成就如天之事：平息恐懼、消除悲傷、創造喜悅、滋養憐憫之心。

註釋 「N拋世代」：指拋棄了N種事物的世代，從三拋（戀愛、婚姻、生育）世代開始，到五拋（三拋再加上正職工作、自己的家）世代，又到七拋（五拋再加上人際關係、夢想）世代。

●本文摘選自采實文化出版之《讓好事發生的說話習慣：從「內在對話」、「人際溝通」到「財富豐盛」，打造理想人生的39個表達練習》。

