良好判斷力提升工作與生活品質！六要素幫你從混亂資訊中理清脈絡

當人類無法獲得清晰、明確知識的情況下，上帝賦予人類彌補這種知識不足的能力，就是判斷力。——英國哲學家，約翰．洛克（John Locke）

戲劇化的事件最容易讓我們注意到判斷力，無論是好的或壞的判斷。被同事稱為「薩利」的切斯利．薩倫伯格（Chesley Sullenberger）必須判斷如何迫降全美航空1549號班機，迫降不久後，全世界都知道了。從位於紐約的拉瓜地亞機場起飛不久後，兩具引擎因捲進一群鳥而停擺。他決定將飛機迫降在哈德遜河上，而不是返回拉瓜地亞機場或其他機場。不單只是薩利的判斷拯救了機上所有人，副機長的信任也建了大功。如果他們像其他空難事件的狀況一樣，因為爭辯其他做法而浪費寶貴時間，結局可能會同樣慘烈。電影《薩利機長：哈德遜奇蹟》（Sully: Miracle on the Hudson）說明了一切。

所以，判斷力到底是什麼？對許多人來說，判斷力會讓人想到法庭。在電影或電視節目中經過緊繃的審訊，陪審團認定「有罪！」後，法官嚴肅地表示：「本庭宣判……」本書中提到的判斷指的是，我們對於日常生活中一些事件的形塑、參與及反應的方式，這些事件帶有某些戲劇性但絕大多數則不然。

另一方面，運用判斷力則是根據與特定情境相關的證據、與情境相關的感受和信念去形成見解或做出決定，而不是根據個人的看法。

判斷和法律上的判決（the legal kind of judgement）在定義方面還有個有趣的連結。美國最高法院法官波特．史都華（Potter Stewart）針對猥褻訂下的著名標準：「我不知道猥褻的定義是什麼，但我看到就知道。」本書採訪的許多人對於判斷力也是這麼說，其中一位獵人頭顧問表示：企業界最高層的執行長可能覺得就算無法定義，但他們一看到就會知道。

但這樣還不夠好。判斷力對於我們在工作和家庭中做出最重要的選擇尤其重要，如果我們要識別、並學習如何改善判斷力，我們需要一個定義。讓我們從字典開始，而就算是字典的定義也大相徑庭。劍橋辭典的定義包含了做決定、決策（decision-making），但牛津與柯林斯辭典則沒有涵括。而劍橋辭典的定義將判斷視為是一種能力，韋伯字典則將其視為是一個過程。在文獻中，判斷力和意見及決定有關，有時則不然。判斷力被視為與「良好」、「有理」或「聰慧」有關，有時則與其他特質有關。判斷力也被認為與評估、目標、心理過程有關。在某個例子中，判斷力被視為「一種難以定義的能力，可以理解成是同理、謙遜、成熟、均衡、平衡、理解人類有限性、明智、審慎、現實感與常識等的綜合體」。

在實際使用上，對判斷的定義也是各種各樣，非常廣泛，有些則非常專門。例如，由美國政治學家菲利浦．泰特洛克（Philip Tetlock）主導的預測計畫被形容是「良好判斷力計畫」（the Good Judgment Project），其目的是「利用群體智慧預測世界上的事件。」

由於判斷力沒有統一定義，我在本書使用的定義是：綜合相關知識和經驗以及個人特質，形成意見或做出決定。這個定義符合約翰．洛克的精神，洛克做了更優雅的描述，我難以企及，他認為判斷力是克服「人類無法獲得清晰、明確知識時」所需要的特質。

我們要釐清這個定義的兩點：相關經驗與個人特質。相關經驗指的是從做過的所有事情得出的判斷；你的個人特質則代表你是怎樣的一個人。它們哪一個重要、該如何應用等問題都跟判斷很類似，需要視情境而定。但為了說明可能包含的內容，一些通常和判斷力相關的特質包括了：敏銳度、常識、辨別力、情緒智能（EQ）、洞見、洞察力、理性、自覺和智慧。然而，並非每個人在做每個判斷時都具備所有這些良好特質。

定義好判斷力後，可以用很多方式描述這個特質。討論好的及壞的判斷力能更清楚看出來判斷力如何被評估，但在日常對話中說「她有判斷力」即隱含此人判斷力良好。所以一般做法通常是省略文中的「良好」，假設我們在說某人有判斷力時，指的就是好的判斷力。如果不是這樣，則明顯指的是判斷力不佳。

實際上很少人會討論判斷力不佳這件事，至少不會討論自己欠缺判斷力。權威人士有時會承認決策時的某些瑕疵，包括「我太大膽了」、「我太沒耐性了」，甚至可能是「我太小心翼翼了」。除了天大的個人災難，對於任何人而言，尤其是領導者，承認個人判斷力不佳非常少見。

判斷框架

如果判斷指的是綜合相關知識、經驗及個人特質，以做出決定或形成意見，那實際上又是什麼意思？我們需要一個框架，簡要說明需要考量的幾項重點，以及要做到的方法。這類架構能提供指引與方法，找到最有機會成功的方式。可以的話，使用框架代表我們能告訴別人我們採取合適的步驟做判斷，符合法規或法律上的要求，也能幫助我們及同事吸取成功及失敗的經驗。本書的框架將判斷拆解成六個主要要素。讓我們依序快速地看看這每一個元素。

1. 知識與經驗

我們會用相關知識與經驗進行判斷，請注意「相關」一詞。我們可能知道很多事情、有很多經驗，但對判斷力來說，重要的是和要做出的選擇有關的知識與經驗。所以判斷力永遠和情境有關——今天正確的判斷，隨著事情的演變，到了明天可能是錯的。我們在第四章會進一步討論知識與經驗。

2. 覺察

我們不只透過看到和聽到的事物覺察，也會透過對於情境及人的看法來覺察。有些人對此很擅長，他們能做到認真傾聽、解讀文件、「閱讀空氣」察言觀色或解讀肢體語言。有些人則無法發現這些訊號。若要運用判斷力，需要注意發生了什麼事情。我們在第五章將會介紹這實務上到底是什麼意思。

3. 信任

我們不可能事事親力親為。因此，我們尋求建議的對象，尤其是那些我們信任、願意向他們求助的人，都會在我們的判斷品質上扮演重要角色。一般而言，信任會隨著時間累積而建立，所以我們更容易信任那些熟悉的人。但這樣的人並不總是隨時在身邊可以請教。同樣地，對於數據和資訊的來源，尤其是那些新的資訊，我們往往也不確定能信任到什麼程度。所以，選擇資訊來源是判斷力中非常重要的一環。我們在第六章將深入探討信任的各種面向。

書名：《高效判斷的框架：打破慣性、跳脫本能反應、辨別雜訊、審視情緒與信念，選擇不猶豫、決策不憂懼》 作者：安德魯．黎可曼 出版社：天下雜誌 出版時間：2025年8月5日

4. 感受與信念

我們的感受和信念，包括個人價值觀、情緒和偏見都會影響我們的判斷。如果我們在某個組織工作，組織的價值觀也會影響我們所做的判斷。感受和信念會像濾鏡一樣，影響我們的判斷。在做判斷時，重點不是試圖忽視或排除感受和信念，這不太可能做到，甚至在涉及價值觀的情況下，也可能不想這樣做。但我們需要有意識地察覺到自己的感受和信念，當它們變成偏見妨礙判斷時，懂得減少其干擾。我們會在第七章探討感受和信念對判斷的影響。

5. 選擇

到某個階段，我們會把各種選項都搜集起來，做出決定或形成意見。決定常常是在有意識的情況下做成，很正式，或許還會透過團體參與；但意見往往不被察覺，是非正式且個人的。很多選擇已成為慣例，不太需要判斷。可是那些複雜、不確定、不熟悉或具有風險的重要選擇，通常需要許多判斷。我們將在第八章談到做選擇的過程。

6. 執行

理論上聽起來很好、但實際上無法執行的選擇，並不是一個好的判斷。需要做出的決定是能被執行的決定。這和意見形成對比，我們不需要檢查意見是否能被執行，因為意見的形成不涉及行動。我們將在第九章進一步詳述。

