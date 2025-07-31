管理自己，也管理餘生——英國管理大師韓第的九十歲告白

韓第在長達七十年的歲月中，曾經是經理人、作家、慈善家與哲學家。即使在接近九十歲時中風，也無法削弱他對知識的渴望與對生命的熱情。 在九十二年的人生歲月當中，他緩步走過世界的塵囂，以睿智又銳利的眼光提出一句句充滿哲思的幽默話語，帶領我們省思自己的內在人生。本書是韓第人生中最後一部作品，也是他最貼近靈魂的一場自我追尋。（編按）

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文／查爾斯．韓第

書名：《九十自述：管理大師韓第活出長壽與知足的生命感悟》 作者：查爾斯．韓第 出版社：天下文化 出版時間：2025年7月31日

一早醒來，時雨時晴。你也許會說，這是一切如常的一天。但對我來說的確不尋常，因為照理說我已經不在人世。幾年前我中風，雖然撿回一條命，但醫生說，在接下來的兩年內要是再度中風，可能就沒命了。因此，早晨醒來，睜開眼睛，發現自己還活著，實是驚喜。我如釋重負，心想：「還沒輪到我吧。」

但從統計數字來看，我應該已經死了。也許很多人也跟我一樣行將就木。不管如何，有些人就像我，已來到遲暮之年。我已經九十多歲了，雖然因為中風行動不便，但還是熱情擁抱人生，迫不及待的享受生活：也許還有點太過頭了。

雖然我如聖經所說，行過死蔭的幽谷，但我仍然有很多時間沉思並回顧我這一生。總的來說，我已經心滿意足。有些事情我本來該做但沒做，只有少數幾件事我不該做，我卻做了。為此，我向相關的人道歉，也原諒自己犯下的錯。

雖然我在寫作方面算是小有成就，最讓我引以為傲的還是我的家人，我兒子和我女兒。雖然我在孩子教養方面投注的心力少得可憐，不知怎的，他們還是成為優秀、正直的人：善良、風趣、好相處、工作出色，更令人驚嘆的是，把我這個老爸當成小孩，照顧得無微不至。他們讓我驕傲，我也感激萬分，我認為這就是我這一生最大的成就，即使我的貢獻不多。我已故的妻子才是一家之主。我們有四個溫馨舒適的家，都是她一手布置的。我的生活起居也是她安排的。要是孩子不反對，她也樂意幫忙打理他們的生活。

無論如何，這就是我們的快樂人生，在某些方面也許過於歡快。此時，我何其有幸，得以在人生的盡頭多徘徊幾個月，在山谷尋幽，在世間稍作停留，讓回憶帶領我回到曾經擁有、但卻已然消逝的時光。

從統計數字來看，時光荏苒，老人將愈來愈多。我在想這是好是壞？ 我希望這是件好事，但看看自己，我就不那麼有把握了。我仍是個脾氣不好的老人，而且倚老賣老，無視與我相左的觀點。下個世紀會是什麼樣子？都是像我這樣急躁易怒的老人，還是沉靜溫和的長者？會有更多讀書俱樂部，還是狂歡派對？ 會有更多老太太像荷蘭人那樣挺直腰桿悠閒的騎著腳踏車，還是俯身衝刺？

近日，我文思泉湧，但心有餘而力不足，因此只能讓思緒在我腦海裡徘徊，未能實現。我們需要年輕人帶來改變，老年人必須放手，讓他們有所作為。我希望自己能變得更寬容。

因此，且讓我為各位獻上一段我很喜愛的古愛爾蘭祈禱文：

無論人生之旅把你帶往何方， 願你擁有康莊大道， 願你一路順風。 願和煦的陽光照耀你的臉龐， 願天降甘霖滋潤你的心田。 直至有朝一日我們重逢，無論何時，無論何地，無論如何， 願主用祂的掌心護佑你，保你平安。

活在當下，享受人生。莫待為時已晚，後悔莫及。

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