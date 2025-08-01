誰是你生命中不可取代的人？你和他們的關係，是你一生的穩定支援和愛的基礎

文／薩希‧布魯姆

2023年1月，艾瑞克•牛頓（Erik Newton）過著典型四十多歲男人的生活。兩年前，他和妻子奧布里迎來了他們的第一個孩子，他們為女兒取名為羅米。羅米的誕生，讓二人的世界充滿了從未經歷過的快樂，一種她的到來讓他們的生活更圓滿。在女兒出生的最初幾年，艾瑞克瘋狂工作，在矽谷的一家初創公司擔任營運長，沒日沒夜地埋頭苦幹。2023年2月，他決定是時候了，於是辭掉工作，離開了公司，思考接下來該做什麼。

但不幸的是，命運另有安排。

書名：《人生的五種財富：設計你的夢想人生，時間、社會、心理、身體、金錢財富都豐收》

作者：薩希‧布魯姆

出版社：商業周刊

出版時間：2025年7月3日



幾個月前，奧布里開始感到身體非常疲憊，醫生對她的症狀並沒有多作診斷，只告訴她可能是剛當新手媽媽的緣故。幾個月後症狀仍不見好轉，奧布里決定做一次全面的血液檢查。一天晚上，當他們把羅米哄睡後，正準備坐下來看場電影時，奧布里的電話響了。

「醫生不會在晚上九點打電話給你，當下我們就有預感不對勁。」艾瑞克回憶看到醫生辦公室號碼的來電顯示時的反應。

「你需要馬上來一趟急診室。」醫院通知她。

接下來的24小時是一連串的檢查，以及身處在螢光燈照明下不同病房的模糊記憶。最後，一群面無表情的醫生走進來，拉開了布簾，說明檢查結果。艾瑞克頓時感到生命從體內消逝：奧布里得了血癌，是一種非常罕見的癌症，且預後並不樂觀。艾瑞克和奧布里難以置信地盯著掃描結果。「她的全身都長滿了腫瘤，癌症已經漫延。」艾瑞克回憶道。

即使已事過境遷，陳述這段過往時，艾瑞克眼裡依然含著淚水。他告訴我接下來八個月的心情就像坐雲霄飛車一樣。「我們從對新治療充滿希望，到認為她只能再活幾天，然後又充滿希望。我們已經非常習慣在她進入手術室之前告別，不管做的是哪種手術。」

到了當年秋天中，奧布里走入了人生的末期。2023年10月2日，奧布里•牛頓在愛的陪伴下安詳地去世。在她離開後的一段時間裡，艾瑞克在努力走出悲傷之餘，還得為養育兩歲半的女兒負起責任。女兒經常問起：「媽媽在哪裡？」她是用她的方法面對失去的親人。

艾瑞克和我在2023年12月和我談論到此事，當時他仍然處於悲痛中，但他想起二人的愛情中無法形容的美好，以及她最後幾天教會了他的東西。

「奧布里和我很早就墜入愛河，但在她治療期間我發現我們的感情比我想像的還要深。每天面對可能的死亡讓我們根本不去想那些無聊的事情，只專注於重要的事。我們感情越深，她的離開顯得越悲痛。當然，我不會用它來換整個世界，也不會換任何東西。如此深刻地愛超過了我所經歷的所有事情，這才是最重要的。」

艾瑞克說，越接近生命的盡頭，奧布里似乎領悟到一個新的層次。「她唯一的遺憾，是沒有花更多時間與她所關心的人相處。從另一個方面看，她的遺憾變成了頓悟，唯一重要的只有我們所愛的人。」

當談到作為新手父親的共同話題，以及他在奧布里診斷之前是如何全心投入工作時，艾瑞克反省了工作與父親身分之間的衝突。「生活中有很多我們必須去做的事，而這些事情往往使我們無法全心全意地去思考愛。但請記住我們去做這些事情的根本原因，並且把它放在中心位置。而這不會是金錢。」

閉上眼睛，深呼吸三次。想像一下你已經死了，並出席了你的葬禮。人們走進來，哭泣，互相擁抱。大家坐下。這時，哪些人會坐在前排？想像一下他們的臉。這些前排的人才是真正重要的人。張開你的眼睛，想想他們：

•你為那些在你心中占有特殊位置的人做了什麼？ •你如何讓這些人知道他們對你有多重要？ •你會優先考慮與他們在一起的時光，還是讓一切稍縱即逝？

這些問題的答案就是社會財富的基礎——與心中那幾個重要的、不可取代的人的深交。這些人與你建立的深刻、有意義、且健康的關係，始終是你一生穩定的支援和愛的基礎；他們可以陪你嘗盡生活當中的酸甜苦辣。無論你是外向還是內向，是社交花蝴蝶還是離群索居，你都可以並且應該有這樣的基礎，因為隨著年齡的增長，在困難時期有他人支持與否會變得越來越重要。

社會財富建立在這種深度的基礎上——建立在你與這些少數、珍貴的關係的連結強度上。它透過廣度得以擴展——與更廣泛的朋友圈、社群和文化的聯繫。而且，它的地位祟高，是用錢買不到的、恒久的社會地位。

然而，會有許多股力量阻礙你建立這種社會財富。在過去的三十年裡，科技讓人們之間的距離更近，但我們卻比以往任何時候都更加孤獨：

•多少次走在擁擠的街道上，全神貫注於手機，而沒有看別人的眼睛？ •多少次和家人或朋友們坐在一起，但仍然感覺很疏遠，反而對最新app上完全陌生的人感興趣？ •多少次緊急簡訊、電子郵件或工作通知將注意力從坐在面前的人身上拉開？

科技創新增強了人們與周圍世界的連結。我們有了更多的聯結，但卻感到更少的聯繫。

人與人之間的連繫為生命提供了恒久的品質和意義。如果沒有社會財富，任何其他領域的成就都會顯得不夠充實，甚至平淡無奇。想像自己獨自一人在私人飛機或遊艇上，如果沒有愛來填滿，再大的房子又有什麼用呢？

建立社會財富生活的願望，是我和我妻子搬到三千英里外的原因，我們想要離父母更近一些。這也讓一位六十多歲的讀者維姬•蘭迪斯（Vicki Landis）放棄了自己的生活，搬到了北卡羅來納州，離她的三個兒子更近一些。在說明這個決定時，她寫道：「我讀過你的文章中，對我的生活改變最大的一篇，就是你多久見一次父母？——還剩下幾次見面那篇。它對我產生了巨大的影響，因此，我搬到我兒子們住的地方。」這也是艾瑞克和奧布里因為命運的打擊，決定將生活重心放在愛的原因。

傳統觀點認為，人們應該專注於過程，而不是目的。我不同意。所有的關注都在於人。與樂觀的人在一起，過程變得更加美好，目的也變得更加燦爛。你不可能單打獨鬥一段完美的旅程。專注伴侶——你想與之同行的人——精彩的過程就會隨之而來。與鼓舞人心、真誠、善良、積極的人為伍，從來都沒有壞處。找到坐在前排的人，珍惜他們，並成為他們的一部分。

●本文摘選自商業周刊出版之《人生的五種財富：設計你的夢想人生，時間、社會、心理、身體、金錢財富都豐收》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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