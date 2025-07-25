先成功才能快樂？史丹佛大學快樂心理課教你校準人生重心

文／艾瑪．賽佩拉 博士(Emma Seppälä, PH.D)

如果你認為幸福快樂就在成功的另一端，那麼你的大腦將永遠無法獲得這個感覺。當人人都抱持「先成功，才會快樂幸福」的想法時，就會分秒不鬆懈、不斷往前狂奔，而不會停下腳步自問，這對你來說行不行得通，或許你還可能為自己的恆毅力感到十分得意。

書名：《你快樂，所以你成功：史丹佛大學最重要的快樂心理課，讓幸福化為成功力【快樂致勝版】》 作者：艾瑪．賽佩拉 博士(Emma Seppälä, PH.D) 出版社：時報出版 出版時間：2025年5月16日

研究顯示，兒童延遲滿足的能力，預示了他們未來的人生是否能成功。曾有一個研究是這樣的：給小孩子一點小禮物（像是一顆棉花糖或一片餅乾之類的零食），然後告訴他們，如果不馬上吃掉，稍後就會得到加倍或更多的獎賞。結果，那些能夠忍耐、等待的孩子，長大後的成就比較高，面對挫折也比較能堅持下去。

這個「棉花糖理論」告訴我們，在個性上比較能自律，願意忍受一時的「痛苦」（沒馬上吃到棉花糖），來獲取更大的甜美果實（吃到兩顆棉花糖）的人，未來似乎會比較有「出息」。可是，如果我們不斷延遲享樂，犧牲眼前的利益，去換取想要追求的目標；也以為完成目標後，會享受到加倍的快樂（不論結果是否真能如願，又或只是你自己一廂情願），這個延遲的過程將可能永無止境，進而轉變為工作狂的行徑，離你原先一心想追尋的成功與幸福越來越遠。

預期的喜悅，讓人罹患「成就上癮症」

在《真實的快樂》（Authentic Happiness）一書中，馬丁‧塞格利曼（Martin Seligman）說了一隻寵物蜥蜴不吃不喝，瀕臨餓死，讓主人不知如何是好的故事。情節進展到後來，有一天，當主人正在吃三明治時，原本絕食的蜥蜴突然使盡全力撲向那塊麵包。原來，蜥蜴並非真的不想吃東西，而是牠寧願餓死，也不要擁有苟活、卻沒有「狩獵」機會的生命。

類似的狩獵快感也緊攫住人類。這種追求的快樂、潛在（或想像）報酬的興奮，使我們深陷功成名就的追逐之中，也是所謂「預期的喜悅」（anticipatory joy）。這種預期的喜悅，在一般動物與人類身上都很常見，它不但有助於我們存活（透過追蹤食物的來源）、確保物種的繁衍（透過追求性伴侶），也正是這種充滿激情的期待，使得難以追到手的伴侶這麼令人心醉神迷、黑色星期五的大拍賣這麼令人無法抗拒、臉書上的「讚」這麼令人不可自拔、最新款的iPhone這麼令人心癢難耐。無論那是一座獎盃、一次升遷、一頓人氣餐廳的美食，或是在我們社群媒體上的粉絲，那種期待的欲望都讓我們興奮。

行銷人更深諳我們對於這種熱愛的追逐，他們善用像特殊折扣、絕無僅有或限量之類的技巧來蠱惑我們，像是：「千萬別錯過最新的折扣下殺！」「限時推出！」「專屬限定」。你可能發現，你在工作或談判時也會利用這些技巧。

工作成癮其實只是另一種形式的追逐。預期的喜悅是工作成癮的驅動力，這是種過度工作且欲罷不能的傾向。根據美國范德堡大學心理學家麥可‧崔德威（Michael Treadway）曾對大腦進行的研究顯示，努力工作的人在大腦的獎勵區域會釋出較大量的多巴胺（dopamine，一種與快樂有關的神經傳導物質）。成就導向的工作狂往往依賴這種短暫的快感存活，無論是多回覆一封電子郵件、又搞定一個專案，或劃掉待辦清單上的最後一項任務，都能讓他們感受到片刻的興奮與滿足。工作成癮與酒精或其他物質有關的上癮症不同，因為它會透過升遷、紅利、讚美、頒發獎狀等方式獲得獎勵。因此，儘管它對長期的身心健康帶來負面影響，卻仍被視為是種值得肯定的行為。

「追求」的心態充斥在我們的文化中，現在我們可說是正處於人類歷史上最難抗拒外在刺激的時期。「多虧」電腦、智慧型手機和平板電腦的問世，老闆的最新要求就在收件匣裡，待辦事項提醒的程式會自動彈出在螢幕上，接獲的訊息也會在電話上即時顯示。我們甚至不必費力檢查這些裝置，因為智慧型手機或蘋果手錶會發出嗶嗶聲或是震動，通知我們有新的郵件或訊息。除此之外，我們也花費許多時間在社交媒體上，藉以隨時掌握最新消息，並維繫人脈。

哈佛商學院教授萊絲莉‧普羅（Leslie Perlow），同時也是《與智慧型手機共枕》（Slee¬p¬ing with Your Smartphone）一書的作者，以「成功狂」（successaholics）來稱呼無法放下工作的人，因為她相信那些人已經沉迷於成就而上癮了。他們備受俚語首字字母縮寫詞「FOMO」所貼切形容的那種煎熬備受折磨：錯失恐懼（fear of missing out）。他們必須一直處於「開機」狀態，如此才能確保一切都在掌握中，也確保下一個案子能勝券在握，或下一筆交易手到擒來。「我們之所以迷戀工作，是因為成就帶來的名譽聲望，而不是冗長工時帶來的深層滿足。」她在 《哈佛商業評論》的一篇文章中這麼說。

既然我們有預期喜悅的習性，也有不可自拔的追求癮頭，難怪我們會動力十足，驅使自己不斷前進。

然而，我們有所不知的是，這樣持續努力到幾乎沒力的拚勁，其實反而會降低成功的機率。

只關心成功，人生注定失敗

我們之所以馬不停蹄地在人生路途上疾行，整天忙得團團轉，是因為我們相信報酬就來自於成就（例如一張獎狀，或是一個錢存得更多的帳戶），而這最終將會帶來最大的報酬：快樂。我們幻想自己正在追求的成功、名聲、金錢—也就是人生尚待填滿的所有空白處—將會帶給我們某種持續性的充實感。比方說，你可能以為，如果你瘋狂地賣命工作，就會得到引頸期盼的升遷，附帶大幅加薪，進而解除你擔憂家裡財務吃緊的問題，一旦焦慮消失……那，最後你就會如願以償。

而且，每獲得一次成功，我們又會把期望的成功目標再更改一次：過去成績還不錯，下次得更進步；找到一個好工作，下一個工作就要更好……長久下來，我們的大腦將永遠體會不到快樂的感覺，又或是短暫的快樂立刻就被擔心無法達成新目標的焦慮所取代。

我們以追求未來成就為奮鬥的目標當然有其優點。在我們的人生中，從專業發展到個人財務規劃等諸多層面，事先擬定計畫不但明智，更是不可或缺；我們也需要一些伴隨這部分而來的焦慮加以自我督促。（例如：「我要如何確保工作團隊能準時把產品送到消費者手上？」「我要如何支付房貸？」）

不過，即便在人們忍受過勞導致的壓力、焦慮，和健康每況愈下的諸多煎熬，終於達成目標時，他們會驚覺自己對於「成功」這件事，是過度期待了。哈佛的心理學教授丹尼爾．吉爾伯特（Daniel Gilbert）就提出證明，表示我們很不擅長預測究竟什麼會讓我們感到快樂，也往往高估某件事會帶給我們的快樂。就像一隻追逐老鼠或玩具的貓，一旦獵物到手後，牠就興趣缺缺了。同樣地，當我們最終得到朝思暮想的東西，例如：獲得一筆很豐厚的年終分紅、找到完美的工作，甚至或中了樂透，這時我們往往會發現自己其實並沒有當初以為的那麼快樂。

很多研究更顯示，工作狂或成功狂的生活似乎非常充實，對於自身的一切也極為滿意，但實際上，這些人早已累到爆表，無法充分施展最佳能力，同時種種關係也被影響、拖累。這些負面的影響，反映在以下的諸多層面上。

健康：這些人在身體或心理的健康狀態都會比較差，尤其是容易感到筋疲力竭、情緒耗弱、憤世嫉俗，以及去人格化（這是伴隨長期壓力或創傷而來，與自己失去連結的一種不安感）。對於生命的整體滿意程度也會比較低。

工作：工作成癮以及追求成功的快感，可能會破壞生產力和表現。也許這樣說有違直覺，令人覺得不可置信，但它的確會讓人對於工作的滿意度較低，也會增加工作壓力。比方說，過長的工時會讓人能集中注意力的時間變短，進而導致生產力降低。因為當你急於完成手邊所有的事情時，在當下工作的注意力就會被分散，而無法專注投入。

人際關係：工作上，只關注個人成就，無視他人感受，將影響你和同事之間的互動，導致競爭、敵對與不信任，進而讓工作成效不彰。在私人關係中，會讓人無法好好規劃與享受生活，對家人和朋友都漠不關心，也忽略自己真正的需求。

●本文摘選自時報出版之《你快樂，所以你成功：史丹佛大學最重要的快樂心理課，讓幸福化為成功力【快樂致勝版】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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