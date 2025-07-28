不是你想的那種整形！他們為燒傷、癌症與連體嬰重建人生

文／林俊龍（佛教慈濟醫療法人執行長）

整傷復全 刀鋒藏情

談到「整形外科」，或許多數人想到的是當今最流行的醫美，其實在我學醫、早年行醫時期，根本沒有「醫美」，人人都是自然美。整形外科的出現是在第二次世界大戰（一九三九—一九四五）期間，當時主要是為戰場上的傷兵整形重建；爾後也為先天性缺陷，如唇顎裂嬰幼兒的治療與修補。

在慈濟醫療體系，整形外科醫師最常面對的，則是急重症的創傷——因工傷、重大車禍或燒燙傷送來急診的病人；癌症病人的修補與重建，如頭頸部癌症；慢性病傷口，如糖尿病足的治療等。還有一項比較特別的，是來自海外非常困難治療的國際個案（如頭部巨大腫瘤、象腿等）以及連體嬰的分割。

身懷絕技 駐守偏鄉

慈濟的整形外科能在偏鄉救急救苦、支援各個外科手術的修補重建，得從一九八八年說起。這是花蓮慈濟綜合醫院啟業兩年後，一群原本只是從臺大醫院定期來支援的年輕醫師自願留任花蓮慈院，開創不一樣的醫療與人生。其中一位便是簡守信院長，他是慈濟整外的第一顆種子，讓臺灣東部終於有了唯一的一位整形外科醫師。

整形外科是臺灣所有專科醫師中訓練年限較長的，要六年；在臺大醫院完成精實訓練的簡守信醫師，卻願意將他所學的一身功夫留在花蓮、服務偏鄉，一待就是十二年，讓人動容。直到二○○○年，我邀請他與我一起到嘉義大林慈濟醫院打拼，他也帶著剛成為整外主治醫師的黃介琦醫師一起，讓大林也有了專業的整外醫師救急苦、扶病傷。

九○年代初期，李俊達、鄭立福兩位醫師投入花蓮慈院整形外科，與簡院長一起肩負傳承重任。隨後，整外第二代的黃介琦、王健興等醫師來到花蓮；二○○○年之後，第三代的許宏達、楊超智，以及慈濟醫學院訓練出來的吳孟熹、莊濬綦、游騰祥等後輩醫師陸續在花蓮慈院受訓、成長，如今他們早已成為獨當一面的主任或資深醫師，分布在花蓮、大林、台中慈院，帶領著新生代。而在台北慈院，盧純德醫師二○○五年加入慈濟整外的大家庭，二○一五年遇到臺灣重大意外災難八仙塵爆時，他在慈濟醫療體系及台北慈院趙有誠院長的全力支持下，組織整外醫師，一起照顧嚴重的燒燙傷病人。

頭頸部癌症的修補與重建

整形外科要做的，除了急症重傷患者外，還包括癌症病人的修補。一九九八年，花蓮慈院的陳培榕副院長在臺灣東部成立第一個「頭頸癌跨科整合治療團隊」，救治了花東非常多頭頸癌的病人，通常耳鼻喉科開刀將腫瘤清除乾淨後，就由整形外科協助縫補回去，有時要拿身體其他部位——包含血管莖的皮瓣來修補、接血管，甚至還要接骨頭，是非常精密、經常得超過十幾個小時的手術，非常辛苦。在花蓮，李俊達醫師、王健興醫師、吳孟熹醫師都是跨團隊的主力醫師；而在大林慈院，黃介琦醫師的游離皮瓣手術也是技術一流，他曾經執行三個皮瓣的接合，超過十二小時的手術，雖辛苦卻讓病人癒後極佳，如今，他已經在雲嘉南累積了兩千多位病例，讓鄉親重新找回健康人生。

不忍目睹的海外醫療個案 跨海求醫

慈濟的整外除了醫治臺灣病人，也經常參與「跨團隊」合作，醫治海外困難治療的個案。二○○三年到二○一五年間，花蓮慈濟醫院曾經成功分割過三對來自菲律賓的連體嬰，其中兩對是胸腹相連，一對是臀部相連。而連體嬰正式分割手術之前，就需要整形外科醫師，先劃第一刀，在相連的部位放置組織擴張器，每隔一段時間注入生理食鹽水，也就是俗稱的「養皮」，通常得經過兩個多月的養皮、確保擴張的皮膚足以包覆分割的傷口後，才會開始進行分割手術。李俊達、鄭立福、王健興等醫師都曾參與過這項重要任務。另外，值得一提的是，二○○三年慈院成功分割的連體嬰莉亞和瑞秋（慈恩、慈愛）兩姊妹，在相隔二十年後的二○二三年，從菲律賓來到慈濟大學護理系就讀，她們也希望日後能成為助人的護理師。

書名：《刀鋒下的溫柔》 撰文：吳立萍 出版社：心靈工坊 出版時間：2025年7月24日

除了連體嬰，花蓮慈院也協助過來自馬來西亞，臉部罹患「惡性隆凸性皮膚纖維肉瘤」女孩，她臉上大大小小突起的多顆腫瘤比她的頭還要大，覆蓋住她的左臉及眼睛，由耳鼻喉科、眼科、整形外科、麻醉科跨團隊合作，三個月內七次手術，整形外科團隊負責重建，讓原本求醫無門的女孩，重獲新生。還有，來自印尼巴淡島的五歲小男孩，他整張臉都被「巨大型齒堊質瘤」覆蓋住，是非常困難治療的罕見病患，來到花蓮慈院時無法說話、無法正常飲食、氣管也因為腫瘤壓迫、瀕臨呼吸道阻塞的險境，但在花蓮慈院跨團隊的治療下，不僅挽回一命，整外也讓他恢復正常容貌，雖然一年多後，他因腫瘤復發、最後病逝，但他曾度過一段有品質、且看得見、吃得下的快樂時光。

台中慈院的簡守信院長，也曾協助過罹患水腦症併多重畸形的菲律賓男童；還有來自越南，被火紋身導致四肢、顏面嚴重攣縮的少年，原本被判必須截肢，卻在簡院長的巧手醫術下，保住肢體並且能正常行走。

三十多年來，慈濟的整形外科協助不計其數的國際個案，更幫助了無數的臺灣病人，不僅在臺北、臺中，更將他們的一身絕技發揮在偏遠的花東、大林，他們體貼病人，願意花長時間執行困難手術，讓病人能在他們的巧手下保留最佳身體功能、得到最好的照顧，非常不容易！看到他們的慈悲與醫術，代代相傳，甚感欣慰，非常感恩慈濟各院的整形外科團隊，在此書付梓之際，欣為之序。

●本文摘選自心靈工坊出版之《刀鋒下的溫柔》。

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