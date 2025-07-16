琅讀金句／對我而言，真正切身的事，是無法用言語文字說出來的

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／琅琅悅讀
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對我而言真正切身的事是無法用言語文字說出來的。不是我不說，是無法言說，這樣的祕密，驅動著我的生命。

谷川俊太郎（1931-2024），家喻戶曉的詩人，透過這本紀錄他如何過著一個人的日子，行文中可以讀到詩人爽朗幽默的風格，大方分享個人的食衣住行日記，睿智暢談生死與美學，內容範疇不限於吃與穿，家庭與關係，死亡與老年，旅行與思考。詩人對於活著的時候所產生的感知，幻化成文字，以穿越時空的方式相遇與後世相遇。

書名：《一個人生活》
作者：谷川俊太郎
出版社：大塊文化
出版時間：2025年6月25日

【編輯推薦】

詩人谷川俊太郎於21歲出版首部個人詩集《二十億光年的孤獨》，被公認為是前所未聞一種新穎抒情詩的誕生，爾後出版的詩作〈活著〉，也帶給許多讀者安慰與鼓勵。

推薦讀者透過這本《一個人生活》散文小書，靜靜閱讀詩人寧靜的晚年時光。

●本文摘選自出版之《一個人生活》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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