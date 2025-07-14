琅讀金句／時光珍貴，一個人活在世界上最好版本的靈魂，說到底就是喜歡自己

你不用給我最好版本的你，只要你喜歡自己就好了。

自懂事以來，我就一直想要做個好人，以為這樣才會被愛，才不會被人討厭。後來，我發現世界上有很多跟我擁有相同想法的人，我們都想把自己打造成一個最好最美的版本，被喜歡的人擁有與珍惜。但為什麼最後我們還是不被愛呢？自卑。

自卑的人，都想要一個愛人，一個完美家庭，他們最大的願望是永遠不被別人拋棄。自愛與自卑看似一字之別，但其實只是一個抉擇而已。若寂寞夜色能包含溫柔，或許我們都能兼顧自愛與自卑的平衡，現在的我仍有不自信的地方，也會害怕失去愛，但我不會覺得自己不值得被愛了，因為那個人說：「我只要你喜歡自己就好。」

時光珍貴，一個人活在世界上最好版本的靈魂，說到底就是喜歡自己。