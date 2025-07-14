琅讀金句／時光珍貴，一個人活在世界上最好版本的靈魂，說到底就是喜歡自己
【琅讀金句】
你不用給我最好版本的你，只要你喜歡自己就好了。
自懂事以來，我就一直想要做個好人，以為這樣才會被愛，才不會被人討厭。後來，我發現世界上有很多跟我擁有相同想法的人，我們都想把自己打造成一個最好最美的版本，被喜歡的人擁有與珍惜。但為什麼最後我們還是不被愛呢？自卑。
自卑的人，都想要一個愛人，一個完美家庭，他們最大的願望是永遠不被別人拋棄。自愛與自卑看似一字之別，但其實只是一個抉擇而已。若寂寞夜色能包含溫柔，或許我們都能兼顧自愛與自卑的平衡，現在的我仍有不自信的地方，也會害怕失去愛，但我不會覺得自己不值得被愛了，因為那個人說：「我只要你喜歡自己就好。」
時光珍貴，一個人活在世界上最好版本的靈魂，說到底就是喜歡自己。
每個人都是活著的新手，如果生命的難題全年無休，我會陪著你，慢慢勇敢、輕輕堅強……
本書作者陸穎魚揭露鮮少向人訴說的心裡話，用不同的角度，重新觀看生命、生活的各個面向，包含個人價值、愛的意義、未來方向、人與社會的關係等。
#心中充滿困惑與孤獨時，她說：
有些煩惱不要丟掉，
它是光源，帶你抵達答案。
#害怕面對失敗與脆弱時，她說：
撞傷了正常生活也撞傷了
希望和夢，你覺得失敗
但愛本來就不應該談論成功
【編輯推薦】
《這世界，總有人惦記著你：練習好好生活的66則詩語錄》以簡潔動人的語句，捕捉生命中那些微小卻深刻的情感時刻，提醒我們在疲憊、孤單、迷惘時，仍有人記得你、惦念你。書中66則詩語錄，是一場又一場與自己對話的練習，也是讓人重拾生活勇氣的低語。當世界讓你感到疲累時，這本書會是最溫柔的一盞燈。
●本文摘選自采實文化出版之《這世界，總有人惦記著你：練習好好生活的66則詩語錄》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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