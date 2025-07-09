琅讀金句／即便是樹洞也會疲倦，有時候，樹洞也想聽點笑話

訴苦可以讓情緒得到宣洩的出口，但還是要小心留意自己是否太常抱怨、習慣性地將願意善良聆聽我們吐苦水的親友，誤當成了「情緒垃圾桶」。

主動和行動，正是人生越變越好的奧義。萬特特的文字與成長之路，持續伴隨讀者從20+到30+，甚至40+，從少女成長為擁有自己獨特品格的女性。在創作十年之後，萬特特也以更成熟的面貌藉由《治癒之書》跟讀者分享：所謂治癒，不是沒有痛苦，而是理解痛苦從何而來，能夠面對和駕馭，不再恐懼焦慮，放膽主動與行動，讓生活中可以真正掌控的事情一點一點變多，對自己真正的嚮往與未來有更加清晰的畫面。

40篇陪伴文字、17段療癒短句、50封女孩們的私訊、21條閃著光的讀者留言、10個繞不開的人生問題……多種趣味互動，收錄在萬特特最新創作《治癒之書》。

書名：《治癒之書：人生不會完蛋，自癒後的人會長出新的自己！》 作者：萬特特 出版社：讀書共和國／幸福文化 出版時間：2025年4月2日

【編輯推薦】

身邊偶爾會有少數的親友，久久不見，一見面卻行雲流水地開始抱怨生活有多麼不順。他們不見得喜歡這麼做，卻已經習慣這麼想、這麼說：「生活真是一點都不如意。」剛開始，我們會想認真聽、為當事人想方設法解決問題，一次、兩次，直到數不清次數之後，就會發現：原來當事人並沒有想要改變問題現狀，只是一直任由自己待在原地，希望自己不需要改變，情態就能自動有所改變。這時候，我們才意識到，原來自己早已被對方貼上了「情緒垃圾桶」標籤。就像萬特特所說的，若我們周遭有善良的親友願意當一個存放心事的樹洞，或者我們本身就是他人傾訴的對象，要記得適時決定開放與否，甚至不妨可以提醒對方：我們還是聊點不會讓你繼續愁眉苦臉的事吧！

●本文摘選自幸福文化／讀書共和國出版之《治癒之書：人生不會完蛋，自癒後的人會長出新的自己！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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