父親總是不善言辭？想表達關心，記得將對話聚焦在子女的感受和想法上

渴求精進對話技巧的人，實際上多到令人驚訝，特別是像現在能夠自由連結、交流的時代，深受「對話」所苦的人也持續增加。口語表達人氣講師鄭興茱（정흥수）透過真實案例及具體練習實作，希望幫助讀者打造說話自信，更進一步為人生開啟全新的可能。

文／鄭興茱

先問「感受」而不是「結果」

一位五十多歲的男子，希望能和小學三年級的兒子聊得久一點。以下是他和兒子晚餐時的對話。

爸爸：考試考得好嗎？ 兒子：嗯，昨天都考完了。 爸爸：對過答案了嗎？成績如何？ 兒子：嗯，平均應該有九十分以上。 爸爸：哪一科考得最高？ 兒子：數學。 爸爸：英文呢？

究竟這樣的對話，可以持續多久呢？

不善對話的人，經常把焦點放在「結果」

為了表達對兒子的關心，當事人首先以近期的考試開啟話題。假如兒子的成績優秀，他打算給予稱讚；若成績不好，他則希望與兒子分享一些念書的方法，沒有任何說教或訓斥的意圖。作為一名父親，他只希望能好好和兒子交流。不過，這種方式的對話，其實很難延續下去，因為問題都有既定的答案。「考試考得好嗎？」面對這項提問，除了「好」與「不好」之外，難道還有其他答案嗎？不然就是頂嘴或發脾氣：「我不想談這個話題！」

不善對話的人，經常會拿明顯的結果或現象作為對談內容，例如「今天做什麼了？」、「去了哪裡？」、「吃飯了嗎？」。雖然這些問題的初衷是為了表達關心，但對方的回答若過於簡短或冷漠，就會讓人有種碰壁的感覺。

提問時，不妨把焦點放在「感受」上吧。所謂「感受」，指的是對某種現象或事件產生的「情緒」或「心情」。如果以「感受」作為提問，對話就可以無止境地延續，因為答案還沒有定下來。

試想一下，一起參加考試的同班同學，內心都會有相同的感受嗎？當然不是，每個人都會產生不同的情緒：有的孩子覺得無聊，有的孩子因為題目比預期簡單而興奮不已，有的孩子因為題目太難而煩惱，有的孩子得意地預期自己會考第一，有的孩子則是想到考完可以出遊就雀躍不已。假如真的不在意兒子的成績，只是想和他親近的話，就把提問的重點放在感受上吧。

聚焦在感受上的提問

活用「情感」、「心情」、「感受」、「感覺」等詞彙的提問如下：

「答題時，你有什麼樣的感覺？」 「在考前複習的那段期間，你的心情如何？」 「考完之後，你有什麼樣的感受？」

如果在提問中加入情緒詞彙，兒子將能更快地表達當時的情緒。

「答題時有什麼感覺呢？是感到有趣，還是有點迷茫？」 「在考前複習的那段期間，你的心情如何？讀書對你來說是一種享受，還是只感到鬱悶呢？」

與「情感」含義相似的詞彙還有「想法」和「心境」，可以試著這樣問：

「在解題時，你有什麼樣的想法呢？」 「考完試和朋友聊天時，你的心情如何？」

另外，與「想法」相關的延伸詞彙則有「興趣」、「期待」等，例如：

「考完試後，有沒有哪個科目讓你特別感興趣？那個科目適合你嗎？」 「在答題時，心裡有什麼樣的期待嗎？」

各位，抓到訣竅了嗎？也可以活用其他詞彙和語句，來詢問對方的感受。

如果以類似的方式提問，兒子就會開始回顧自身的情感。只要具體詢問對方的感受，即便是不擅表達情感的人，也能輕鬆說出自己的內心想法。提問非常重要，根據問題的不同，回答也會不一樣。假如對方的回答很冷漠，極有可能是自己拋出的問題過於生硬；假如對方的回答很簡短，極有可能是自己設定的題型過於單調。下一次，不妨用更具體、有溫度的表達，進一步詢問對方的感受吧。

用言語來表達關愛

父親曾問過我平時講課的狀況，以下是我們的對話。

爸爸：這週妳預計到哪裡講課？ 我：三星電子、LG電子、LG U+、Google新創學院，還有幾個單位正在談！ 爸爸：跑好幾個地方啊……妳一天大概要上幾小時的課？ 我：只有一堂的話，大約一～二小時，多的話可能會到十小時。 爸爸：十小時？天啊，那妳怎麼吃飯？ 我：有時會在企業附設的餐廳吃，有時會準備紫菜包飯，在車子裡邊移動邊吃。 爸爸：工作多雖然很好，但也別讓身體太累，要記得注意健康。

我很了解爸爸的心意，知道他對我充滿關愛，處處為我著想。童年時手機尚未問世，爸爸每天都會從公司打電話回家，輪流詢問家人們有沒有按時吃飯。現在，爸爸成為了家裡的情報員，負責發送每天的天氣預報及重大新聞，以此來表達自己的關愛。不過，我還是暗自希望爸爸能多關心一下女兒的感受。

我希望父母可以這樣問我：

「講課時，哪一點讓妳覺得樂在其中？」 「連續上十小時的課應該很累吧，是什麼支撐妳繼續前進？」 「學員們從妳的課程中領悟到什麼，會讓妳覺得特別滿足？」 「講課時，哪一點最讓妳感到疲憊？有什麼想說的都可以告訴爸爸。」 「有沒有哪個人讓妳覺得很辛苦呢？」 「在開始講課前，妳通常抱著什麼樣的心情？」 「課程結束後，妳有什麼樣的感受？」 「最近妳的表情看起來很幸福，是因為做了自己喜歡的工作嗎？妳覺得開心嗎？」 「最近在什麼情況下會覺得幸福？」

光是想像就覺得溫暖，彷彿和煦的陽光照射到心靈的某個角落。很多人不習慣上述的表達方式，但我相信，唯有滿足對方的需求，才是正確表達關愛的方式。每個人都渴望被愛，更希望感受到自己被愛。

即使覺得困難，也要讓自己努力看看，若對語句表現不熟，就敦促自己練到滾瓜爛熟為止。親愛的家人和伴侶，正等著你拋出暖心的提問。改變自己的說話方式很容易，不必花費金錢，也不用投入很長的時間。只要下定決心，放棄自己過去的說話習慣，專注在對方的感受上即可。只要願意開口，其實一點都不難。

「這週，你什麼時候最感到幸福？」

書名：《創造幸福的對話力：47堂解鎖關係、工作與生活的溝通課》 作者：鄭興茱 出版社：寶鼎出版 出版時間：2025年7月3日

有一個人，總是會對我拋出這樣的提問：「這週，你什麼時候最感到幸福？」

第一次聽到這個問題時，心裡覺得非常陌生，因為過去從來沒有人問過我關於幸福的問題。雖然我已忘了當初回答什麼，但當下感受到的滿足，至今仍記憶深刻。一回想起幸福的瞬間，心情也跟著變得開朗。而他在聽完我的故事後，更積極地給予共鳴：「哦？真的嗎？太好了！很值得慶祝！妳應該很幸福吧，我也覺得很開心。」

接著，他會再向我問道：「有哪件事讓妳覺得壓力很大嗎？」某次，我告訴他：「洗衣籃裡的衣物堆積如山，我覺得壓力很大。因為一直沒時間去乾洗店，看著衣服愈累積愈多，心裡的壓力也愈來愈重。」他露出無奈的表情，一語點破核心：「那是因為妳衣服太多了，丟掉一些吧！」我從來都沒想過自己的衣物是否過多。回到家後，我把大部分的衣櫃清空，然後盡量選穿可以用洗衣機洗滌、不必乾洗的衣服。現在，我會用乾洗店的APP，即時清洗那些需要乾洗的衣物，煩惱瞬間解決！

與他見面時，我的心情總是充滿喜悅與感激，因為他能夠幫助我回顧幸福的瞬間、替我紓解壓力，還懂得尊重並珍惜我的情緒。從那時起，我就積極地把這個方法分享給大家。在和最近認識的朋友一起喝咖啡時，我也詢問對方：「這週，你什麼時候最感到幸福？」他的回答是：「現在！此刻的我難得悠閒，覺得很幸福。」於是，我鼓勵他「盡量享受此刻的幸福」。同樣地方法，你也可以對自己關心的對象試試看，與對方一同感受快樂，並引導他化解內心的壓力。

Key Point：將提問聚焦於情感 ❶過程：提問時把重點放在「過程」，而非「結果」。 ❷喜悅：詢問對方什麼時候覺得開心。 ❸疲憊：詢問對方什麼時候覺得辛苦。 ❹情緒：詢問對方有什麼情緒、感覺、心境或想法。 Action：與珍視之人對話時 ❶過程：「過程中你有什麼樣的感受？」 ❷喜悅：「什麼時候最讓你感到開心？」 ❸疲憊：「什麼時候最讓你覺得辛苦？」 ❹情緒：「當下的你產生何種感覺？」

●本文摘選自寶鼎出版之《創造幸福的對話力：47堂解鎖關係、工作與生活的溝通課》。

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