走訪西藏、觸動生命，心靈作家張淑文最新創作小說《只為途中與你相遇》上市

聖山之謎

西藏是彩色的。

走進瑪吉阿米餐酒館，在傳說六世達賴喇嘛深夜會見情人的地方，洛桑點了一杯青稞酒，望著窗外藍白紅綠黃五色的小旗子，在紅瓦白牆的屋頂上四處飛揚。從進入西藏以來，洛桑在河邊、樹梢、山腳下、路口，到處都看到這種色彩繽紛的小旗子。總是穿著黑服黑褲、一身黑色打扮的洛桑，她的心，她的眼，被這些流動的色彩充滿了。

書名：《只為途中與你相遇：所有發生，都是靈魂的印記和許諾》 作者：黃淑文 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2021年6月1日

除了眼前微微跳躍著身子，手上撥著琴弦，左右搖擺數著節拍，唱著藏歌的藏人，洛桑隱隱約約聽到身後傳來兩個女人的對話：

「有句話是這樣說的：只有很深很深的情緣，同一個人才會見了又見，同一條路才會走了又走，同一個地方才會去了又去。」

說話的女人嗓音低沉，略帶威嚴，彷彿在人世間已兜兜轉轉好幾回。

「如果兩個人相戀沒有美好的結果，當初為何要相見相識？」另一個女人語帶哽咽，聲音細細柔柔的，似乎是個年輕女孩。

「我想問你，你真的愛他嗎？」

「不知道。」年輕女孩低聲啜泣著。「離開他，忘不了。可是在一起，又沒結果。我愛他，卻怕失去他。最終他的選擇，註定不會是我。」

「原來，你失去的是自己，而不是……。」另一個女人說著，似乎察覺了什麼，突然停了下來，陷入不尋常的沉默。

洛桑拉長了耳朵，身體整個毛孔不知不覺跟著向外打開。好像等著法官宣布最終的判決，她好奇，卻又屏氣凝神，保持本能的警戒，不敢移動，深怕身後的兩個女人知道她聽見了她們的祕密。

接著，洛桑聽見洗牌聲，一陣窸窸窣窣的耳語之後，年輕女孩走了。

「不知那個女孩在愛裡會做出什麼選擇？」洛桑思忖著，故意轉過身去翻閱餐廳架上的書，用眼角餘光偷偷掃射和年輕女孩對話的是一個怎樣的女人。

「你可曾想過，自己的人生是怎麼走到現在這一步？」沒想到，那個女人竟然湊近她的身邊，冷不防地問了這麼一句。

洛桑像個偷偷摸摸做壞事卻被發現的小孩，心頭一跳，倏地轉過身，卻不小心撞到那個女人手上的牌卡。

一張牌卡掉了下來，出於本能反射，洛桑迅速蹲下身子伸出手，接住了那張牌。

「是塔羅牌的O號，愚人卡。」女人笑出聲來，臉上的線條扭成一團。

「又是O這個符號！」洛桑驚訝地看著那張牌卡，隨即把目光轉到有著一頭長鬈髮，黑到看不清楚五官，眼神卻銳利地從瞳孔透出光來，看起來像個吉普賽人的女人身上。

「又是O？你在哪裡看過這個符號呢？」女人的眼神，內斂而犀利地在洛桑和愚人牌之間來來回回打轉。

洛桑有點後悔自己脫口太快了。但想想，如果能知道關於O這個符號更多線索，直說也無妨：

「我曾經幫助一位在阿蘭若迦山迷路的老藏人走出迷途。臨別時，他在我的手心畫了一個O。」

「是喜馬拉雅山山腳下，阿蘭若的聖山阿蘭若迦山嗎？」一聽到阿蘭若迦山，女人的眼睛閃動著火光：

「聽說，阿蘭若迦山有一處寂靜的森林。森林的入口，有很多蜿蜒的小徑。沒有人知道小徑通往何處，只聽說，每一個走進林間的人，喔，不，應該說，每一個被揀選走入小徑的人，會不知不覺走入屬於自己的祕境，進入一個隱蔽於山林間的能量圈……。」

說到這裡，女人停了下來，小心翼翼地環顧周遭一圈，用只有她和洛桑聽得見的耳語，低低地問：「阿蘭若是一個神祕的國度，幾乎與外界斷絕往來。你是如何幫助一位藏人從阿蘭若迦山的迷途走出來的？」

洛桑一時語塞，百感交集的心緒哽在喉間，不知如何回答。她退了一步，和這個不知來歷卻帶著神祕色彩的女子保持一點距離。

「說來話長。你可以先告訴我，O這個符號，有什麼特殊的意義嗎？」

神祕女子上上下下打量著洛桑，想著她應該跟牌卡上的年輕人一樣，只是個大約二十來歲的孩子吧？她示意洛桑坐下來，把愚人卡放在桌上。

洛桑看見牌卡上除了O這個符號，還畫著一個旅人，肩上用一根長長的棍子掛著紅色的小布包，無視前方就是懸崖，還昂首闊步繼續往前走。

「愚人牌，是塔羅牌的第一張牌，它的數字是O。O表面上什麼都沒有，卻可以開展出無限的可能。不過—」女人停了下來，指著旅人腳邊的懸崖：

「旅人天真大膽，充滿新的想法、新的點子，卻也讓旅程充滿各種未知和危險。」深深地瞧了洛桑一眼之後，她馬上做出結論：

「不管你是什麼緣故來到西藏，這張愚人牌都意味著，你即將展開一段新的旅程和冒險。」

洛桑的心頭，被眼前這個初識的女人狠狠地戳了一大下。盯著愚人卡上，旅人的衣服內裡好像有一股紅色的火焰從袖口透射出來，洛桑的眼睛開始微微發熱，每次她一看到紅色，心底就有個地方莫名地蠢動、不安。本來她就是為了掙脫某種預言、詛咒才來到這裡，現在怎麼能再掉入另一個魔咒裡？她突然想起先前離開的那個女孩，這個女人最後究竟跟她說了什麼？

好像有讀心術似地，女人看著洛桑靜默不語，自己倒是先開口了：

「剛才—有個和你年紀差不多大的年輕女孩，也正在經歷一段危險的旅程。危機，其實是危險加上機會。一個透過危險改變自己、改變命運的機會。」

「你給她抽了塔羅牌，說了什麼預言了嗎？」洛桑索性直問。

「她本來想抽一張塔羅牌，但我覺得她更適合用綠魔法來療癒自己。」

「綠魔法？」這個回答，超乎洛桑想像之外。這個謎樣的女人，或許比她眼睛所見的還要複雜、神祕。仔細端詳她的臉，洛桑突然發現，她有淺綠色的瞳孔，像綠松石一樣微微發出綠色光芒的眼睛。

「綠魔法，是從植物花果中汲取能量的一種魔法。我送給那個年輕女孩一顆小南瓜。南瓜是橙色的，代表情感的渴望和連結。我要她回家把南瓜的表面切開幾條縫隙，把所有痛苦的糾結寫在不同的紙上，從南瓜的縫隙塞進去。之後，把南瓜拿到屋外，用鐵槌狠狠砸碎，並在心裡祈願，所有的痛苦都隨著砸碎的南瓜釋放出來。」

「這會不會太浪費了？應該把南瓜吃了，才有力量甩開那些情感帶來的痛苦才對！」第一次聽到這種做法，洛桑驚訝不已。對她而言，生命的本能就是想盡辦法活著。只要可以活著，再大的痛苦，她都可以忍。

「我教她做的，是一個丟棄的儀式，把該丟的東西丟掉，心裡才有空間容納新的東西。砸碎的南瓜，只是表面被砸碎了，內裡可是蘊含生機的南瓜子。把砸碎的南瓜埋進土裡，痛苦化為養分，來年就會長出新的南瓜，不只一顆，而是更多更多的南瓜。

「我們的人生，有時只是表面上暫時被砸爛了而已。破碎的生命經過修復，換個活法，往往迸發出更驚人的力量。想像不到吧？一顆小小的南瓜可以幫助一個人釋放痛苦，生出新的力量。」

「原來，綠魔法指的是大自然的花、果、色彩，本身具有的神奇能量。」洛桑的心頭亮了起來。自小在山林裡長大，她怎麼能忘卻大地賜予她的所有色彩？她在心頭叫喚著，鼓舞著自己。

女人說著，深深看了洛桑一眼。淺綠色的瞳孔發出綠色的微光，直入洛桑的眼底。接著她閉起眼睛，彷彿進入了另一個世界。張開眼睛後，她再一次指著桌上愚人卡上的旅人：

「曾經有個古老的傳說：靈魂與靈魂之間，在降臨凡間之前，會在未來的生命藍圖上設下一些路標和印記，作為來生相遇辨識出彼此的信物。另一方面，也提醒自己和對方，不要忘記這趟靈魂的旅程必須完成的任務。」

洛桑突然想起自己從阿蘭若來到西藏，在聖山阿蘭若迦山充滿奇幻的旅程。眼前這個神祕的女子究竟知道了什麼？為什麼要告訴她這些，她的意圖是什麼？

「靈魂與靈魂之間，會留下什麼樣的路標和印記呢？」洛桑拋出問題，試探這個看起來像吉普賽人的女人會如何回答。

女人再次指著旅人腳邊的懸崖：

「那些似曾相識、盤繞在你心中揮之不去的人事物—可能是一個陰影、一道傷痕、一個夢想—都可能是你內在的靈魂或曾經跟你一起許諾的靈魂在呼喚你停下來調整方向，或鼓起勇氣無畏地往前。」

「我如何知道，什麼時候該停下來，什麼時候該往前呢？」

「喏，你需要的應該是這個。」女人從背後的竹簍子拿出一把翠綠的迷迭香和一顆紅蘋果，推到洛桑面前。

「為什麼我需要迷迭香和紅蘋果？」

「你屬於紅色。紅色的愛，是很熾烈的。而蘋果呢，恰恰好能跟愛的能量結合，拉近兩個人愛的距離。倘若有一天，你遇到喜歡的人，就把紅蘋果捧在手心，用熾熱的情感去溫暖這顆蘋果。如果你喜歡的人吃了這顆蘋果，你所付出的愛，就會得到回報。」

洛桑盯著眼前的紅蘋果，長久以來，紅色帶給她的蠢動、不安，突然消失了。她的心甜甜暖暖的，臉紅得像蘋果。她還不懂什麼是愛，或許這顆蘋果將來可以給她答案。

「迷迭香呢？」洛桑心想，這個女人會不會對她施展了什麼綠魔法。

「你該知道的時候，自自然然，就會知道了。迷迭香和紅蘋果就送給你，當作我們在西藏相遇的紀念吧。」女人站起身來，背起後面的竹簍子，對著洛桑揮揮手。等到她的身影消失在窗外，洛桑才發現，女人把愚人卡放在桌上，忘記帶走了。

看著愚人卡，洛桑注意到牌卡上旅人的布包，竟然繡著老鷹的圖騰。洛桑伸出手，摸摸牌卡上的老鷹和旅人頭上插的羽毛。一種熟悉的記憶和呼喚，悄悄浮上她的心頭。

●本文摘選自方智／圓神出版之《只為途中與你相遇：所有發生，都是靈魂的印記和許諾》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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