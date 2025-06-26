「我很幸福，只是剛好單身」演員李維維分享愛自己的實踐法

文／李維維

享受當下的幸福，這是我的me time

愛自己、對自己好、學會得跟自己相處、自己的專屬時光me time…… 這一類自我療癒話題，愈來愈受到重視。概念說起來簡單，做起來卻不像字面上那麽容易直白。像是「愛自己」，什麼是愛自己？怎麽樣才叫愛自己？你愛自己嗎？常聽人說，愛自己就是對自己好、照顧好自己、買禮物慰勞自己、充實自己的內在……諸如此類，方法很多，但你有沒有真的愛自己，每個人的感受其實都不一樣啊！

有人覺得幫自己買一個包包，就叫愛自己，有人卻斥之以鼻；有人認為幫自己放個假，好好放鬆一下，是愛自己的表現，有人卻覺得出國好累。

愛這個東西一向見仁見智，沒有標準答案。你到底愛不愛自己，自己應該知道。如果不知道，那就是你要學的課題了。因為連自己都不愛，別人為什麽要愛你呢？如果你連照顧好自己的心思都沒有，又怎麼會用心面對其他的人事物呢？

這幾年常聽人吶喊：「我需要me time！」尤其忙碌的職業婦女，身兼數職的太太媽媽們，她們夾在職場、先生、孩子和家庭中，忙碌不堪。臉書、IG一類的社交媒體上，更不乏有關me time的討論貼文，教導女性要愛自己，懂得享受屬於自我的心靈時光。

以上說到的me time，大多是指擁有跟自己相處的時間，也就是俗稱的獨處時光。文章中提醒太太和媽媽們，除了照顧家庭、老公、小孩之外，不要忘記自己是個女人，無論如何都要找出時間享受獨處時光，泡泡澡啦、擦擦乳液、喝杯小酒啊什麽的。或是跟老公告個假，與姐妹們出去吃飯、喝下茶、逛逛街。所謂me time，就是一小段需要特別排開的時程，讓身邊煩擾的人事物暫時消失。

但是對我而言，me time是一種隨時隨地都可以存在的狀態。你想想，如果me time是一個需要特別安排的儀式感行為，就代表它不是平常狀態，並非輕鬆可得。我心中的me time不必然要獨處，也不一定需要特別做些什麼，而是生活中每一個讓自己感到舒心愉悅的時刻，它是一種滿足的狀態，是自己的本來面貌。

比方一個媽媽忙碌地張羅老公、小孩吃早餐，趕上班上課，如果她感到煩躁、勞累，就會希望自己擁有一段老公、孩子都不在身邊的寧靜時光，讓她可以短暫逃離壓力。但如果她是開心、滿足地跟老公、小孩一起吃著早餐，完全樂在其中，那麼，我認為那個當下就是她的me time。

換言之，我定義的me time是自己經歷的每一個時刻，端看你有沒有去體會和享受。很多人不在乎這些小小的美好片刻，卻大費周章去安排所謂的me time，忘記了如果你一直處在不好或不滿足的狀態中，就算去到一個特別安排的高級SPA享受me time，在做按摩的當下跟結束之後，你還是一樣狀態不好，你的me time其實是bad time。

原來不是地點、不是做了什麼、享受什麽，me time就是你──你的感受和你豐盈的心理狀態。只要你的心是滿足的、開心的，任何時候、任何地方，都可以成為你的me time。

讓我們練習認真地感受每一個微小的片刻，學習感恩周遭的人事物、練習知足。很多人不懂得知足，因此永遠不會滿足，即便處在快樂狀況下，內心依然匱乏，因為他想要得到更多快樂。

知足如此重要，它幫助我們感恩當下的一切；不知足的人總在抱怨，永遠都在追求，想要更好、更多，隨時都處在不滿足的追求當中，其實是很辛苦的一種狀態！

平靜而滿足的心很難得，處於這種心態下，即使面對困境，也能心平氣和去面對，游刃有餘逐一解決困難。很多外表風光、事業成功、物質富裕、穿著名牌的人，也不見得能擁有這樣從容美好的心態呢！

心情便利貼： 當我跟一群朋友出去聚餐，大家嘰嘰喳喳、吃飯喝酒，雖然不是獨處，但此時此刻，身心感覺到舒服愉悅、平靜滿足，對我而言，那就是我的me time。me time如此簡單樸實，讓我們練習時時刻刻都處在me time裡。

●本文摘選自時報出版之《老少女養成日記：我很幸福，只是剛好單身》。

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