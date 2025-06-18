琅讀金句／只能體驗時間從過去流向未來，我們是否還擁有自由？
【琅讀金句】
我們之所以感覺到時間是從過去流向未來，是因為我們只能體驗這樣的時間流動。
假如搭了時光機，仍然無法改變過去，我們的努力又算什麼？
日本文化廳「媒體藝術祭」的動畫大賞9.3超高分評價，湯淺政明監督動畫《四疊半神話大系》原著小說《四疊半宿舍，青春迷走》、《四疊半宿舍，時光機藍調》，是作家森見登美彥2005年的作品，當青春妄想世界與誤闖不同時光不停輪迴，青春的故事能不能被改寫重編？主角「我」在大學生活中，在原以為就這樣平凡沒有波瀾的日常中，掀起了與離起古怪的奇蹟的冒險序幕。
【編輯推薦】
如果未來已經注定，我們現在是否僅是照著劇本演出平凡無奇的人生？失去改寫未來的能力，現在活著的努力和付出是否又有意義，我們是否還擁有自由？這本以動畫《四疊半神話大系》聲名大噪的精彩小說原作，有著不同於動畫的文字魅力，一起透過閱讀感受作者森見登美彥筆下的魔幻世界吧！
●本文摘選自尖端出版之《四疊半宿舍，時光機藍調》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】迎戰夏日，輕盈上場！揮別脂肪現在開始
📰 想減重提升代謝，與其每天走一萬步，不如思考如何動更多！
📰 「空氣跳繩」減重又健身！沒有繩子照樣跳，宅在家好好運動
📰 中年發福別怪代謝差！名醫教你如何平小腹，遠離慢性病
📰 如何單靠「吃」誕生美肌、成功減重？三餐攝取醣、細細咀嚼
📰 「減重60kg」網紅歐娜：餓的時候告訴自己「都是以前太飽換來的」
📰 飲食習慣改變就能迎戰內臟脂肪 減重須根據不同目標逐步限醣
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言