琅讀金句／只能體驗時間從過去流向未來，我們是否還擁有自由？

日本文化廳「媒體藝術祭」的動畫大賞9.3超高分評價，湯淺政明監督動畫《四疊半神話大系》原著小說《四疊半宿舍，青春迷走》、《四疊半宿舍，時光機藍調》，是作家森見登美彥2005年的作品，當青春妄想世界與誤闖不同時光不停輪迴，青春的故事能不能被改寫重編？主角「我」在大學生活中，在原以為就這樣平凡沒有波瀾的日常中，掀起了與離起古怪的奇蹟的冒險序幕。

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如果未來已經注定，我們現在是否僅是照著劇本演出平凡無奇的人生？失去改寫未來的能力，現在活著的努力和付出是否又有意義，我們是否還擁有自由？這本以動畫《四疊半神話大系》聲名大噪的精彩小說原作，有著不同於動畫的文字魅力，一起透過閱讀感受作者森見登美彥筆下的魔幻世界吧！

●本文摘選自尖端出版之《四疊半宿舍，時光機藍調》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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