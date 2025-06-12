什麼是孩子發展語言能力的基礎？父母的積極反應和留心觀察最重要

文／黃真悧

語言的質勝於量

書名：《每天一分鐘對話，0~5歲孩子腦部發展大躍進》 作者：黃真悧 出版社：圓神出版 出版時間：2025年5月1日

「父母要多對孩子說話，越多越好。」

「如果父母不愛講話，孩子的語言發展就會變遲緩。」

「父母聰明，小孩也會聰明。」

這些話應該多少都聽過吧。父母說話的習慣的確會影響孩子的語言發育，這在許多研究中都得到了證實。但是，一味盲目地對孩子多說話，並不一定就能得到正面效果。很多家長會自責是不是自己說得少，導致小孩很晚才會說話，或說得不好，這其實是錯誤的觀念。隨著網路科技發達，各種氾濫的育兒資訊讓家長們奉為圭臬，認為必須改掉自己做錯的部分才能好好地撫養孩子，卻在無形中造成壓力。

溝通、語言發展，其實都是相互的。研究發現，口語表達能力比較好的孩子，相對來說會對父母有較積極的「反應」。也就是說，表達較積極的孩子可以很自然地與人互動；而沉默寡言的孩子，即使父母常對他說話，孩子對這樣的刺激比較無感，當然也就不會有太積極的反應。但若因此認為既然孩子不善口語表達，那就跟孩子說更多話，這也不是解法，因為很難形成相互作用。這時要做的是先了解孩子的發展狀況，即便孩子表達不清楚也要用心傾聽，才能發現孩子需要什麼樣的刺激。

什麼是語言刺激？

很多人對「語言刺激」這個詞感到陌生。也有人質疑，我們小時候哪來什麼語言刺激，不也好好地長大，現在也可以跟任何人溝通啊！有必要那麼早就擔心嗎？沒錯，即使不給予特別的語言刺激，孩子也能在大人打造的環境中依照各自的語言能力成長。既然如此，為什麼還要強調為孩子提供更豐富、更適當的語言刺激很重要呢？

第一，語言是孩子溝通的原動力。換句話說，語言刺激就是與孩子「溝通」，是打開親子溝通的大門。這也代表可以更深入地與孩子分享心情和想法，幫助孩子學習對父母表達想法。同時，父母給予孩子的反應越多、對話越豐富，就能分享更多的愛和智慧。也就是說，語言刺激是幫助孩子在成長過程中接觸到更廣闊的世界，與更多人進行有效溝通、建立關係的珍貴工具。

第二，語言是孩子逐步成長的原動力。口語表達能力就像一座石塔，是經由不斷累積、層層疊疊蓋起來的。剛出生的嬰兒不可能馬上起身用雙腳走路。得先學習擺動手臂和雙腿，然後學會抬頭、學會用手臂撐起上身，接著學習坐、爬，這些過程至少要經過一年的循序漸進。口語能力也一樣，在孩子能夠說出有意義的第一個單詞之前，也差不多要經過一年累積無數「聽」的經驗，在大腦整理後，再從咿呀學語到真正說出有意義字句的系統化過程。

在咿呀學語時期，若能扎實地培養辨別多種聲音的能力，就能有效提高未來學習詞彙、掌握用語的能力。例如，當可以區分「肚子」和「褲子」的讀音差異的同時，也能順勢了解意義；當可以分辨「爸爸給」和「給爸爸」的讀音差異時，才能理解正確的脈絡。許多研究證明，嬰幼兒期詞彙的量和多樣性、理解力與口語能力，都與今後孩子進入學齡期的語言能力、閱讀理解力、學業成就等呈現正相關。

第三，語言是學習的原動力，孩子是透過語言來學習世界的。在開口說話之前，孩子會透過哭，發出咿呀咿呀的聲音、手勢、動作等向父母表達意思，然後慢慢學會用語言代替行動或情緒表達。孩子的語言學習同時也伴隨著社交情緒發展，在這過程中透過理解父母傳達的訊息學習到調節情緒的方法，並記住和使用來自父母的表達方式，逐步建立情緒、認知和社會性。因此，語言能力強的孩子，情緒自我調節能力也相對比較高。同時，在幼兒園或學校中遵守秩序、與同儕建立關係方面，語言也扮演很重要的角色。

嬰幼兒時期累積的語言基礎，可以幫助孩子在學校吸收更多。孩子必須先具備聽、說的能力後，才能開始讀寫文章。而且閱讀、寫作、口語和聽力，是孩子在學習過程中最有力的核心工具。就算是小學一年級的數學題，也需要閱讀和理解才能找對方法解題，所有科目都一樣，必須理解語言才能學習。因此，扎實的語言基礎對各種領域的學習都會帶來正面影響。

只要稍微改變一下，就能提高效果的優質語言刺激

優質的語言刺激並非只是使用高難度的詞彙或多樣性表達。當然，隨著發展時期的不同，也會有需要高難度、多樣性詞彙和表達的時候。但是縱觀嬰幼兒時期，對孩子語言發展影響最大的優質語言刺激主要在於相互作用。相互作用是指對彼此的想法、意圖和表現給予積極反應。為此，必須要有充分的觀察和等待，也就是平常要留心觀察孩子對什麼感興趣、這個時期對孩子最有意義的是什麼、孩子有什麼行動、如何表達自己的心情和意志，再等待適當時機給孩子需要和有效的語言刺激。

依照發展來看，週歲以前的孩子會聆聽各種聲音並進行區分，同時熟悉字詞中聲音的模式。即使在這個階段還不清楚正確的發音或完全理解意思，但可以透過音位、音韻等差異來學習字詞的種類和意義，因此若能經常對孩子說話會很有幫助。十八個月的孩子開始會用一個單詞或組合來表達，並會從日常生活中學習反覆說出有意義的詞語，因此這個階段可以讓孩子更準確地理解單詞的意義，尤其是生活中反覆出現的詞彙量會帶來很大的作用。

二十四個月大的孩子已經可以用兩三個單詞組合表達，並逐漸形成短句的形態。因此，在這個時期，比起大量的單詞，讓孩子多聽一些具有不同語序形態的短句表達會有很大的幫助。到了三十個月，孩子的認知和思維擴大，可以理解詞彙的多樣化和精巧的意義差異。因此，在這個時期，可以說一些水準較高、多樣化的詞彙，可以幫助語言發展和認知擴張。隨著逐漸來到學齡期，父母講述的故事或說明會讓孩子的語言能力更豐富。

父母想讓孩子了解各種表達方式，因此會讓孩子看著自己如何與他人對話，但這樣並不是與孩子直接相互作用，還是會有差異。因為在與孩子直接對話時，父母的語氣、聲音、語調、詞彙、主題才能觸及孩子的視線，這才是高效的語言刺激。孩子從父母與他人對話中聽到再多的單詞，都比不上親子直接對話所自然形成的連結來得重要。

大量的語言刺激可以讓孩子學習多樣化的表現方式、增加詞彙量，但也會在無意中過於集中於父母的語言。也就是說，不管內容是什麼，只顧著多說話，最後很容易演變成只有父母單方面的說而已。最重要的是要知道在什麼時候，給予什麼樣的刺激，而這一點就必須透過對孩子的「關心」和「觀察」來發掘。若能適時與孩子進行相互作用，自然而然就能傳達給孩子必要的詞彙、表達、故事和說明。

●本文摘選自圓神出版之《每天一分鐘對話，0~5歲孩子腦部發展大躍進》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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