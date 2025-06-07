講N遍還不聽？兒子想要我怎樣！原來比起同理，行動更重要

文／崔旼俊

所謂的「男孩行動教養」，就是正確地給予指示，清楚且溫和說明為什麼有這樣的指示，如果不依照指示來做，媽媽就會如何應對。

不是說不能溫柔對待孩子或同理孩子，而是必須要認清一個現實——單純以溫暖和愛來教養孩子並不容易，特別是當你的孩子是男孩時。兒子會去挑戰媽媽的底線，如果沒有合適的制止方法，媽媽很容易有無力感。若是你家裡有個調皮的兒子，父母一定要學習不傷害孩子又能溫和制止他的方法。

男孩行動教養四方針：指示、說明、告知、執行

下面是媽媽與兒子間經常出現的場景。

1. 俊俊，要跟媽媽一起刷牙嗎？→提議 2. 刷牙俊俊的牙齒才不會爛掉。你要不刷牙，最後去醫院嗎？要去醫院找牙醫喔？→說明 3. 俊俊，媽媽講很多遍了。再這樣下去，媽媽要生氣囉。→告知 4. 崔俊俊！媽媽真的要生氣了喔？→憤怒

書名：《兒子到底在想什麼？ 當媽媽不崩潰，男孩教養說明書 》

作者：崔旼俊

出版社：三采文化

出版時間：2025年6月13日



一般來說，媽媽之所以常在育兒時怒火中燒，是因為媽媽總是在重複提議、說明、告知、憤怒這樣的流程。而男孩行動教養的基本重點是除去憤怒情緒。憤怒是一種信號，例如「我這麼生氣，你看不出來嗎？」之類的話；但其實媽媽只要說出來，並以「你現在可能沒有辦法調整，我來幫你」的協助角度直接執行就沒事了，只是要媽媽壓下不斷上升的怒火並不容易。

我也曾這樣對兒子大發雷霆。那天我正在開車，突然間車窗被打開，兒子開始往窗外丟垃圾，看到這一幕真的很讓我生氣。即使我不斷警告他不可以這樣子，兒子也沒把我的話聽進耳裡。

這種情況無論是誰都會抓狂吧？然而我會特別生氣是因為「我正在開車」。在只能以聲音表達憤怒，無法用其他方法阻止兒子行為的情況下，除了生氣還能怎麼樣。因為對我來說，除了「表現憤怒」外，我沒有其他方法了。但如果我們擁有不生氣也能有效制止兒子行為的方法時，就會更加有餘裕。因為我們掌握了不生氣也能制止兒子的關鍵。現在來回頭看，每次說刷牙就想逃避的俊俊。這是一般媽媽常用的溝通方式：

媽媽：俊俊啊，現在來刷牙吧？→提議 兒子：等一下啦，我先做完這個。→逃避 媽媽：你不刷牙，之後要去找牙醫喔。→說服 兒子：等一下啦，這個我還沒做完。→逃避 媽媽：俊俊，你從剛剛就一直在玩啦。要玩到什麼時候？→告知 兒子：等我把這個做完嘛！→逃避 媽媽：太過分了！媽媽要生氣囉！→憤怒

一般的管教，之所以會以「憤怒」收尾，是因為媽媽想要用「話語」來解決問題。用「你應該聽得懂我講的話吧？」的想法來提議、告知，最後就變成憤怒。所以，不妨試著改成這樣：

媽媽：俊俊，那個做完就刷牙喔。→指示 兒子：等一下，做完這個就好。→逃避 媽媽：很好。現在做完了呢，去刷牙吧。→說明 兒子：等一下，我還沒好啦。→逃避 媽媽：俊俊，媽媽現在數到3，不停下來的話，我會把你抓進廁所幫你刷牙喔。→預告 兒子：等我做完這個嘛∼∼→逃避 媽媽：1、2、3。還不停下來嗎？媽媽來幫你。→執行

像這樣倒數計時再行動，後續的教養就會簡單許多。因為兒子學到了如果不聽媽媽的話，就會發生下面這樣的事——媽媽雖然不會生氣，但是會直接把我拉去＿＿＿＿＿＿。之後，在媽媽說出「再不聽話，我就要＿＿＿＿＿＿」的預告前，就能看到兒子大聲回應「好！」起身動作的模樣。

請記得，兒子的教養核心不在於「同理」，而是「行動」！

● 本文摘自三采文化《兒子到底在想什麼？ 當媽媽不崩潰，男孩教養說明書》

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