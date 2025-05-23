琅讀金句／雖然沒出生比較好，但尋死並不是一個更好的選擇

當生活被無盡的痛苦與絕望包圍，當呼吸都讓人感到沉重，人們不禁質疑：「我為何而生？」森岡正博的《不要出生，是不是比較好？厭世時代的生命哲學》正是這個厭世時代的生命指南。他以哲學家之姿，深刻剖析現代人在親情、工作、社會壓力中所感受到的失落與迷惘，太宰治的「生而為人，我很抱歉」、叔本華的「生命本質即是痛苦」不再只是文學句子，而成了千萬人在日常哀嘆中的共鳴。

書中帶出一個核心問題：若生命總是與苦難相伴，我們是否有勇氣選擇活下去？森岡關注腦死、墮胎、障礙者人權等敏感議題，挑戰當代優生學的價值觀，並提出一個深刻而溫柔的疑問：即使在痛苦中，我們是否仍有能力為生命賦予意義？這本書是為了那些在深夜中懷疑自身存在、在生活中感到窒息的人所寫，它不試圖提供簡單的解答，而是像一束燭光，陪伴讀者在幽暗中前行。

【編輯推薦】

當你懷疑生命是否值得、當痛苦在深夜無聲襲來，這本書會陪你走過那些難以言說的時刻。它不提供標準答案，而是讓你知道，質疑人生並不孤單。透過哲學與歷史的視角，森岡正博溫柔地引領我們看見：也許活著本身，就是一種值得理解與分享的經驗。

●本文摘選自衛城出版之《不要出生，是不是比較好？厭世時代的生命哲學》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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