琅讀金句／雖然沒出生比較好，但尋死並不是一個更好的選擇
【琅讀金句】雖然沒出生比較好，但尋死並不是一個更好的選擇。
當生活被無盡的痛苦與絕望包圍，當呼吸都讓人感到沉重，人們不禁質疑：「我為何而生？」森岡正博的《不要出生，是不是比較好？厭世時代的生命哲學》正是這個厭世時代的生命指南。他以哲學家之姿，深刻剖析現代人在親情、工作、社會壓力中所感受到的失落與迷惘，太宰治的「生而為人，我很抱歉」、叔本華的「生命本質即是痛苦」不再只是文學句子，而成了千萬人在日常哀嘆中的共鳴。
書中帶出一個核心問題：若生命總是與苦難相伴，我們是否有勇氣選擇活下去？森岡關注腦死、墮胎、障礙者人權等敏感議題，挑戰當代優生學的價值觀，並提出一個深刻而溫柔的疑問：即使在痛苦中，我們是否仍有能力為生命賦予意義？這本書是為了那些在深夜中懷疑自身存在、在生活中感到窒息的人所寫，它不試圖提供簡單的解答，而是像一束燭光，陪伴讀者在幽暗中前行。
【編輯推薦】
當你懷疑生命是否值得、當痛苦在深夜無聲襲來，這本書會陪你走過那些難以言說的時刻。它不提供標準答案，而是讓你知道，質疑人生並不孤單。透過哲學與歷史的視角，森岡正博溫柔地引領我們看見：也許活著本身，就是一種值得理解與分享的經驗。
●本文摘選自衛城出版之《不要出生，是不是比較好？厭世時代的生命哲學》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】為未來鋪路：父母教養的全方位指南
📰 寫給女兒的投資書：儘早學習理財！唯有財富能守護妳的人生
📰 比爾・蓋茲的社交能力從小鍛鍊 父母如何培養他的溝通技巧
📰 別兇正在哭鬧的孩子，坦率的對話能讓育兒變得更輕鬆！
📰 如何培養孩子強大韌性？有時必須捨得讓子女獨立面對可能的失敗
📰 青春期叛逆其實是求救訊號，當孩子生氣時，先同理、再講理
📰 小孩學習很被動？心理師四招迎刃而解孩子們的無助感
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言